הראל עקפה את התחזיות של עצמה לשנה הבאה ותעדכן יעדים "בחודשים הקרובים"

חברת הביטוח הראשונה לדווח, הראל, רשמה זינוק של 33% ברווח ל-840 מיליון שקל, עם תשואה להון של 30% • מתחילת השנה החברה עקפה את תחזיותיה ל-2026 והיא צפויה להעלות בקרוב את היעדים

נתנאל אריאל 09:11
יאיר המבורגר, יו''ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: גבע טלמור
יאיר המבורגר, יו''ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: גבע טלמור

חברת הביטוח השנייה בשווי השוק שלה בישראל, הראל של משפחת המבורגר (45.3%) ובניהולו של ניר כהן, היא חברת הביטוח הראשונה לדווח על תוצאותיה לרבעון השלישי. המעבר לשיטת הדיווח החדשה, IRRS17, מאפשרת לחברות הביטוח להקדים יותר ברווחים, יחד עם הגידול בנכסי הציבור (הראל מנהלת כבר 404 מיליארד שקל בחסכונות הציבור לטווח בינוני-ארוך ועוד כ-100 מיליארד שקל בקרנות נאמנות. יחד עם כספי הנוסטרו היא מנהלת בסך הכל כ-571 מיליארד שקל) והזינוק בשוקי המניות ולכן גם בדמי הניהול שמקבלות החברות, ממשיכים לתת את אותותיהם גם בדוחות הרבעון השלישי.

כך, הרווח הכולל של הראל זינק ברבעון השלישי של השנה לסכום של 840 מיליון שקל, זינוק של 33% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. גם התשואה להון של הראל עלתה עוד קצת ל-30% (לעומת 29% ברבעון הקודם ו-26% ברבעון המקביל אשתקד).

מתחילת השנה כבר רושמת הראל רווח של 2.2 מיליארד שקל, קפיצה של 65% ביחס לתשעת החודשים הראשונים בשנה שעברה, עם תשואה להון של 27% מתחילת השנה (מול 19% אשתקד). בכך הראל עוקפת את היעד הכולל שלה לשנת 2026, כלומר לשנה הבאה, ולכן היא מודיעה שתעדכן את היעדים שלה בחודשים הקרובים. היעדים הקודמים של הראל היו צפי כי בשנת 2026 החברה תרשום רווח כולל של 1.9-2.1 מיליארד שקל ותשואה להון של 19%-18%.

זה מגיע כאשר גם חברת הביטוח הגדולה יותר, הפניקס , שצפויה לדווח מחר (ד'), הודיעה שתעלה גם היא את היעדים שלה.

לדברי הראל, הגידול נבע מגידול בכל תחומי פעילות הביטוח שלה, וכן רווחים בשוק ההון ובתחום המימון. כשמחלקים את הרווח לתחומים, הרווח של הראל בעסקי הביטוח זינק ב-40% לסכום של 1.1 מיליארד שקל (ו-2.8 מיליארד שקל מתחילת השנה)

מניית הראל רושמת זינוק של 210% בשנה האחרונה ומשלימה בכך זינוק של 334% בתוך שלוש שנים בלבד. כעת היא נסחרת לפי שווי של 26.2 מיליארד שקל.