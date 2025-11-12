הוא פוטר וגנב 18 אלף קבצים מסווגים. עכשיו אינטל תובעת אותו

החברות המסקרנות בתחום, המהלכים החשאיים והטכנולוגיות שמעצבות את העתיד: המדור שמציג בגלובס את החדשות המרכזיות מהשבוע החולף בענף ההייטק.

1 אינטל תובעת עובד לשעבר שגנב 18 אלף קבצים מסווגים, ונעלם

ענקית השבבים אינטל נקלעה השבוע לפרשייה חריגה, לאחר שהגישה תביעה נגד מהנדס תוכנה לשעבר, ג’ינפנג לואו, בטענה שגנב 18 אלף קבצים מסווגים בימים האחרונים לעבודתו. חלק מהקבצים אף סומנו סומנו ברמת הסיווג הגבוהה ביותר - תחת הכיתוב "Intel Top Secret".

לפי הדיווחים, לואו עבד באינטל במשך יותר מעשור ונכלל בגל הפיטורים הרחב של החברה, שבמסגרתו פוטרו כ-35 אלף עובדים כחלק מתוכנית קיצוצים עולמית. החקירה העלתה כי שבוע לפני מועד סיום העסקתו ניסה לואו להעביר קובץ מסווג מדיסק העבודה שלו להתקן חיצוני, אך נחסם בידי מערכות ההגנה של אינטל. כעבור ימים ספורים ניסה שוב- הפעם בהצלחה: הוא העביר את הקבצים אל שרת NAS ביתי.

החברה איתרה את ההעברה בזמן אמת, אך מאז נעלמו עקבותיו של העובד. אינטל טוענת כי לא הצליחה ליצור עמו קשר במשך חודשים, ושלחה מכתבים לבתיו בסיאטל ובפורטלנד, ללא מענה.

כעת, בתביעה, שהוגשה לבית המשפט באורגון, דורשת אינטל החזר של כל המידע הרגיש, פיצוי של 250 אלף דולר והוצאת צו מניעה שימנע ממנו לחשוף את הנתונים או להשתמש בהם. יש לציין כי לא מדובר במקרה הראשון מסוגו: ב-2021 תבעה אינטל עובד אחר שהעביר מסמכים סודיים למיקרוסופט, ונגזר עליו קנס כספי ועונש על תנאי.

2 חברת הסייבר הישראלית שגייסה 75 מיליון ד' ומשיקה פלטפורמת הגנה לענן ול-AI

חברת הסייבר הישראלית Sweet Security מודיעה היום (ד') כי השלימה סבב גיוס של 75 מיליון דולר מסדרה B, בהובלת קרן Evolution Equity Partners ובהשתתפות Munich Re Ventures, גלילות קפיטל ו-Key1 Partners. סבב זה מביא את סך גיוסי החברה עד היום לכ-120 מיליון דולר.

החברה, שהוקמה ב2022, פיתחה פלטפורמת הגנה בזמן ריצה (Runtime Security) המעניקה לצוותי אבטחת מידע נראות מלאה על כלל מערכות הענן בארגון בזמן אמת - משלב התקיפה, דרך איתור חולשות והגדרות מסוכנות במערכות ועד אבטחת זהויות ו-API (ממשק תכנות יישומים). הפתרון מתמקד בניטור רציף ובהבנת ההתנהגות של המערכות בפועל, במקום להסתמך על "צילום מצב" סטטי.

כעת מרחיבה החברה את פעילותה לתחום ה-AI Security ומשיקה את פלטפורמת AISP - שממפה את כל מודלי וסוכני הבינה המלאכותית הפועלים בארגון, מנתחת את האינטראקציות ביניהם ומזהה הרשאות או הגדרות בעייתיות, לפני שהן הופכות כאמור לסיכון ממשי. בנוסף היא מזהה מתקפות ייחודיות לעולמות ה-AI, כמו Prompt Injection (מצב שבו תוקף מנסה להחדיר הנחיות זדוניות למודל כדי לגרום לו לחשוף מידע או לבצע פעולות לא מורשות), ומספקת למפתחים כלים לחיזוק האבטחה מבלי לעכב את קצב הפיתוח.

החברה הישראלית, שמעסיקה כ-70 עובדים בישראל ובארה"ב, הקומה בידי תא״ל במילואים דרור קשתי שמכהן כמנכ״ל, אל״מ במילואים אייל פישר שמכהן כסמנכ״ל מוצר, ואוראל בן-ישי שכמהן כסמנכ״ל פיתוח - כולם יוצאי יחידות טכנולוגיות מובחרות בצה״ל. בשנה האחרונה רשמה החברה צמיחה מרשימה של פי 6 בהכנסות ופי 10 במספר לקוחות האנטרפרייז, בהם ארגוני פרוצ'ן 1000.

