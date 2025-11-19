רשות התחרות הודיעה על סגירת תיק החקירה נגד ויליפוד ויו"ר החברה צבי ויליגר - צעד נוסף בהסתעפותה של פרשת החשד לתיאום מחירים שטלטלה את ענף המזון מאז 2021. במקביל, גם יפאורה־תבורי והמנכ"ל והיו"ר דורון גלזר ורוני גת קיבלו הודעות מהרשות על סגירת תיקי החקירה נגדם.

בעוד חלק מהחקירות נסגרות בזו אחר זו, אחרות דווקא ממשיכות להתגלגל: כתבי אישום כבר הוגשו נגד בכירי ויקטורי, יוחננוף וסופר ברקת, ובמקביל נותרו תיקים מרכזיים שטרם הוכרעו.

בשימוע בעניינו של ויליגר, שנערך לפני יותר משנה, טענה רשות התחרות כי ויליפוד אותתה למתחרותיה שהיא מעוניינת ומוכנה להעלות מחירים, וניסתה להגיע עמן להסדר כובל על העלאת מחירים. העבירה של ניסיון להסדר כובל דורשת הוכחת מטרה להביא להסדר שכזה, ובשימוע הצליחו ויליפוד וויליגר לשכנע גם שלא ניתן להוכיח זאת ברמת הוודאות הנדרשת. כעת כאמור הרשות סגרה את התיק.

המקרה של ויליגר הוא חלק מפאזל גדול יותר שהחל ב־2021, אז הרשות פתחה בחקירה נגד חברות ובכירים במשק בחשד לתיאום מחירים ולהסדרים כובלים. חוקרי הרשות פשטו על משרדי שופרסל ושטראוס וחקרו בכירים בשתי החברות, ובשנים שחלפו מאז שמותיהם של עוד רבים בענף נקשרו בפרשה.

שורת בכירים ברשתות המזון נחקרו במשרדי הרשות, בהם מנכ"ל שופרסל דאז איציק אברכהן, רמי לוי, מנכ"ל ויקטורי אייל רביד, מנכ"ל יוחננוף איתן יוחננוף, מנכ"ל אושר עד עידן גורן ובכירים נוספים מאותן חברות. בגזרת ספקיות המזון נחקרו מנכ"ל שטראוס דאז גיורא בר דעה, ובכירים מדיפלומט, שסטוביץ, ויליפוד ויוניליוור.

איור: גיל ג'יבלי

מרבית התיקים נסגרו

ביוני 2023 סיימה הרשות את שלב החקירה בפרשה, והתיק הועבר לקבלת החלטה. החקירה ברשות הופרדה לשתי חקירות - אחת בחשד לתיאום בין ספקיות מזון שהתבטאו בפומבי לגבי העלאות מחירים, והשנייה בחשד שרשתות השיווק תיאמו העלאות מחירים. רובן קיבלו הודעה בשנה האחרונה שהתיקים בעניינן נסגרו.

ההודעות הראשונות על סגירת התיקים הגיעו לרמי לוי ולאושר עד במרץ השנה. לא הרבה לאחר מכן, באפריל, הודיעה הרשות גם לחברת שטראוס, למנכ"ל לשעבר גיורא בר דעה, ולחברות יוניליוור ודיפלומט ולנושאי משרה בהן על סגירת תיקי החקירה נגדם.

הוגשו גם כתבי אישום

ועם זאת, לא כולם זכו להשאיר את הפרשה מאחוריהם. בחודש פברואר האחרון הגישה הרשות כתב אישום ראשון בפרשה נגד רשתות הקמעונאות ויקטורי, יוחננוף, סופר ברקת ומנהליהן. האישומים עסקו בטענות לביצוע הסדרים כובלים, וכן בהתבטאויות פומביות המהוות, על־פי רשות התחרות, ניסיון להסדר כובל מצד רביד ורשת ויקטורי, הסדרים כובלים נוספים בענף המזון ועבירות בחוק המזון, בשל התערבות מצד רביד אצל ספקים במחירים לצרכן של קמעונאים אחרים.

איתן יוחננוף מואשם בסעיף אישום אחד, ומנהלים נוספים ביוחננוף ובסופר ברקת מואשמים בשני סעיפי אישום.

רביד מוויקטורי לעומת זאת מואשם בשבעה סעיפי אישום שונים: הראשון נוגע להתבטאויות פומביות של רביד, שלכאורה ביקש להעביר בהן מסר לקמעונאים ולספקים ולפתוח דלת לעליית מחירים בשוק. הוא מואשם כי ביקש להגיע להסדר כובל להעלאת מחירים לצרכן עם ספקים וקמעונאים.

