הכנסות אאורה זינקו ב-65% ברבעון. מה קרה למכירות הדירות?

אאורה , אחת מחברות הנדל"ן למגורים המובילות בישראל, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון, בו הציגה עלייה של כ-65% בשורת הכנסות, שהסתכמו בכ-518.7 מיליון שקל, כאשר עיקר הגידול נבע מרכישת חברת מגידו ברבעון השני של 2024, וכן גידול בהיקף הפרויקטים בביצוע. גם הרווח הנקי של החברה עלה הרבעון ב-31% לכ-63 מיליון שקל.

סך הדירות שנמכרו גדל בהשוואה לאשתקד, אך רחוק מהיעד

בכל הנוגע לסך הדירות שנמכרו, בסיכום הרבעון השלישי של 2025, מכרה אאורה שבשליטת וניהול יעקב אטרקצ'י 493 דירות, לעומת 253 דירות ברבעון המקביל בשנת 2024. עם זאת, בדוחות החברה צוין כי מאז סוף הרבעון ועד סמוך למועד פרסום הדוח, החברה מכרה 39 יחידות דיור בלבד, וכ-801 דירות מתחילת השנה. כך, סה"כ מתחילת שנת 2025 נמכרו 840 יח"ד, רחוק מיעד המכירות של 1,300 יח"ד שאאורה הציבה לעצמה השנה.

בשיחה עם גלובס, יעקב אטרקצ'י התייחס לנושא והסביר כי "אני חושב שבשנה מאתגרת בשוק המגורים, אנחנו צפויים למכור יותר מ-1,000 דירות עד סוף 2025, ומבחינתי זה מספר פנומנלי בשנה שבה הרבה מאוד קונים ישבו על הגדר וחיכו לירידת ריבית ולירידת מחירים. יכול להיות שהשנה לא נעבור את היעד, אבל אנחנו מאוד קרובים".

עוד עולה מהדוח כי הוצאות המימון של החברה עלו ברבעון השלישי של השנה, והסתכמו בכ-16 מיליון שקל. בדוחות החברה צוין כי העלייה נבעה בגין ריבית והפרשי הצמדה מאג"ח בשל עליית המדד למחירים לצרכן והנפקת סדרות חדשות ובשל הוצאות ריבית בגין אשראי בנקאי המיוחס לפרויקטים בשל גידול באשראי הבנקאי. מאידך, קיים גידול בהכנסות מימון מאשראי דיירים.

המהלך שיגדיל את המכירות?

החולשה במכירת דירות השנה הובילה את אאורה להשיק מסלול חדש לרכישת דירה, העונה לשם "דירה בביטחון". במסגרת המבצע, רוכשי דירות ב-25 פרויקטים של החברה יזכו באפשרות לקבל את כספם בחזרה, עד שישה חודשים לפני מסירת הדירה, אם יחליטו לבטל את הרכישה בשל ירידת מחירים. גובה הירידה במחיר, במידה שתתרחש, ייקבע בהתאם למדד מחירי הדירות החדשות של הלמ"ס, לאחר נטרול דירות הכלולות בתוכניות ממשלתיות כגון "מחיר מטרה".

אטרקצ'י מחדד כי המהלך נולד מתוך ההבנה שהרבה מאוד מחפשי דירות יושבים על הגדר ומהססים לרכוש דירות כעת מתוך הנחה שהמחירים ירדו בקרוב. "כדי להוריד את אותם חששות אנחנו מאפשרים לרכוש דירה היום, יחד עם תחנת יציאה כחצי שנה לפני האכלוס, למקרה שהמחיר ירד. כלומר ללקוח תהיה אפשרות ביטוח".

להערכתו, שוק המגורים עדיין סובל מחולשה אך צפוי להתאושש ברבעון השני של 2026. "אני חושב שהיום השוק עדיין יחסית חלש וזה מאפשר להרבה קונים לנהל מיקוח עם היזמים. עם זאת, בעוד מספר חודשים אני מעריך שהמחירים יעלו, סביב חודשי מרץ-אפריל, וכך גם ייעלמו מבצעי המימון של הקבלנים".