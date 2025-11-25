מנהל ההשקעות שממליץ לעבור כעת מהבנקים ומת"א 35 למניות הקטנות

לפני קצת יותר משנה, רגע לפני מבצע הביפרים בקרב פעילי חיזבאללה, הציע קובי שגב, שותף מנהל בבית ההשקעות אקורד, להשקיע בעיקר בישראל (75% מהנתח המנייתי), לקנות את מניות הבנקים הגדולים, מניות ה-IT (ניהול טכנולוגיית המידע) ומסקטור הנפט והגז. התזמון לא יכול היה להיות טוב יותר - מאז מניות הבנקים כמעט הכפילו את שוויין והשאר זינקו בכ-70%.

שגב מזכיר כעת כי "לפני שנה, כולם בישראל היו במאניה להשקיע במדד S&P 500, אבל התחזקות השקל בעקבות ההישגים הצבאיים של ישראל, הפכה את זה לאחת ההשקעות הפחות טובות". כך, למרות שמדד הדגל האמריקאי עלה בכ-14%, התחזקות השקל מול הדולר מחקה כמעט את כל התשואה במסלולים עוקבי S&P 500.

גם אחרי העליות החדות בת"א, שגב מעדיף את ישראל ונרתע משוק המניות האמריקאי. זאת גם לנוכח התמחור הגבוה (מכפילי רווח גבוהים), וגם "כי ה-S&P 500 תלוי יותר מדי בשבע מניות ("7 המופלאות - ענקיות הטכנולוגיה אנבידיה, אפל, גוגל, מיקרוסופט, אמזון, מטא וטסלה, נ"א), ואני לא חושב שזה פיזור מספיק".

לכן הוא ממליץ בחו"ל "להתמקד במדד ראסל 2000 של המניות הקטנות בוול סטריט, מכיוון שהוא מייצג את הכלכלה האמריקאית האמיתית, וזו נהנית מכל הצעדים שהנשיא טראמפ מבצע. הוא איש עסקים, המטרה שלו הייתה להגיע לעסקאות, ולכן עם כל מכס שהוא מטיל הוא גם סוגר עסקאות השקעה בארה"ב". לראיה, לדברי שגב, "מדדי המניות שם בשיא".

אתה בעצם "מהמר" נגד 7 המופלאות?

"אני חושב שהפוטנציאל מצוי בשוק בישראל. מכפילי הרווח יותר הגיוניים, מחירי המניות ושווי החברות נשענים על הרווחיות ולא על חלומות, ואנחנו לא מחפשים חלומות אלא אנליזה".

שגב מדגים עם "טסלה למשל, שלא נסחרת על סמך הרווחיות של חטיבת הרכב אלא על סמך הערכות שיהיו מוצרים עתידיים ושהם יהיו מאוד רווחיים". במניות הגדולות בהחלט יכולים להגיע מימושים, ו"דוגמה לרכבת ההרים הזו היא אורקל, שצללה בעשרות אחוזים אחרי שינוי תחזית".

"אוקיינוס כחול" בישראל

שגב, שבית ההשקעות בניהולו רשם לדבריו בשנה האחרונה זינוק בהיקף נכסיו לכ-2.5 מיליארד שקל, ממשיך להיות "שורי" על ישראל בגלל שתי סיבות: הראשונה היא "הסכמי אברהם. אלו יפתחו הרבה הזדמנויות לחברות ישראליות לעשות עסקים עם מדינות חדשות ושווקים מאוד גדולים. אוקיינוס כחול של הזדמנויות". סיבה שנייה היא "הפחתת הריבית, שהחלה ביום שני השבוע. אנחנו מעריכים שכעת נראה שיפור משמעותי בתוצאות העסקיות של החברות, כי תהיה הקלה בהוצאות המימון".

מהשפעה של הבחירות הקרבות בישראל בשנה הקרובה הוא לא חושש: "לא יהיה לתוצאותיהן אפקט על הכלכלה ושווי החברות. השוק לפני 20-30 שנה היה מתרגש מכל דבר, אבל ראינו, בפרט במלחמה עם איראן, איך הוא עולה יפה. זה אולי חשש נקודתי אך לא כזה שמשפיע בטווח הארוך".

בעקבות העליות החדות בשוק המניות של ת"א, שגב ממליץ בעיקר על אג"ח. "השוק עשה כברת דרך והריבית כאן רק מתחילה לרדת", הוא מסביר. "היו כבר רווחי הון באג"ח, אבל מאחר שרמת הריבית עדיין גבוהה, ואנחנו לפני תקופה של הפחתות ריבית, יש עוד פוטנציאל לרווחי הון בשוק האג"ח הישראלי.

