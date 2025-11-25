נדל"ן זה עסק סולידי, אבל נראה שמה שבטוח - ביטוח. האחזקה של אלרוב נדל"ן , בניהולו של שמואל בן משה ובראשות אלפרד אקירוב (ובשליטתו), במניות כלל ביטוח (14.3%) ששווה כיום 2.4 מיליארד שקל, יחד עם החזקה צנועה יותר במניות בנק לאומי (החזקה של כרבע מיליארד שקל), סידרה לחברה רווח מניירות ערך של 1.1 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה; זאת, למול רווח של 83 מיליון שקל בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. כתוצאה מכך, רשמה אלרוב נדל"ן רווח נקי (כולל חלק המיעוט) של 925 מיליון שקל, זינוק של פי 30 בתוך שנה.

ברבעון השלישי עצמו, סידרו האחזקות של אקירוב בשתי המניות רווח מניירות ערך של 251 מיליון שקל, למול רווח של 142 מיליון שקל. סך ההכנסות מהאפיקים השונים של אלרוב נדל"ן, שכוללות הכנסות מהפעלת בתי המלון שלה, בהם מלונות יוקרה באירופה, שכר דירה מנכסים, הכנסות מניהול נכסים, ועלייה בשווי ההוגן של נכסי הנדל"ן, הסתכם ב-2.2 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים - יותר מהכפלה ביחס לתקופה המקבילה, אבל בעיקר עקב העלייה בשווי המניות של כלל ולאומי.

ברבעון השלישי, הסתכמו הכנסות אלרוב ב-634 מיליון שקל, עלייה של 20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הושפעו גם משחיקה בהכנסות בתי המלון וכן שכר הדירה. בשורה התחתונה, ברבעון השלישי הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של אלרוב עמד על 182 מיליון שקל, עלייה של 55% בתוך שנה.

יו"ר אלרוב נדל"ן, אלפרד אקירוב, מסר כי החברה "מסכמת רבעון נוסף שממחיש את החשיבות בגיוון הפעילות של הקבוצה, לצורך הצגת תוצאות חזקות באופן עקבי ובתנאי שוק שונים. האסטרטגיה הזו מאפשרת לנו לייצר ערך עבור כלל בעלי המניות של הקבוצה רבעון אחרי רבעון".

מניית אלרוב נדל"ן נסחרת ביציבות, לאחר שעלתה ב-90% בשנה החולפת, לשווי שוק של 6.1 מיליארד שקל. הגאות במניות כלל ביטוח שעלו ב-188% בשנה האחרונה, נבעה בעיקר מהגאות בבורסה עצמה, שמסדרת לחברות הביטוח הכנסה יציבה וקלה מדמי ניהול של תיק הנכסים. כמו כן, תקן חשבונאי ששונה בתחילת השנה מקל על הכרה ברווחים עבור חברות הביטוח ונחשב לגורם שסייע להקפיץ את שוויין. נוסף על כך, גם העלאת מחירי פוליסות הביטוח בתחומי הרכב, הדירה ואחרים סייעה לפעילותן. מדד ת"א-ביטוח הוא המצטיין של הבורסה התל אביבית בפער ביחס למדדים האחרים, והוא עלה ב-183% בשנה האחרונה, למול תשואה של 48% במדד ת"א 35.