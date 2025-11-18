השופט הפדרלי בוושינגטון ג'יימס בואסברג פסק היום (ג') לטובת חברת מטא , פייסבוק לשעבר, וקבע כי החברה לא חיסלה תחרות באופן לא חוקי כשהיא רכשה בשנים 2012 ו-2014 את אינסטגרם ו-וואטסאפ.

● בלעדי | מחקר חדש של דיל: 75% מהחברות בישראל מצמצמות גיוסי ג'וניורים

● סבב פיטורים שני בפלייטיקה השנה: עלול להשפיע על מאות עובדים

מדובר באחד התיקים המתוקשרים ביותר שמטא נאלצה להיאבק משפטית בהם, תיק שהוגש לפני חמש שנים ומתנהל בבתי המשפט בחודשים האחרונים ביתר שאת. כלל בכירי החברה, מהמנכ"ל מארק צוקרברג ועד שריל סנדברג, שהייתה מספר 2 בחברה וגם קווין סיסטרום ממקימי אינסטגרם, העידו במשפט הזה. בפסיקתו של השופט למעשה קבע כי נציבות הסחר הפדרלית (FTC) לא הצליחה להראות כי מטא היא מונופול.

"בין אם למטא היה כוח מונופוליסטי בעבר ובין אם לאו, על הנציבות להראות שהיא ממשיכה להחזיק בכוח הזה כעת". פסק הדין של בית המשפט היום (ג') וקבע שה-FTC "לא הצליחה להוכיח את זה".

הפסיקה הזו למעשה נותנת למטא את הניצחון הדרמטי החשוב באחת המחלוקות המשפטיות הגדולות בעולם הטכנולוגיה יום. באותה הנשימה, הפסיקה הזו היא פגיעה קשה ב-FTC, נציבות הסחר הפדרלית בארצות הברית, כשהיא מנהלת תיקים דומים נגד שאר ענקיות הטכנולוגיה.

בנציבות רצו לדרוש ממטא למכור את אינסטגרם ו-וואטסאפ או לבנות מחדש, כדי להחזיר את התחרות בין הרשתות החברתיות בפלטפורמה. יש לציין כי הפרקטיקה הזו הייתה ידועה גם ביחס למתחרים אחרים של מטא - כשהיא ניסתה לרכוש את סנאפצ'אט ומשלא הצליחה, יצרה את המתחרה שלה בדמות הסטורי.

פרקטיקה נהוגה בשוק המסחרי

על פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, מטא טענה במשפט שרכישת החברות שבעלות טכנולוגיה מתקדמת במקום לפתח בעצמה את המוצרים - היא פרקטיקה נהוגה בשוק המסחרי, וכי נציבות הסחר הפדרלית התעלמה מכך שיש לה תחרות קשה בשוק הרשתות החברתיות, טיקטוק ויוטיוב - וגם אפליקציית העברת המסרים של אפל.

יצוין כי בשנת 2021, השופט דחה את התיק ואמר שלנציבות אין מספיק ראיות כדי להוכיח את הטענות שלה. שנה לאחר מכן השופט פסק כי ניתן להמשיך לטעון בתיק כי הנציבות הצליחה להציג ראיות חדשות. גם בשנה שעברה השופט אמר שהתיק עשוי להיות קשוח עבור ה-FTC, שכן טיעוני הנציבות מרחיקים לכת בדבריו.

נזכיר, מטא רכשה את אינסטגרם תמורת מיליארד דולר בשנת 2012, ואת וואטסאפ תמורת 19 מיליארד דולר בשנת 2014.