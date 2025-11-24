הושלמה בהצלחה אחת ההנפקות הגדולות של השנה. רשת בתי הדיור המוגן ושירותי הסיעוד, "עמל ומעבר", השלימה את הנפקת המניות הראשונית שלה לציבור והיא תתחיל להיסחר בקרוב בבורסה תחת השם עמל הולדינגס. מדובר בהנפקה שנעשתה בדרך של הצעת מכר, שבה בעלי המניות העיקריים מכרו חלק מהחזקותיהם, אך תמורת ההנפקה תזרום לכיסם ולא לקופת החברה. השווי שנקבע לחברה, כפי שדיווחנו לאחרונה, עמד על 2.6 מיליארד שקל, נמוך בכ-400 מיליון שקל מהתוכנית המקורית.

בסיכום ההנפקה, מכרו בעלי המניות השונים בעמל הולדינגס, מניות ב-1.24 מיליארד שקל. בין הגופים הבולטים שמכרו מניות נמצאת קרן פימי של ישי דוידי שמכרה 34.6 מיליון מניות תמורת 643 מיליון שקל (כמחצית התמורה בהנפקה). עוד מכרו מניות מי שעומדת בראש הרשת ואחראית לצמיחתה, דליה קורקין, באמצעות דאנשר נכסים - 10 מיליון מניות תמורת 185 מיליון שקל. כמו כן פועלים אקויטי מכר 14 מיליון מניות תמורת 260 מיליון שקל ומגדל ביטוח מכרה מניות תמורת 147 מיליון שקל באמצעות קרנות הפנסיה שלה, גופי ההשתלמות וחברת הביטוח עצמה.

לאחר מכירת המניות בהנפקה מחזיקות בעלות המניות שהוזכרו ב-54.2% ממניות החברה. בין הגופים שרכשו את המניות נמצאים גופי ביטוח, גמל ופנסיה, קרנות נאמנות ומספר תאגידים ומנהלי תיקים.

כאמור לאורך הליך ההנפקה, ביקשו בתחילה בעלי המניות לבצע את ההנפקה לפי שווי של מעל 3 מיליארד שקל, אך לבסוף נאלצו לוותר על 400 מיליון שקל. היו שטענו שההתפשרות על השווי נבעה מהעובדה שההנפקה לא כללה הנפקה של מניות חדשות אלא רק הצעת מכר. אבל נראה שהסיבה האמיתית מגיעה מכיוון אחר - הביטוח הלאומי. לפני מספר שבועות דחה בית המשפט המחוזי בירושלים תביעה שהגישו חברות הסיעוד נגד הביטוח הלאומי. החברות טענו כי מכרז שפרסם המוסד ב־2022, בתחום מתן שירותי טיפול ביתי, ישחק את רווחיות הענף, אך בית המשפט כאמור לא השתכנע. החלטת בית המשפט הביאה לירידות חדות במניות החברות הפועלות בתחום הסיעוד, שבו פועלת רשת עמל ומעבר כמו מניית דנאל .