רשות התחרות סגרה את תיק החקירה נגד צבי ויליגר ו-ויליפוד

רשות התחרות הודיעה היום (ד') לחברת ויליפוד וליו"ר צבי ויליגר על סגירת תיק החקירה נגדם בפרשת תיאום המחירים בענף המזון, אשר במסגרתה הוגש כתב אישום נגד הרשתות ויקטורי, יוחננוף, סופר ברקת ומנהליהן. ההחלטה התקבלה לאחר שימוע שנערך בנושא.

בפברואר 2024 זימנה רשות התחרות לשימוע טרם הגשת כתב אישום את חברת ויליפוד ואת יושב-הראש שלה צביקה ויליגר, בחשד שניסה להגיע להסדר כובל באמצעות התבטאויות פומביות. לפי רשות התחרות דאז, חברת ויליפוד אותתה למתחרותיה כי היא מעוניינת ומוכנה להעלות מחיר, וניסתה להגיע עמן להסדר כובל על העלאת מחירים. כעת, כאמור, מודיעה הרשות על סגירת התיק.

ברשות התחרות ציינו כי מלבד זאת תלוי ועומד עניינה של חברת שופרסל ונושאי משרה בה, שזומנו לשימוע לפני הגשת כתב אישום. השימועים בעניין שופרסל התקיימו, והטענות שהועלו בהם נבחנות בעת הזאת לקראת הכרעה בהן.

בחודש פברואר האחרון הגישה רשות התחרות כתב אישום ראשון בפרשה נגד רשתות הקמעונאות ויקטורי, יוחננוף, סופר ברקת ומנהליהן. האישומים עסקו בביצוע הסדרים כובלים בענף המזון ובניסיון לביצוע הסדר כובל בגין התבטאויות פומביות של מנכ"ל ויקטורי אייל רביד בניגוד להוראות חוק התחרות; וכמו כן בהתערבות מצד רביד אצל ספקים במחירים לצרכן של קמעונאים אחרים בניגוד להוראות חוק המזון. בהמשך, בחודש יולי הוגש כתב אישום גם נגד סמנכ"ל מכירות בחברת ש.שסטוביץ בגין השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט באותה פרשה.

*** חזקת החפות: החשודים והנאשמים בפרשה לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.