"נכון שאג"ח לא יתנו תשואה של עשרות אחוזים בשנה, אבל התנודתיות נמוכה משמעותית (ממניות, נ"א), ואפשר לקבל שם 6%-7%, שזה לא רחוק מממוצע התשואות ההיסטורי של 9% במניות. אחרי שהשווקים עשו מהלך משמעותי, החלק של האג"ח חשוב כדי להפחית תנודתיות".

כשאנחנו מבקשים משגב להרכיב תיק השקעות, הוא מציע למשקיע סולידי תיק שמורכב מ-24% מניות בישראל ורק 6% במניות בחו"ל (בארה"ב ובמדד ראסל 2000 כאמור). באג"ח הוא מציע מח"מ של 5 שנים כש-21% מהתיק הם באג"ח ממשלת ישראל ו-49% אג"ח קונצרניות בדירוג A.

למשקיע אגרסיבי הוא מציע תיק עם חשיפה של 40% למניות בישראל ו-10% בלבד לארה"ב. גם כאן הוא מקצה נתח משמעותי לאג"ח מקומיות - 15% בממשלתיות ו-35% מהתיק באג"ח קונצרניות בישראל בדירוג A.

יבואנים שנהנים מהשקל

כמו בוול סטריט, גם בת"א שגב מעדיף שלא ללכת על המדדים הגדולים אלא לבחור מניות בפינצטה: "היום אנחנו מעבירים את הפוקוס ממניות מדד ת"א 35, כי שם העליות די מוצו, למניות מדד ת"א 90 או SME 60. אני מעריך שנראה הרבה עסקאות של מוסדיים או גורמים אחרים, שהופכים לבעלי עניין בחברות שאינן במדדי הדגל.

"למשל, לאומי פרטנרס שהשקיעו לאחרונה בנתנאל גרופ, או קבוצת דלק שרכשה את השליטה בישראכרט. זה קורה כי אנחנו נמצאים באיזה קו תפר - יוצאים משלב לחימה ודיפרסיה לעולם כלכלי אחר, כשבמקביל גם ירידת ריבית. העסקאות האלה ילכו ויתגברו.

"אנחנו מחפשים חברות מובילות שוק עם שווי שהוא לא עשרות מיליארדי שקלים אלא 2-3 מיליארד שקל". בין היתר שגב ממליץ להשקיע במניות של חברות יבואניות, "כמו דיפלומט, נטו, בלדי - גופים שמייבאים ונהנים מהשקל החזק", ומציע גם את תחום התקשורת: "המרוויחות העיקריות מהעסקה בין בזק להוט (פלאפון מקבוצת בזק הגישה הצעה לרכישת הוט מובייל, נ"א)", הוא אומר, "הן דווקא המתחרות סלקום ופרטנר, העדיפות להשקעה לדעתי".

סקטורים ומניות מומלצים בארץ

יבואניות - דיפלומט, נטו, בלדי

תקשורת - פרטנר, סלקום

תשתיות - דניה סיבוס, אלקטרה

תיירות - ישראייר, אל על, איסתא, פתאל להתרחק

יבואניות רכב בחו"ל

מדד ראסל 2000

בתחום התשתיות הוא מעריך שיהיו "השקעות מאסיביות מאוד, וכבר רואים את זה". לפיכך מומלצותיו הן חברות הפרויקטים דניה סיבוס ואלקטרה, "שהן המבצעות של כל פרויקטי התשתיות הגדולים".

ולבסוף הוא מציין גם את תחום התיירות ש"צפוי להתחזק ולצאת מהמשבר". הוא ממליץ על חברות התעופה ישראייר, אל על, וגם על חברת התיירות איסתא וחברת המלונאות פתאל שייהנו מתקופה טובה יותר: "אלה חברות שיודעות לעבוד, ועברו שינויים משמעותיים לטובה".

כן מספק שגב המלצה על מניות הדיור המוגן היוקרתי, ובראשן מגדלי הים התיכון. "אלה נישות שאנו מאוד אוהבים כי ההכנסה הפנויה בישראל הולכת וגדלה וגם תוחלת החיים. התחום עוד בחיתוליו ויגדל משמעותית בשנים הקרובות, כפי שמרמזות ההנפקה של עמל ומעבר ולפני כן העסקה של שפיר עם עד 120".