גל ההנפקות בבורסה בת"א צובר תאוצה, ומי שמסתמנות בו כלהיט התורן הן יצרניות בענף המזון, המתאפיין בביקושים גבוהים ועליות מחירים. לאחר מחלבות גד ובלדי, שהנפיקו את מניותיהן בת"א מוקדם יותר השנה, וטרם הנפקת הענק המתוכננת של תנובה בשנה הבאה, צפויה להצטרף לבורסה בזמן הקרוב חברת סוגת שבשליטת קרן פורטיסימו (77%).

סוגת עברה בשנים האחרונות שורה של מהלכי השבחה בהובלת קרן ההשקעות פורטיסימו, שהפכו אותה לאחת מעשר חברות המזון הגדולות בשוק המקומי. כעת, כשהיא חמושה בשורה של מותגי מזון מוכרים בכל בית, תנסה החברה הוותיקה להגיע לשוק באמצעות הנפקת מניות, שאותה מוביל בנק ההשקעות ווליו בייס. סוגת שואפת לגייס סכום של כ־200 מיליון שקל לפי שווי של 900 מיליון שקל (לפני הכסף).

סוגת מודל 2025 מחזיקה נתח שוק גדול בשורה של מוצרים בסיסיים ובראשם מלח - תחום בו היא מוגדרת כמונופול, עם נתח שוק של 91% במלח מיוחד ושל 76% במלח באריזות נייר (סלית). בנוסף, לחברה נתח שוק משמעותי גם בתחומים כמו סוכר (56%), אורז (53%), קטניות (37%) ושמן (25%).

החברה היא למעשה פרי של מיזוג בין שתיים מחברות המזון הוותיקות במשק - מלח הארץ וסוגת. בתחילת שנת 2019 רכשה קרן פורטיסימו של יובל כהן את מלח הארץ, הפועלת מאז שנת 1922 בתחום הייצור והיבוא של מלח, מידי שרי אריסון תמורת 160 מיליון שקל. בהמשך אותה שנה רכשה פורטיסימו באמצעות מלח הארץ את סוגת, העוסקת מאז שנות ה־60 ביבוא וייצור מגוון מוצרים (סוכר, דגנים, קטניות וקמח). זאת מידי חברת המסחר הבריטית מאן תמורת 60 מיליון דולר. באוגוסט 2021 מכרה פורטיסימו 20% ממניות סוגת לידי פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים.

הכי גדולה בתחום השמנים בארץ

מאז עברה לשליטת פורטיסימו, ביצעה סוגת שורה של רכישות אסטרטגיות בהיקף של מעל 300 מיליון שקל, שהרחיבו את פעילותה בצורה משמעותית. הרכישה הראשונה הייתה של הפעילות הקמעונאית של שמן תעשיות תמורת 163 מיליון שקל. מה שהפך אותה לחברה בעלת נתח השוק הגדול ביותר בתחום השמנים בארץ, באמצעות המותגים עץ הזית ומילמור, המהווים תחום הפעילות הגדול ביותר של החברה.

שנה לאחר מכן רכשה סוגת את פעילות חברת אגס ירוק, המייצרת ומשווקת טחינה וחלווה, תמורת 88 מיליון שקל. בין היתר, מוכרת החברה את מוצריה תחת המותג "אל־ארז", המחזיק בנתח שוק של כ־14% בארץ, לצד פעילות יצוא של המותג לאירופה וארה"ב.

בתחילת שנת 2023 רכשה סוגת את השליטה (50%) בחברת התבלינים הוותיקה "פרג", תמורת 40 מיליון שקל. שנה וחצי לאחר מכן, בחודש יולי 2024 רכשה את השליטה (50%) בחברה ותיקה נוספת, קפה אל נח'לה, הפועלת בתחום הקפה, התבלינים והפיצוחים. אל צבר החברות הללו הצטרפה השנה גם יבואנית מוצרי הפופקורן "פופ סטאר", שנרכשה על ידי סוגת תמורת כ־17 מיליון שקל.

