1 הבכיר שמתפטר מ־OpenAI בעקבות חשיפת התכתבויות עם אפשטיין

לארי סמנס, שר האוצר האמריקאי לשעבר ונשיא הרווארד לשעבר, הודיע על התפטרותו מדירקטוריון OpenAI בעקבות פרסום התכתבויות שניהל עם ג'פרי אפשטיין. ההתפטרות מגיעה ימים לאחר שוועדת הפיקוח של בית הנבחרים פרסמה יותר מ־20 אלף מסמכים שנאספו מנכסיו של אפשטיין, ובהם גם ההתכתבויות עם סמנס. סמנס אמר כי הוא נושא באחריות מלאה וכי הוא מתבייש עמוקות בהחלטתו להמשיך לתקשר עם אפשטיין גם לאחר הרשעתו.

ב־OpenAI אמרו כי הם מכבדים את החלטתו של סמנס, וציינו את התרומה שהביא לחברה מאז הצטרפותו ב־2023, בשיאה של הטלטלה הניהולית שבה סם אלטמן הודח זמנית מתפקיד המנכ"ל. סמנס מונה אז לדירקטור לצד ברט טיילור, לשעבר מנכ"ל משותף של סיילספורס, ואדם ד’אנג’לו, מנכ"ל Quora והיחיד שנותר מההרכב הקודם.

במקביל, הלחץ הציבורי על סמנס גבר לאחר פרסום המסמכים. הסנאטורית אליזבת וורן קראה להרווארד, שבה הוא מכהן כפרופסור, לנתק עמו קשרים. סמנס עצמו הודיע כי יפסיק את רוב תפקידיו הציבוריים, אך ימשיך ללמד.

הפרשה מתרחשת על רקע חקירה גוברת סביב רשת הקשרים של אפשטיין. השבוע אישר הקונגרס הצעת חוק דו-מפלגתית המחייבת את משרד המשפטים לפרסם את כל תיקי אפשטיין, מה שעשוי לחשוף פרטים נוספים על מעורבותם של אנשי עסקים ואנשי ציבור.

2 גל חילופי מנכ"לים בסטארט-אפים ישראלים

בשבועות האחרונים נרשמו חילופי הנהלה בצמרת של כמה סטארט-אפים ישראליים. כך, באקווה סקיוריטי, חברת אבטחת הענן שהוקמה לפני עשור, הודיעו המייסדים דרור דוידוף ואמיר ג’רבי כי הם פורשים מניהול יומיומי. דוידוף, ששימש מנכ"ל מאז הקמת החברה, וג’רבי, סמנכ"ל הטכנולוגיות, יעברו לתפקיד יועצים אסטרטגיים. הנהלת החברה תעבור לשני בכירים מתוך הארגון - מייק דובי, שכיהן כנשיא וסמנכ"ל הכנסות, ובעבר היה בתפקידי מכירות בכירים ב־CrowdStrike, Splunk וצ'ק פוינט; וניר מקובסקי, שכיהן כסגן נשיא להנדסה ויכהן מעתה כסמנכ"ל מוצר וטכנולוגיה. המהלך מגיע לאחר גיוס של 60 מיליון דולר בתחילת 2024 ושני סבבי התייעלות שבוצעו מאז. מהלך דומה נרשם גם בפיירמטיק, שהוקמה ב־2017 על ידי יונתן מטוס, לשעבר בכיר בגוגל ובפייסבוק ומייסד Zendrive. לפי גורמים המעורים בנושא, הדירקטוריון החליט להחליף את מטוס בתפקיד המנכ"ל, כשהחברה טרם פרסמה הודעה רשמית.

3 נדל"ן, פינטק, בינה מלאכותית וסייבר: ארבעה גיוסי הון בולטים של סטארט-אפים ישראליים

ארבעה גיוסי הון משמעותיים נרשמו השבוע בקרב חברות טכנולוגיה ישראליות, בהובלת חברת הסייבר Guardio, שגייסה 80 מיליון דולר. החברה, המפתחת מנועי הגנה למשתמשים פרטיים בעידן של מתקפות מתוחכמות ובינה מלאכותית, מתכננת להשתמש בכספים להרחבת יכולות הזיהוי, לבניית שכבות הגנה מתקדמות ולחיזוק פעילותה הבינלאומית. Guardio הוקמה על ידי עמוס פלד, מיכאל ויינשטיין ודניאל סירוטה.

אחריה בולטת וון (Venn), המפתחת מערכת הפעלה למתחמי מגורים ולניהול חוויית דיירים. החברה גייסה 52 מיליון דולר בסבב B, שמיועד להרחבת פעילותה במוקדי נדל"ן גדולים בארה"ב ובהעמקת יכולות הניתוח והאוטומציה של הפלטפורמה. המערכת של וון מאחדת נתונים ממערכות ניהול שונות, מנתחת אותם בזמן אמת ומספקת למפעילי נכסים כלי תפעול, גבייה ושימור דיירים, מודל שמבקש ליצור שכבת תשתית אחידה לענף המולטי־פמילי. את החברה הקימו אור בוקובזה וניצן און.

