חברת מזון נוספת בדרך לבורסה, לאחר שיבואנית ויצרנית המזון סוגת הגישה תשקיף לקראת הנפקה, אשר צפויה לצאת לדרך עד סוף השנה.

החברה, המחזיקה בשורה ארוכה של מוצרי מזון פופולאריים, צפויה להתחיל בשבוע הקרוב ברוד-שואו, במסגרתו תציג את פעילותה לגופי ההשקעות השונים ובראשם הגופים המוסדיים. ההערכות הן שהחברה תשאף לגייס סכום של 100-200 מיליון שקל. מרבית סכום הגיוס צפוי לזרום לקופת החברה, כשבשלב זה לא מתוכננת הצעת מכר של מי מבעלי המניות.

כאשר השווי של החברה צפוי להיקבע בהמשך הדרך עם זאת, בהשוואה לחברות אחרות בתחום, ובמיוחד למחלבות גד שהנפיקה לאחרונה את מניותיה בבורסה, ההערכות הן שהחברה תגייס סכום של כ-900 מיליון שקל.

בעלת השליטה בחברה היא קרן ההשקעות פורטיסמו המחזיקה כיום בכ-77% מהחברה, ולצידה פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים המחזיקה בכ-19% מהמניות. יתרת המניות מוחזקת בידי מנהלי החברה, וביניהם גיא פרופר (מנכ"ל), רם דנון (סמנכ"ל כספים), ערן דולב (סמנכ"ל מכירות), רועי וויזר (סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי) ועופר רוקני (סמנכ"ל תפעול).

מי שצפויה לרשום אקזיט משמעותי כתוצאה מהמהלך היא פורטיסימושבשנת 2019 רכשה את סוגת מידי קונצרן בינלאומי (תאגיד המזון הבריטי מאן), תמורת 60 מיליון דולר. מאז היא ביצעה סדרה של פעולות בחברה שכללו מכירת קרקעות שסמוכות למפעל החברה בקריית גת, והכנסה של פועלים אקוויטי כשותף באוגוסט 2021 תמורת 160 מיליון שקל, מה שגילם לסוגת שווי של כ-800 מיליון שקל .

סוגת היא אחת מחברות המזון הגדולות בשוק הישראלי, המייבאת ומייצרת שורה ארוכה של מוצרי מזון כולל סוכר, אורז, קטניות, קמח, דגנים, שימורי קטניות וכו'. בנוסף, מחזיקה החברה במספר לא מבוטל של מותגי מזון פופולאריים דוגמת "עץ הזית", "מלח הארץ", "טחינת אל-ארז", "פרג", "קפה אל נחלה", "פופסטאר" וכו' אותם היא משווקת לרשתות המזון.

את המחצית הראשונה של 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ־480 מיליון שקל, קיטון קל של 1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כ־19.5 מיליון שקל, זינוק של פי 2 ביחס למחצית הראשונה של 2024. מאחורי הזינוק ברווח עומדת ההתמקדות בהקטנת היקפי המכירות של מוצרים בעלי שיעור רווחיות נמוכה יותר.