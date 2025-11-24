חולשת נייקי ממשיכה להכות בריטיילורס: הרווח נחתך ביותר מחצי

ריטיילורס , ממשיכה לסבול מחולשת המותג נייקי בארץ ובעולם. הכנסות החברה, שבשליטת פוקס (58%), אמנם עלו במהלך הרבעון כתוצאה מהמשך התרחבותה באירופה, אך בשורה התחתונה הציגה צניחה של יותר מ-50% ברווח.

ריטיילורס, המפעילה את חנויות מותג הספורט נייקי בארץ, באירופה ובאוסטרליה וניו זילנד, הציגה אמנם צמיחה של כ-10% בהכנסות, שעמדו בסוף הרבעון השלישי על כ-707 מיליון שקל. זאת, בעיקר בשל הגידול בשטחי המסחר והכניסה שלה לטריטוריות חדשות באירופה, בה קפץ מספר סניפי נייקי ל-81 (לעומת 56 אשתקד).

עם זאת, מבט על המכירות בחנויות זהות, החנויות הוותיקות של נייקי (שפעלו גם אשתקד), מעלה כי החברה חוותה ירידה של כ-10% במהלך הרבעון השלישי. תמונה דומה נרשמה גם במכירות למ"ר בסניפי נייקי, שירדו במהלך הרבעון בכ-16% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מאז תחילת השנה רשמה החברה ירידה של כ-16% בחנויות הזהות של מותג הספורט ושל כ-21% במכירות למ"ר.

החולשה במכירות הביאה את ריטיילורס לרשום ירידה של כ-62% ברווח הנקי שעמד על כ-14 מיליון שקל. זאת, לצד השפעה לרעה של התחזקות השקל מול הדולר, שפגעה גם היא בתוצאות החברה, שעיקר פעילותה מתבצע מעבר לים. הרווח בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה עמד על כ-23 מיליון שקל, ירידה של כ-71% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

השיפור בסניפי פוט לוקר לא חלחל לשורה התחתונה

לצד התוצאות החלשות של פעילות נייקי, ריטיילורס הציגה תוצאות מעורבות בפעילות פוט לוקר, במסגרתה היא מפעילה את חנות מוצרי ההנעלה וההלבשה בארץ. מכירות החברה בחנויות זהות מתחילת השנה ירדו בכ-3% ועמדו על כ-327 מיליון שקל. עם זאת, ברבעון האחרון חל שיפור במכירות בחנויות הוותיקות של החברה שעלו בכ-5%.

תמונה דומה נרשמה גם במכירות למ"ר (בחנויות לא זהות) שהציגו עלייה של כ-6% במהלך הרבעון האחרון, על אף שמתחילת השנה הציגה החברה ירידה של כ-2.5% באותו הנתון.

עם זאת, למרות השיפור בנתונים, פעילות פוט לוקר חוותה שחיקה משמעותית ברווחיות התפעולית. כך, למרות העלייה במכירות בסניפי החברה בארץ, הרווח התפעולי של הפעילות ירד במהלך הרבעון בשיעור של כ-27%. זאת, בעיקר בשל עלייה בהנחות שהציעה הרשת ללקוחותיה במהלך הרבעון. באופן דומה, הרווח התפעולי מתחילת השנה ירד בכ-29%, גם כן בשל העלייה בשיעור ההנחות שניתנו במהלך התקופה.