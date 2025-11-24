צמיחה של 16%, לא רק בישראל: הרבעון החזק של קבוצת ביג

קבוצת מרכזי המסחר והמשרדים ביג , שבשליטת האחים יהודה ורוני נפתלי ובניהולם של היו"ר איתן בר־זאב והמנכ"ל חי גאליס, פרסמה דוחות לרבעון השלישי של 2025, והציגה גידול בהכנסות וברוב שאר הפרמטרים, והמשך צמיחה בפרויקטים בישראל ובאירופה.

הכנסות הקבוצה צמחו בכ-16% לכ-695 מיליון שקל, בהשוואה לכ-597 מיליון שקל ברבעון המקביל של השנה הקודמת. בחברה מסבירים שעיקר הגידול נובע מפתיחת פרויקטים חדשים בישראל ובאירופה, ביניהם בניין A בפרויקט לנדמרק בתל אביב, פתיחת מרכזי הקניות בגלילות, אור עקיבא, גדרה, כרמי גת, מגדל העמק, והרחבות בב"ש ובאשדוד. כמו כן, חלק מהגידול נבע גם מרכישת נכסים בסרביה ופולין. וגם מהעלייה במדד המחירים לצרכן בישראל. יתרת העלייה מקורה בשיפור בתוצאות של המרכזים הקיימים.

הרווח הנקי של הקבוצה ירד בכ-19%, כשברבעון השלישי נרשם רווח נקי של כ-542 מיליון שקל לעומת 668 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2024. בחברה ציינו כי השינוי נובע מגידול מתון יותר בשווי נדל"ן להשקעה שהסתכם בכ-640.8 מיליון שקל ברבעון, בהשוואה לעליית שווי הוגן של כ-734.4 מיליון שקל ברבעון המקביל, וכן שינויים בהפרשי שער.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה, ההכנסות צמחו בכ-18% לכ-1.98 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.68 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2024. הרווח הנקי צמח גם הוא בכ-11% לכ-1.21 מיליארד שקל, לעומת 1.09 מיליארד שקל באותה התקופה בשנה הקודמת.

שיעור התפוסה בנכסים המסחריים בישראל עומד על 100% בקירוב, ובאירופה על כ-99%, והפדיונות הראו גם הם צמיחה של כ-6% במרכזי ביג בישראל, וכ-6.3% במרכזים באירופה. שווי ביג עומד על יותר מ-18 מיליארד שקל, והמניה עולה בבורסה בכ-1.3%, בדומה לעזריאלי ומליסרון, שפרסמה גם היא דוחות הבוקר (ב').

דגש חזק על האופנה

בביג שמים דגש חזק על תחום האופנה. כך, במהלך הרבעון השלישי, באוגוסט, נחנך מתחם הפאשן השביעי של ביג, הפעם בבת ים - כשבע שנים לאחר שביג החלה להניע את המהלך בשיתוף אשטרום נכסים. בניגוד לרוב נכסי הקבוצה בישראל, הוא פועל בתוך קניון סגור.

ב־2028 וב־2029 צפויים להיפתח מתחמי פאשן גם בפתח תקווה ובנס ציונה. בפתח תקווה, עבודות הבנייה נמשכות בהשקעה של כ-2.2 מיליארד שקל. עד כה הושכרו כ-60% משטחי המסחר - כ-40 אלף מ"ר מתוך 65 אלף מ"ר - כשבין השוכרים נמנים קבוצת פוקס (שגם רכשה 50% מבניין המשרדים בפרויקט, וצפויה להעביר לשם את המטה שלה), קבוצת פקטורי ואלקטרה שתפתח במתחם גם סניף של רשת קרפור ולצידו מחסני חשמל, אדידס וקולומביה. שוכרים נוספים הם קסטרו ואורבניקה, רנואר, סופר-פארם, מותגי קבוצת מאניה, קבוצת דלתא, קבוצת המותגים של קרוקס-ווישוז וקבוצת אינטר ג'ינס. מקום נוסף משוריין גם לקבוצת זארה, ולמסעדות.

"זהו רבעון שיא בתוצאות, אבל אנחנו מאוד רחוקים מהשיא", אומר המנכ"ל גאליס. "הפעילות באירופה צמחה ב-52%, ובישראל ביותר מ-20%. מדובר בקצב צמיחה יוצא דופן בחברות בגודל שלנו. גם באפי נכסים (חברת הנדל"ן שביג מחזיקה את השליטה בה, ש"ס) עושים עבודה נהדרת, וזה בא לידי ביטוי במספרים מאוד מרשימים של צמיחה בפרמטרים התפעוליים, וביכולת להמשיך לייצר ערך, לגדול ולצמוח".

