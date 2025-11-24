הריבית ירדה: איך זה ישפיע על החזרי המשכנתא?

הרבה תקוות מנופחות היו סביב נושא הריבית, אך בסופו של דבר הורדת הריבית ב-0.25% תביא לירידה של עשרות שקלים בלבד בחודש בהחזרי המשכנתאות, וכמעט שלא תקל על לווי משכנתאות, שמאז 2022 נאלצים לשלם החזרים גבוהים במיוחד לאחר העלאות הריבית הגדולות שבוצעו. אם בנק ישראל ימשיך במתווה הורדות נוספות, אז לווי המשכנתאות יתחילו לחוש באמת את הריבית המופחתת.

מהתאחדות יועצי המשכנתאות נמסר: "החלטת בנק ישראל להפחית את הריבית ב-0.25% אחוז היא החלטה חשובה ואנו מקווים שהמגמה תימשך, אך ההפחתה לא תוביל לשינוי מהותי בגובה ההחזר החודשי של הלווים ולא תקל משמעותית את מצבם של הזוגות הצעירים בישראל. הירידה בהחזר החודשי בעקבות הפחתת הריבית תעמוד על כ-70 שקלים וכ-20 אלף שקלים לאורך חיי המשכנתא".

חשש בציבור מאינפלציה עתידית

בהתאחדות מציינים כי בימים אלה נרשמו שיאים בהעדפת הציבור לקחת משכנתאות במסלולים שאינם צמודי מדד. על פי דוח בנק ישראל, משקלם של המסלולים הללו הגיע לכ-85% מכלל המשכנתאות, ואם להשתמש בבחירה הזו של ציבור הלווים כ"חוכמת המונים", בציבור לא מאמינים בצעדי הממשלה, וחוששים מאוד מאינפלציה עתידית.

בהתאחדות מסרו עוד כי הם מקווים שהורדת הריבית הנוכחית, שמגיעה כמעט שנתיים מאז הורדה בפעם האחרונה (בינואר 2024) תהיה תחילתה של מגמה, ולא הורדה שכמו קודמתה - תישאר ללא המשך. כמו כן הביעו תקווה, כי ימומשו התחזיות להתמתנות האינפלציה.

בהתאחדות קראו לבנק ישראל להאריך את הוראת השעה המאפשרת משכנתא לכל מטרה, כלי יעיל שהציבור ממשיך לבחור בו על מנת להקל על התזרים החודשי שלו ולפרוע הלוואות יקרות וקצרות טווח ולהחליפם בהלוואות ארוכות טווח. כך, לדוגמה, בספטמבר האחרון נלקחו הלוואות כאלה בהיקף של 574 מיליון שקל.

מאיר וידר, מנכ"ל וידר משכנתאות, אמר כי הירידה תפעל במיוחד לטובת לווי משכנתאות גבוהות כגון 1.5 מיליון שקל, שבהן משקל מסלול הפריים מגיע ל-30%. "ירידה של 0.25% בפריים נשמעת קטנה, אבל בפועל היא מקלה מידית על משקי הבית. במשכנתא ממוצעת בגובה 1.5 מיליון שקל שבה כ־500 אלף שקל צמודים לפריים, ההחזר יורד בכ־ 70-80 שקלים בחודש, כלומר חיסכון של כ־900 שקל בשנה וכ־20 אלף שקל לאורך חיי ההלוואה. עבור משפחות עם רכיב פריים גבוה יותר, ההשפעה אף גדולה יותר. אם אכן נראה הורדת ריבית, זה זמן נכון לבחון מחזור משכנתא ושיפור תנאים שיכולים להחזיר אלפי שקלים לתקציב החודשי".