על רקע יוקר המחיה: מקס סטוק רושמת תוצאות שיא ברבעון השלישי

החיבה הישראלית לחנויות סטוק ודיסקאונט, בין היתר על רקע האמרת יוקר המחיה, משתקפת היטב בתוצאות רשת מקס סטוק לרבעון השלישי של 2025 - המצביעות על שיא ברווח ובהכנסות.

● מנכ"ל וולט מרקט: "מתנהל שיח פורה עם רשות התחרות"

● מאייפונים, דרך יוקר המחיה ועד עובדים זרים: זה מה שמעסיק את קמעונאי המזון

הכנסות הרשת ברבעון גדלו ב-7% לשיא של כמעט 400 מיליון שקל, בהשוואה לכ-373 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. זאת בעקבות גידול של כ-5% במכירות בחנויות זהות, לצד פתיחת חנויות חדשות.

הגידול במכר בחנויות זהות נבע בעיקר מגידול בסל הממוצע, מגידול במספר הלקוחות המבקרים בסניפים ומגידול במכר העונתי - הן בציוד לקראת פתיחת שנת הלימודים והן לחגי תשרי. זאת לצד גידול במכירות לזכיינים, הודות לעלייה בשיעור המוצרים המיובאים באופן ישיר על ידי החברה, ולפתיחת המרלו"ג החדש בשומריה.

המרלו"ג, שנפתח בתחילת השנה, מאפשר לרשת לייבא יותר סחורה בעצמה, וכך אם עד סוף 2024 שיעור היבוא מהמכירות עמד על 60%, ו-40% מספק מקומי, בתשעת החודשים האחרונים נתח הייבוא של הרשת כבר עומד על יותר מ-70%. מצב כזה מאפשר לה לבצע עסקאות טובות יותר, לשפר את תנאי הסחר ולנהל את המלאי בצורה יעילה יותר.

הרווח הנקי של מקס סטוק טיפס ברבעון השלישי בכ-31%, לשיא של כ-45 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

כניסה לקטגוריות חדשות

לדברי אורי מקס, מייסד ומנכ"ל מקס סטוק, "התוצאות החזקות של הרבעון כוללות המשך צמיחה בהכנסות החברה, לצד צמיחה דו ספרתית חזקה בכל מדדי הרווח. הן התאפשרו, בין היתר, לאור ההשפעה החיובית של פתיחת המרלו"ג החדש של החברה, מהלך שהחל בשנה שעברה".

מקס מציין כי החברה לא רק מעמיקה את פעילותה בקטגוריות השונות (כמו ריהוט בית, למשל), אלא גם מתכננת להיכנס לקטגוריות חדשות, ולהרחיב את הפריסה שלה. "כיום יש לנו חוזים חתומים לפתיחה של חמישה סניפים נוספים, ואנו נמשיך לפעול להרחבת הפריסה של הרשת בישראל, תוך גיוון ושדרוג תמהיל המוצרים", הוא מספר.

כיום מפעילה מקס סטוק 63 סניפים ברחבי הארץ, מהם 37 סניפים בבעלות ו-26 סניפים בזכיינות. מעבר לחוזים לפתיחת 5 סניפים חדשים, היא מקיימת מו"מ על סניפים נוספים.