גאליס מייחס את הירידה ברווח לשערוך שנעשה במהלך הרבעון השלישי, ומציין כי בהסתכלות על תשעת החודשים הראשונים של השנה, הרווח עלה. "המרכזים מציגים תוצאות חזקות, סביבת המאקרו נראית טוב למרות כל התחזיות האפוקליפטיות, והשוכרים שלנו במצב טוב עם פדיונות צומחים ויציבים. זה מעודד לקראת הבאות.

"אנחנו ממשיכים לעשות, ומתעסקים בקידום הפרויקטים האחרים שלנו בארץ - פתח תקווה, נס ציונה ואשקלון, וכנ"ל גם באירופה. הדוחות באמת יוצאי דופן, אני לא זוכר כאלו בחברה בגדלים של כמעט 20 מיליארד שקל".

ביג פאשן גלילות, שנפתח בפברואר האחרון, הוא הגדול והמשמעותי בסגמנט האופנה - למרות שאין עליו פירוט בדוחות. "אנחנו מאוד מרוצים מהפעילות בביג גלילות", אומר גאליס, ומציין כי "לביג גלילות יש אחריות משמעותית לצמיחה של הפעילות בישראל, בסחר ובתרומה להכנסות. ההבטחה שדיברנו עליה במשך הרבה שנים מתרחשת יום יום. בשבת האחרונה ביקרו יותר מ-40 אלף איש במתחם".

על פתיחת מתחם ביג גלילות בשבתות מתנהל מאבק, במסגרתו התקיים בשבוע שעבר דיון שני בעתירה מנהלית כנגד עיריית רמת השרון. אחרי הדיון כתב ראש העיר, איציק רוכברגר, כי "העתירה הוגשה בדרישה לסגור את מתחם ביג בשבתות ובחגים, כיוון שחוק העזר העירוני הקיים, ישן ואוסר על פתיחת עסקים בימי מנוחה .

"בשבוע הראשון של נובמבר הבאתי לאישור במועצת העיר הצעת חוק שתאפשר פתיחת עסקים בשבת במקומות מוגדרים, לרבות מתחם ביג פשן גלילות ברמת השרון. בית המשפט התרשם חיובית מהחלטת העירייה לקדם פתרון חוקי, שיענה על צרכי האוכלוסיה החילונית באמצעות חוק עזר חדש ומעודכן . כעיר ליברלית, על פי השקפת עולמי, רמת השרון, דוגלת ומאפשרת חופש מדת וחופש לדת - איש באמונתו יחיה. אני מחויב להמשיך ולפעול לפתיחת עסקים בשבתות ובחגים, בהתאם להוראות החוק".

"המסע התחיל, אבל זה תהליך ארוך"

בספטמבר השנה דווח שביג ושופרסל חברו במטרה להקים ביג פאשן בראשון לציון, וחתמו על שותפות במסגרתה תמכור שופרסל לביג מחצית מהשטח עליו ממוקם המטה שלה בראשון לציון תמורת כ-200 מיליון שקל, לטובת הקמת המתחם.

גאליס מציין כי "המסע התחיל, אבל זה תהליך ארוך. אנשים חשבו גם שלא יהיה גרנד קפה ופקטורי בגלילות. ביג מכוונת לטווח ארוך, גם את ביג גלילות לקח עשר שנים לפתוח, ואת פתח תקווה לא מעט שנים. אנחנו בביזנס של טווח ארוך, ולכן הרבעון הזה כזה מדהים. התוצאות כל כך יפות כי בשנה הזו קרו הרבה דברים שהבשילו, ואנחנו ממשיכים קדימה בכל הכוח.

"גם באירופה זה בא לידי ביטוי, עם עשרה מרכזים קיימים בפולין ושישה נוספים בהליכי פיתוח, והמון אפשרויות להמשיך להתפתח בפולין, סרביה ומונטנגרו. גם אפי היא חלק משמעותי, ועושים שם עבודה מצוינת. שתי החברות חזקות ויציבות עם עוצמה פיננסית ופורטפוליו נכסים מאוד חזק, צוותים מיומנים שדוחפים קדימה, ונעשה עוד מאותו דבר שאנחנו ידועים לעשות לא רע, בלשון המעטה".

עוד הוסיף גאליס כי "השבוע מומשו האופציות של אפי שיחד עם העסקה שפרסמנו עם הראל תוריד את האחזקה שלנו באפי לקצת פחות מ-80%, מה שבוודאות יכניס את אפי למדד 90 ו-125, ומחזק את בסיס ההון של החברה. להיות חזק פיננסית זה לא פחות חשוב מעוצמת הנכסים".