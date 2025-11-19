לאחר שלוש שנים גיא אזרד עוזב את גוגל

לפני שלוש שנים צירף אורי פרנק, מנהל פיתוח השבבים של גוגל קלאוד את מנכ"ל מארוול ישראל באותה התקופה, גיא אזרד לתפקיד סמנכ"ל ההנדסה לתכנון תשתיות שבבים בישראל. כעת, נודע לגלובס כי אזרד עוזב את החברה שהגדילה מאוד את פעילות השבבים שלה, ואמונה בין השאר על פיתוח מעבדי הבינה המלאכותית של גוגל, TPU. אזרד ניהל פיתוח שבבי תקשורת מהירה באריקסון ולאחר מכן במארוול ישראל, חברה שבה הגיע לתפקיד מנכ"ל הפעילות הישראלית.

בראיון שנתן מייסד גוגל ישראל מאיר ברנד, כיום האחראי בחברה על שווקים מתפתחים, הוא ציין כי פעילות השבבים היא "תחום חדש יחסית שגדל כל הזמן בחברה", וציין את פיתוח השבבים כאחת הפעילויות הצומחות ביותר בחברה: "פרויקט השבבים מביא את גוגל למעמד של חברה יוצאת דופן. היא מחזיקה בשבבים שמפעילים תשתית מחשוב משלנו, שעליהם רצים מודלי השפה שלנו, ומעליהם המשתמשים והדאטה שהם מייצרים - אילו עוד חברות אתה מכיר שיש להן את כל מוטת השליטה הזו, מהחומרה למחשוב, למודלים ולמשתמשים?".

שבבי הבינה המלאכותית של גוגל, TPU, נמצאים בתחרות מתמדת עם מעבדי האימון וההסקה של אמזון , טרייניום ואינפרנשיה, וכן מעבדי ה-Mi300 של AMD ומעבדי הבלאקוול של אנבידיה . הביקוש למעבדים ומאיצים גרפיים הוא כה גדול, עד כי חברות נאלצות לחתום על הסכמים עם כל הבא ליד. אתמול (ג') הודתה אנתרופיק, חברה שעד כה זוהתה עם מעבדים של גוגל ואמזון, כי היא תסכים לרכוש שרתים רבים של מעבדי אנבידיה ולעבוד עם שרתי הענן של מיקרוסופט , אז'ור.