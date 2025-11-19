מנכ"ל וולט מרקט: "מתנהל שיח פורה עם רשות התחרות"

דקה וחצי לאריזה, ארבע וחצי דקות לאיסוף - זה לוח הזמנים של וולט מרקט, ועל המהירות הזו בנוי בעצם כמעט כל המודל שלה. "אנחנו עובדים על מהירות ולא על חוויית קנייה", הסביר מנכ"ל וולט מרקט, שמוליק נבון, בראיון עם ערן רותם, מנהל קהילת הריטייל הישראלית, בכנס הקמעונאות בתערוכת ישראפוד 40 של קבוצת שטיר.

זו גם הסיבה, לדבריו, שאין תכנון להפוך את הרשת לפיזית. החנויות הן מקומות ליקוט בלבד, והסידור הוא כזה שהדברים הנמכרים ביותר נמצאים סמוך לפתח - ולא כמו בסופרמרקט רגיל.

"בקרב משפחות אנחנו בפינת ההשלמה, אבל בקרב זוגות צעירים אנחנו הקנייה העיקרית", שיתף נבון. "בלילה אנחנו מתפקדים יותר כחנות למצרכי נוחות כמו חטיפים - הקונה עובר לצריכה אחרת, אבל במהלך היום אנחנו עובדים כסופרמרקט".

"נוחות היא חלק מהמוצר"

נזכיר כי בחודש שעבר רשות התחרות האריכה את הפטור של וולט מהסדר כובל בשלושה חודשים נוספים, עד ינואר. פטור זה בעצם מאפשר לרשת להפעיל משלוחים מרשתות השיווק לצד הפעלת שירות משלוחי המזון והפארמה שלה. נבון הבהיר כי וולט מרקט אינה צד לנושא, ואינה מנהלת שיח עם הרשות.

"השיח מתנהל בין הרשות לבין הפלטפורמה וולט", חידד. "אני יודע שהוא פורה, ושני הצדדים באים בסוף לעשות טוב לתחרות ולצרכן. אני בטוח שהמשך השיח יניב תוצאה שתיטיב עם התחרות ועם הצרכנים".

נבון גם חידד את ההבדל בין האפליקציה לבין וולט מרקט: "ההבדל הוא קל - אנחנו קמעונאי, והם פלטפורמה שמחברת בין לקוחות, עסקים ושליחים, כל אחד יכול להיות עליה. כשאנחנו מדברים עליהם, אנחנו קוראים להם 'הפלטפורמה'. מזמינים בתוך האפליקציה של וולט, והיא משלמת לנו, כמו שהיא משלמת לכל עסק אחר. וולט מרקט היא עסק קמעונאי עם 29 חנויות, שקונה את הסחורות מספקים".

בהתייחס ליוקר המחיה, נבון בחר לתת דוגמה מחו"ל: "ביוון, עלות השכר לליקוט היא חמישית מהעלות שיש בישראל, והשכירות לחנות בגודל דומה לישראל היא שליש. הרכיבים המרכזיים בעלויות הם שכר עובדים, שכירות ומוצרים. כששניים מהם זולים בכשני שלישים, מה זה עושה לסל?

"אם מוצר שהתרגלנו לראות ב-10 שקלים יעלה 14 שקל, זה יפיל סלים. מצד שני, נוחות הפכה להיות חלק מהמוצר. לשבת בבית ולשאול את עצמך אם יש לך כוח ללכת לקנות משהו או שתפתח אפליקציה - זה הפך לחלק גדול מקבלת ההחלטות".