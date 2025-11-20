בהיקף של 70 מיליון דולר: מירון קפיטל משיקה קרן השקעות שלישית

קרן ההון סיכון מירון קפיטל משיקה היום (ה') את הקרן השלישית שלה, Miron Capital 3, בהיקף של 70 מיליון דולר. הקרן תתמקד בהשקעות בשלבים מוקדמים - פרה־סיד וסיד, בתחומים כמו תוכנה ארגונית, סייבר, פינטק, בריאות דיגיטלית, קליימט־טק ו-DevOps.

שתי הקרנות הראשונות של מירון גייסו יחד 100 מיליון דולר, השקיעו ב־30 חברות שמוערכות כיום בשווי מצטבר של יותר מ־8 מיליארד דולר, וחתומות על שבעה אקזיטים משמעותיים - בהם Laminar, Testim ו-Loom Systems. במירון מציינים כי הקרן החדשה באה להעמיק את המודל ה"יזמי" של הקרן, שעובד בצמוד לפאונדרים כבר משלבים מוקדמים.

"מכיר היטב את רכבת ההרים של בניית סטארט-אפ"

עוד מפרסמת היום הקרן כי גיל שי מצטרף אליה כשותף מנהל נוסף, לצד לירון עזריאלנט ודניאל רודיטי, לאחר שכיהן כשנתיים כ־Venture Partner בקרן. שי, ממייסדי חברת CloudEndure שנרכשה על ידי AWS בכ־300 מיליון דולר, ובכיר לשעבר ב־AWS, נחשב לאנג'ל פעיל בזרת הטק המקומית עם יותר מ־40 השקעות. לדבריו, ההחלטה להצטרף למירון הגיעה מהמחויבות העמוקה של הקרן ליזמים ומהגישה ה־"founder friendly". הוא מסר כי "הייתי משני צידי השולחן ואני מכיר היטב את רכבת ההרים של בניית סטארט-אפ".

"מה שאני הכי אוהב הוא לשבת עם פאונדרים, לפרק איתם את אסטרטגיית ה־go to market, ולראות איך רעיון הופך לפייפליין אמיתי ולהכנסות", אמר שי. "ההצטרפות לשותפות מאפשרת לי לעשות את זה בקנה מידה גדול יותר, ולסייע לחברות לבנות יסודות חזקים שיאפשרו להן לעמוד גם בשוק מאתגר״.