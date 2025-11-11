חברת הסייבר הישראלית טנזאי (Tenzai) מכריזה היום (ג') על גיוס של 75 מיליון דולר בסבב סיד מהגדולים שנראו עד כה בענף. הסבב נעשה בהובלת הקרנות Battery Ventures, גריילוק, ו-Lux Capital, ובהשתתפות Swish Ventures של עומרי כספי, Jibe Ventures ואחרות.

החברה, שהוקמה רק במאי השנה על ידי חמישה יזמים ותיקים - פבל גורביץ' (מנכ"ל), אריאל צייטלין (CTO), עפרי זיו, איתמר טל וענר מזורסקי - מפתחת פלטפורמת בינה מלאכותית המדמה האקר אנושי, שמבצע באופן יזום ובאיכות גבוהה בדיקות חדירות למערכות תוכנה ארגוניות.

גורביץ’ וצייטלין מכרו בעבר את חברת הסייבר Guardicore לענקית הענן Akamai תמורת 600 מיליון דולר, בה עבדו כחמישה חודשים לפני שעזבו ואחר כך הקימו את טנזאי. כעת, בחברה החדשה שמונה כ-20 עובדים, הם מבקשים לחדש תחום שלטענתם לא השתנה עשרות שנים. "בדיקות האבטחה כמעט לא השתנו מאז שאני בעצמי עבדתי כ-penetration tester עוד כשהייתי בתיכון", אומר גורביץ’ לגלובס. "עד היום אלו בדיקות שנעשות ידנית, והן נקודתיות ויקרות מאוד. באמצעות AI ניתן להפוך אותן לרציפות, מדויקות ומהירות, ולזהות חולשות בזמן אמת בארגונים שמעדכנים קוד מדי יום".

"יודעים להתווכח בלי לריב"

גורביץ' מספר כי אותו רעיון שעומד מאחורי טנזאי נולד לאחר שעזב עם חבריו את Akamai ובכלל תכנן לקחת פסק זמן. "עזבנו את אקמאי ותכננו לנוח, להיות עם המשפחה, אבל מהר מאוד התחלנו לשאול את עצמו מה הלאה״, הוא מספר ומוסיף כי הם הבינו שבתחום הזה, שלדבריו קרוב ללב שלהם, יש הזדמנות ענקית.

"בעולם שבו על כל דולר שמוציאים על תוכנה מוציאים חמישה דולרים על שירותים - תחום השירותים בסייבר כמעט לא עבר מהפכה אמיתית. דווקא שם יש הזדמנות אדירה לחדש באמצעות בינה מלאכותית", הוא אומר. "התחום הכי מורכב בסייבר הוא בדיקות החדירות, כשארגונים שוכרים האקרים חיצוניים שמנסים לפרוץ למערכות שלהם כדי למצוא חולשות. זו שיטה שעובדת, אבל היא יקרה, איטית ותלויה בזמינות של מומחים אנושיים״.

גורביץ' מסביר כי המחסור במומחי אבטחה איכותיים רק מחריף את הבעיה: "יש מעט מאוד מומחים באמת טובים בשוק, והביקוש רק הולך וגדל. כשאין מספיק ידיים מיומנות, האיכות נפגעת, והבדיקות הופכות שטחיות מדי ולא נגישות מספיק. אנחנו רוצים לשנות את זה, להפוך את הבדיקות לרציפות, אוטונומיות וזמינות לכל ארגון בכל רגע נתון".

חמשת היזמים - ארבעה יוצאי יחידות הסייבר של צה"ל ויזם נוסף שהצטרף אליהם - פועלים יחד כבר שני עשורים. "אנחנו חברים כבר עשרים שנה, בונים, מתווכחים, עושים דברים יחד", הוא אומר. "אנחנו יודעים להתווכח בלי לריב, וזו מתנה גדולה. יש לנו המון צלקות מניסיון עבר - איך בונים ארגון, איך לוקחים מוצר דיסרפטיבי לשוק, איך עובדים נכון עם לקוחות. את הדברים האלה אי אפשר ללמוד בתיאוריה: רק כשלקוח כועס עליך, ואתה צריך לעזור לו עכשיו, אתה באמת לומד איך בונים חברה״.

לדבריו, טנזאי כבר עובדת עם ארגונים גדולים בתחומי הפיננסים, הבריאות והטכנולוגיה. ״יש לנו לקוחות שהם לא סטארט־אפים, אלא החלק העליון של השוק, חברות עם רגולציה כבדה ורגישות למידע, שם הבעיות באמת קשות״, הוא אומר. ״אנחנו מרגישים זכות גדולה לפתור בעיה אמיתית שמלווה את עולם התוכנה והסייבר כבר שנים״.