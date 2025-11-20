ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רשות התחרות סגרה את התיק נגד סנו בפרשת תיאום המחירים
עוד חוליה בפרשת תיאום המחירים נסגרת: סנו מצטרפת ליפאורה, ויליפוד, רמי לוי ואושר עד שקיבלו הודעה על סגירת תיק החקירה • בינתיים כתבי אישום הוגשו נגד בכירים ברשתות ויקטורי, יוחננוף וסופר ברקת, ובעניינה של שופרסל טרם התקבלה הכרעה

שירה ספיר 19:03
מפעל סנו / צילום: שלומי יוסף
מפעל סנו / צילום: שלומי יוסף

חברת סנו דיווחה הערב לבורסה כי רשות התחרות הודיעה לה על סגירת תיק החקירה שנוהל נגדה ונגד אחד מעובדיה, במסגרת פרשת תיאום המחירים בענף המזון. בכך היא מצטרפת ליפאורה ובכיריה ולויליפוד והעומד בראשה, היו"ר צביקה ויליגר, שקיבלו הודעות דומות אתמול.

בפברואר 2024 פשטו חוקרי הרשות על משרדי סנו וזימנו לחקירה את אחד העובדים. אותה פרשה, שנפתחה ב־2021, טלטלה את ענף המזון והובילה לשורת חקירות מקבילות נגד רשתות קמעונאות, ספקיות מזון ובכירים בהן. מרבית התיקים הללו נסגרו בהדרגה במהלך השנה האחרונה, וכאמור בימים האחרונים דאגה הרשות להודיע על כך גם לוויליפוד, יפאורה וסנו.

ההודעות הראשונות על סגירת התיקים הגיעו לרמי לוי ולאושר עד במרץ השנה. לא הרבה לאחר מכן, באפריל, הודיעה הרשות גם לחברת שטראוס, למנכ"ל לשעבר גיורא בר־דעה, ולחברות יוניליוור ודיפלומט ולנושאי משרה בהן על סגירת התיקים בעניינם.

לצד זאת, חלק מהפרשה עדיין מתברר: כתבי אישום כבר הוגשו נגד בכירים ברשתות ויקטורי, יוחננוף וסופר ברקת. בעניינם של שופרסל ושלושה נושאי משרה בה - לצד המנכ"ל והיו"ר לשעבר איציק אברכהן - טרם התקבלה הכרעה. השימועים נערכו, והטענות שהוצגו בהם מצויות כעת בבחינה לקראת החלטה.

*** יודגש כי כלל המוזכרים בכתבה, לרבות החשודים והנאשמים, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.