צ'ארג' פלואו (Chargeflow), חברת פינטק המטפלת בהכחשות עסקה (Chargebacks) עבור עסקים, גייסה 35 מיליון דולר בסבב A , מתוכם 10 מיליון דולר בחוב. הפלטפורמה של החברה משתמשת בבינה מלאכותית גנרטיבית ואלגוריתמי למידת מכונה לזיהוי "הונאה ידידותית", להצלבת נתונים בזמן אמת ולהגשת ראיות אוטומטיות לבנקים. החברה משרתת כיום יותר מ־15 אלף עסקים ברחבי העולם ומתחברת ליותר מ-100 מערכות תשלום ו-eCommerce. ההשקעה תאפשר לה להרחיב את סל המוצרים ולהעמיק את פעילותה בשווקים עתירי עסקאות.

את החברה הקימו האחים אריאל, שמכהן כמנכ"ל, ואביה חן שמכהן כ-CMO. לצידן, חברת מיילסטון (Milestone), שפועלת במפגש שבין ניהול נכסים ובינה מלאכותית, גייסה 10 מיליון דולר לטובת פיתוח כלים לחיזוי תשואות ולניתוח נתוני שוק עבור בעלי נכסים ומשקיעים. החברה, שהוקמה על ידי ליעד אלידן ופרופסור סטיבן בארט, מתמקדת באוטומציה של תהליכי ניהול ובבניית מודלים המנטרים בזמן אמת את ביצועי הנכס ואת תנאי השוק. כספי הגיוס ישמשו להרחבת יכולות האנליטיקה ולהתרחבות לשווקים נוספים בארה"ב ובאירופה.

4 ג'ף בזוס מקים סטארט-אפ AI חדש, ויחזור לנהל חברה לראשונה מאז עזב את אמזון

לראשונה מאז שפרש מניהול אמזון ב־2021, ג'ף בזוס חוזר לנהל חברה טכנולוגית, הפעם חברת בינה מלאכותית. לפי דיווח של הניו יורק טיימס, הוא משיק סטארט-אפ חדש בשם פרומתיאוס פרוג'קט (Project Prometheus), שבו ישמש כשותף־מייסד ומנכ"ל־משותף. החברה מגייסת סכום של 6.2 מיליארד דולר, ומפתחת מערכות AI המתמחות בפתרון בעיות מורכבות בפיזיקה, הנדסה וכימיה, מה שנחשב כיום לאחת החזיתות המשמעותיות והצומחות ביותר בעולם הבינה המלאכותית. שותפו של בזוס הוא ויק באג'אג', מדען בכיר לשעבר ב-Google X וממייסדי Verily.

עוד לפי הדיווח, פרומתיאוס פרוג'קט כבר גייסה כ־100 עובדים, רבים מהם חוקרי AI בכירים שגויסו מ-DeepMind של גוגל וגם OpenAI ומטא . עוד לפי הפרסומים, החברה החדשה מבקשת לפתח מודלים שמסוגלים להריץ סימולציות פיזיקליות והנדסיות במהירות ובעומק גבוהים משמעותית מהקיים כיום. יכולת שעשויה לקצר תהליכי פיתוח של שבבים, כלי רכב, רכיבי חלל ומוצרים מבוססי חומרים מתקדמים. בניגוד לחברות המפתחות מודלים כלליים, פרומתיאוס מכוונת ל-AI "מדעי", כלומר כזה שמבין חוקי טבע ויכול לפתור בעיות הנדסיות אמיתיות בקנה מידה גדול.

5 למרות חששות מבועה - גיוסי העתק בבינה מלאכותית נמשכים

השבוע פורסם כי חברת הבינה המלאכותית, xAI של אילון מאסק, נמצאת במגעים מתקדמים לגיוס 15 מיליארד דולר, שעתיד לשקף לה שווי של כ־230 מיליארד דולר, זאת בין היתר לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל. מדובר בקפיצה משמעותית לעומת שווי של 113 מיליארד דולר שפורסם בחודש מרץ השנה, לאחר שהחברה רכשה את פלטפורמת X. החברה מפתחת את המודל, גרוק, שמתחרה ישירות ב-OpenAI, ולפי הפרסומים "שורפת" מזומנים בקצב גבוה, כחלק מהמאמץ להקים תשתיות ענק לאימון מודלים, כולל מרכז הנתונים קולסוס בממפיס, ארה״ב, שאותו היא בונה במסגרת גיוס קודם של 10 מיליארד דולר, מחציתו בחוב.

SpaceX השקיעה בו 2 מיליארד דולר, ומאסק אף קידם פומבית את האפשרות שגם טסלה תשקיע בחברה, אם כי הדירקטוריון טרם קיבל החלטה. במקביל, xAI מתמודדת עם עזיבה של בכירים, בהם מנכ"לית X לינדה יאקרינו וה-CFO של שתי החברות. ולצד מאסק, חברת הבינה המלאכותית שמובילה מירה מוראטי, לשעבר ה-CTO של OpenAI ומי שהחליפה לפרק זמן קצר את סם אלטמן כמנכ"לית, מבקשת לגייס כ־5 מיליארד דולר, זאת במטרה לפתח דור חדש של מודלים ויישומי AI, כך נחשף ב-The Information.

לפני כן פורסם ברויטרס, כי החברה מנהלת מגעים לגיוס נוסף לפי שווי שמוערך בכ־50 מיליארד דולר, עם הערכות שהשווי אף עשוי להגיע ל-55 או 60 מיליארד דולר. החברה גייסה ביולי האחרון כ־2 מיליארד דולר לפי שווי של 12 מיליארד דולר, והשיקה באוקטובר את המוצר הראשון שלה Tinker, המיועד לארגונים המבקשים לבצע התאמה למודלים גדולים.