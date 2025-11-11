לאחר גיוס נוסף של 100 מיליון דולר: זה השווי של חברת ה-AI הישראלית

שלושה חודשים לאחר שגייסה 34 מיליון דולר, וכתשעה חודשים מאז הוקמה, חברת סוכני הבינה המלאכותית הישראלית וונדרפול (Wonderful) מגייסת 100 מיליון דולר נוספים בהובלת קרן אינדקס, מהמשקיעות הראשונות בוויז. לפי ההערכה, שלא אושרה על ידי החברה, שווי החברה לאחר הגיוס עומד על כ-700 מיליון דולר - מה שמעיד על הרעב הגדול של משקיעי הון סיכון להיכנס בשווי גבוה בחברות צעירות שנמצאות בליבת ענף ה-AI. לא מדובר רק בהייפ - הכנסות וונדרפול צומחות במהירות, ואת השנה היא צפויה לסיים עם קצב הכנסות שנתי (ARR) שנע בין 8-10 מיליון דולר, כך על פי מקורב לחברה.

וונדרפול נמצאת בתחום הצומח של סוכני הבינה המלאכותית (AI agents) - תוכנות חכמות שמסוגלות לנהל תהליכים ארגוניים לבדם ולהחליף עובדים אנושיים במשימות שונות כמו שירות לקוחות, הדרכה, חשבונאות וניהול עמידה בכללים ורגולציה. החברה הישראלית פיתחה מערכת שמאפשרת ליצור את אותם סוכנים דיגיטליים, לנהל אותם ולנהל את התקשורת ביניהם.

וונדרפול אפיינה כמה תהליכים ארגוניים - כמו שירות לקוחות למשל - והטמיעה אותם בסוכנים כלליים שיכולים להיות מותאמים לחברות שונות לפי דרישה, ולתקשר עם הלקוחות בערוצים שונים כמו צ'ט בכתב, שיחות טלפון או התכתבויות בדוא"ל. פעמים רבות הסוכנים עובדים זה עם זה, בודקים זה את זה ומשפרים אחד את השני. למשל, סוכן AI אחד יכול "להאזין" לשיחות של סוכן אחר המספק שירות לקוחות, ולמשב אותו או אפילו לבנות אותו מאפס באמצעות סימולציה הכוללת שיחות פיקטיביות רבות.

האם בסופו של דבר צבאות של סוכני AI שיחליפו את העובדים האנושיים ויגבירו את קצב הפיטורים בענף? "כבר היום סוכני AI יודעים לעשות דברים מורכבים, וזה רק ילך וישתפר", אומר וינקלר. "אני רואה שחברות רבות משנות את מצבת כח האדם שלהם אבל זה לאו דווקא כרוך בפיטורים, בכל מקרה אנחנו כרגע לא רואים כעת שינויים משמעותיים בשוק התעסוקה, אבל אין לדעת מה יקרה בעתיד".

לא היחידה בשוק

וונרדפול איננה היחידה בשוק: היא מתחרה, מחד, בסטארט-אפים ממומנים כמו אדפט (Adept) שמפתחת סוכנים כלליים, או קרסר וקוגנישן המפתחים סוכני פיתוח קוד, ומאידך - בחברות ותיקות כמו סיילספורס שמשווקת לארגוני ענק תוכנות שירות לקוחות ומכירות, ומציעה את הסוכנים שלה כמוצר משלים. בוונדרפול טוענים, כי היתרון במוצר שלהם נעוץ בכך שהוא רזה יותר, תוכנן מראש לעידן הבינה המלאכותית היוצרת, וכי כבר כיום הם משרתים עשרות לקוחות במגוון ורטיקלים: בנקאות, אשראי, קמעונאות, תשתיות ומפעלי יצור. החברה מעסיקה כיום 120 עובדים בתחומי הפיתוח והשיווק ונדרשת להעסיק צוותים גדולים בהתאמת המוצר ללקוח.

וונדרפול הוקמה בתחילת השנה על ידי בר וינקלר, שהקים ומכר בעבר את אפרוב.קום לטיפלתי, ורועי ללזר, שהקים בעבר חברה למיקום המבוסס על בינה מלאכותית בשם קאפס. בין המשקיעים הנוספים בחברה ניתן למצוא את אינסייט פרטנרס, שהובילה את סיבוב ההשקעה הקודם, קרן IVP, בסמר ו- Vine.