מסע הרכישות של סוגת תחת פורטיסמו 10/2019

מיזוג סוגת עם מלח הארץ שרכשה אותה

06/2021

רכישת עץ הזית

07/2022

רכישת טחינת אל ארז

01/2023

רכישת פרג

06/2024

רכישת השליטה בקפה אל נח'לה

04/2025

רכישת פופ סטאר

ההכנסות ירדו, אך הרווח קפץ

את תשעת החודשים הראשונים של 2025 סיימה סוגת עם הכנסות של כ־716 מיליון שקל, קיטון של כ־1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי של כ־24 מיליון שקל, קפיצה של כ־81% ביחס לתקופה המקבילה ב־2024. זאת, הודות לשיפור משמעותי ברווח הגולמי והתפעולי.

החברה צופה כי תסיים את 2025 עם הכנסות של 944 מיליון שקל, נתון דומה לזה שנרשם אשתקד, ונמוך בכ־2% מבשנת 2023. בחברה מציינים כי היציבות בהכנסות נבעה מההתמקדות בהקטנת היקפי המכירות של מוצרים בעלי שיעור רווחיות נמוך יותר. במבט קדימה, בחברה סבורים כי בשנת 2026 היא תשוב למסלול צמיחה, עם הכנסות מוערכות של כ־977 מיליון שקל.

תוצאות החברה ותחזיותיה קדימה מסבירות במידה רבה את העניין של המשקיעים בחברות המזון. בדומה למחלבות גד, שנכנסה כאמור לאחרונה לבבורסה, גם בסוגת מציגים בשנים האחרונות (בהנחה שיעמדו בציפיות של עצמם לשנה הקרובה), צמיחה עקבית ממוצעת של 7% לשנה, שנובעת בין היתר מהעליות במחירי המזון כמו גם מהגידול בצרכי האוכלוסייה. זאת, לצד העובדה שמדובר בחברות רווחיות מאוד, שמצליחות להגדיל בצורה עקבית את השורה התחתונה.

מי שהוביל את מהלכיה העסקיים של סוגת מאז כניסת פורטיסימו, הוא גיא פרופר, בן לאחת ממשפחות אצולת המזון המקומית. אביו הוא דן פרופר, ששימש בעבר כמנכ"ל ויו"ר ענקית המזון אסם, שהמשפחה נמנתה עם מייסדיה. פרופר ג'וניור צבר ניסיון עשיר בתחום המזון, בעיקר בחברת תנובה, שם ביצע שורה של תפקידי ניהול בכירים. עלות שכרו של פרופר, המחזיק כ־2% ממניות סוגת, עמדה אשתקד על 1.3 מיליון שקל.

יד ימינו של פרופר בסוגת הוא רמי דנון, המשמש בשנים האחרונות כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה ומחזיק בכ־0.5% ממניותיה. כיו"ר סוגת משמש אלי בלט, אחד השותפים בבעלת השליטה, קרן פורטיסימו.

הבעלים ששווה 1.2 מיליארד שקל

ההנפקה המסתמנת של סוגת מגיעה על רקע העניין הגובר מצד המשקיעים הישראלים בחברות מזון - תחום שבלט עד היום בהיעדרותו משוק ההון המקומי, ובשנה האחרונה הפך לענף לוהט שמושך משקיעים בשוק הפרטי והציבורי כאחד.

כך, בתחילת השנה יצאה חברת הבשר בלדי להנפקה ראשונית לפי שווי של 950 מיליון שקל. אליה הצטרפה לפני כחודשיים וחצי מחלבות גד, המחלבה הרביעית בגודלה בישראל, שהונפקה לפי שווי של 935 מיליון שקל.

שתי החברות החדשות זכו לחיבוק חם מצד המשקיעים. בתוך פחות משנה נסקה מניית בלדי, שבשליטת והובלת ארז דהבני, בכ־82% לשווי של כ־1.5 מיליארד שקל - המשקף למניותיו של דהבני עצמו שווי של 1.2 מיליארד שקל. מניית מחלבות גד, שנמצאת בשליטת עזרא כהן, עלתה בכ־27% תוך קצת מחודשיים לשווי של כ־1.2 מיליארד שקל.