3 מהנדס ה-AI הראשי של אינטל עובר ל-OpenAI, המנכ"ל יחליף אותו

עוד טלטלה לאינטל - ענקית השבבים הודיעה כי מנכל החברה ליפ-בו טאן ייקח על עצמו את ניהול תחום הבינה המלאכותית של החברה. זאת, בעקבות עזיבתו של סמנכ״ל הטכנולוגיות הראשי (CTO) סצ'ין קאתי ל-OpenAI.

קאתי, שהוביל מאז תחילת השנה את פיתוח מערכות הבינה המלאכותית והמאיצים החישוביים (Accelerators) של אינטל, כלומר רכיבי חומרה שמאפשרים להפעיל מודלי AI במהירות גבוהה, הודיע ברשת X כי יצטרף ל-OpenAI, שם ינהל את מערך התשתיות לחישוב ולמחקר בתחום הבינה המלאכותית הכללית (AGI).

אינטל מסרה כי היא "ממשיכה ליישם את תוכניות הפיתוח שלה בתחום הבינה המלאכותית", אך העזיבה מגיעה בעיתוי רגיש: החברה נאבקת לשמור על מעמדה בשוק שבבי ה-AI, שבו אנבידיה ו-AMD מחזיקות כיום ביתרון ברור. המהלך מוסיף לחץ נוסף על הנהגת אינטל, שנמצאת בעיצומו של תהליך שינוי מעמיק - טכנולוגי וארגוני כאחד.

4 המדען הראשי של מטא עוזב כדי להקים סטארט-אפ חדש

אחד ממדעני הבינה המלאכותית הבכירים בעולם, פרופ’ יאן לקון, יעזוב את תפקידו כמדען הראשי של מטא, לאחר יותר מעשור בחברה. זאת, כדי להקים סטארט-אפ עצמאי בתחום ה-AI. לפי דיווח הפיננשל טיימס, לקון כבר החל לגייס משקיעים למיזם החדש, שאמור לשלב את חזונו לבינה מלאכותית פתוחה ובטוחה יותר.

לקון, חתן פרס טיורינג ומאבות תחום ה-Deep Learning, נחשב לדמות מפתח באבולוציית ה-AI במגזר העסקי והאקדמי. הוא ידוע כאחד ממובילי הגישה של "בינה מלאכותית פתוחה", והוא דחף בשנים האחרונות לפרסום מודלים בקוד פתוח, בהם סדרת LLaMA של מטא, שנחשבת למתחרה של OpenAI ואנתרופיק.

עזיבתו מגיעה זמן קצר לאחר שמנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, העביר את האחריות על תחום הבינה המלאכותית לידי אלכסנדר וונג, מייסד חברת Scale AI, שמוביל כעת את מעבדות ה-Superintelligence Labs החדשות של החברה. לפי הדיווחים, במטא מעריכים כי פרישתו של לקון עשויה לסמן שינוי כיוון משמעותי בגישת החברה לחדשנות ולשיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים.

5 לראשונה בישראל: תוכנית לימודים לתכנון ואימות שבבים

בית הספר להייטק ולבינה מלאכותית של גוגל ואוניברסיטת רייכמן השיקו את התוכנית הראשונה בישראל לתכנון ואימות שבבים (Chip Design & Verification), שמטרתה להכשיר מהנדסי חומרה להשתלבות בתעשיית השבבים הצומחת בישראל. התוכנית גובשה בשיתוף פעולה עם נציגים בכירים מחברות שבבים וטכנולוגיה, במטרה לגשר על הפער בין האקדמיה לבין הצרכים המעשיים של התעשייה.

הלימודים ישלבו שיעורים תיאורטיים עם פרויקטים מעשיים, סדנאות מקצועיות והרצאות אורח של מומחים מהתעשייה, לצד ביקורים בחברות שבבים מובילות. ד"ר דני זיידנר, שמנהל את התוכנית, מסר כי מדובר במסלול ממוקד ומעשי שנבנה "מהשטח", כלומר מתוך היכרות ישירה עם הכלים והמתודולוגיות שבהן משתמשים כיום צוותי פיתוח שבבים בעולם.

לפי בית הספר עצמו, כ-635 מועמדים ניגשו לתהליך המיון, ומתוכם נבחרו למחזור הראשון כ-35 תלמידים בלבד. עוד לפי אוניברסיטת רייכמן, מחזור נוסף של התוכנית ייפתח בחודש הבא, ומלגות לימודים של עד 94% יוענקו למועמדים מתאימים.