אישומים נוספים עוסקים בטענה לביצוע הסדרים כובלים בין רביד ורשת ויקטורי לבין יוחננוף וסופר ברקת. ההסדר בין ויקטורי ליוחננוף עסק בהסכמה נטענת שלפיה הרשתות לא יערכו מבצעים מלבד מבצעים תקופתיים שנקבעו מראש. ההסדר בין ויקטורי לסופר ברקת עסק בהסכמה נטענת בין הצדדים לשמור על הרווח הגולמי של הצדדים, לאחר עליית מס הקנייה על כלים חד־פעמיים.

עוד אישומים עוסקים בעבירות על החוק לקידום התחרות בענף המזון. החוק אוסר על קמעונאי להתערב באמצעות ספק במחירים שגובה קמעונאי אחר. על־פי כתב האישום, רביד ורשת ויקטורי התערבו אצל הספקים ד"ר פישר, שסטוביץ ובית השיטה במחירים לצרכן של קמעונאים מתחרים. סופר ברקת ויוחננוף מואשמות בהסדרים כובלים עם ויקטורי, כאשר המנכ"ל איתן יוחננוף מואשם בטענה לעבירה של הפרת חובת הפיקוח לפי החוק.

ביולי השנה הגישה רשות התחרות כתב אישום נגד סמנכ"ל מכירות לשעבר בשסטוביץ - אולם הוא לא עוסק בחוק לקידום התחרות בענף המזון, אלא בטענה להשמדת ראיות ושיבוש הליכי משפט. זאת לאחר שמחק מהטלפון הנייד שלו התכתבויות ווטסאפ בינו לבין רביד, לאחר שנודע לו על פתיחת החקירה של רשות התחרות ולאחר שהבין שהתכתובות הללו עשויות להיות רלוונטיות לחקירה. עם זאת, ההתכתבויות כבר היו בידי הרשות, שכן הן נלקחו מהמכשיר של רביד.

ההתדיינות נמצאת כעת בהליכים מקדמיים, וההליך יחל להתנהל ככל הנראה לאחר פסח.

שופרסל ממתינה להכרעה

היחידים שלא התקבלה עדיין הכרעה בעניינם הם חברת שופרסל ושלושה נושאי משרה בה, בנוסף למנכ"ל והיו"ר לשעבר איציק אברכהן. השימועים כבר התקיימו והטענות שהועלו בהם נבחנות כעת לקראת הכרעה.

נגד אברכהן והבכירים הנוספים עומדים שני חשדות עיקריים: הראשון הוא חשד שעלה נגדו כי ניסה לאותת למתחרים שבכוונתו להעלות מחירים לאחר שתי התבטאויות פומביות בטלוויזיה. החשד השני נגד הבכירים האחרים בחברה הוא תחת החוק לקידום התחרות בענף המזון, במסגרתו נטען כי מאפיית ברמן ביקשה להעלות את מחירי המוצרים. בשופרסל אמרו שהם מוכנים להעלאה, רק אם בתוך שבועיים יעלו המחירים גם אצל המתחרים. העלאת המחירים הזו בסוף לא קרתה.

חשד נוסף מתייחס לאחריות המנהלים, כשלפי חוק התחרות על מנהל מוטל לעשות כל שניתן למניעת עבירות, כשפה החשד הוא שהנסיונות של מנהלים אלה למנוע עבירות לא היו מספקים.

באפריל השנה זומנו הבכירים לשעבר בשופרסל לשימוע לפני הגשת כתב האישום, כשבחודש האחרון הושלמו שימועים נוספים. כעת, ברשות יצטרכו להחליט האם התקיים יסוד נפשי בעבירת הניסיון להסדר כובל, ואם הייתה שאיפה להשלמת העבירה - סעיף שיש בו אתגר גדול להוכחה.

בעבירת ניסיון, אותה שאיפה חייבת להיות מוכחת באופן חד משמעי. בכל מקרה, גם אם היו עליות מחירים, על הרשות להוכיח מעל לכל ספק שהייתה סיבתיות בין אותן התבטאויות לבין עליות המחיר.

ככל הנראה, ההחלטה האם להגיש כתבי אישום - ואם כן על אילו עבירות - תתקבל בחודשים הקרובים.



***יודגש כי כלל המוזכרים בכתבה, לרבות החשודים והנאשמים, לא הורשעו בביצוע העבירה ועומדת להם חזקת החזות