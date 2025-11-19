ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום רשות התחרות סגרה את תיק החקירה נגד צבי ויליגר ו-ויליפוד
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ויליפוד

רשות התחרות סגרה את תיק החקירה נגד צבי ויליגר ו-ויליפוד

במסגרת פרשת תיאום המחירים בענף המזון, רשות התחרות חשדה כי יו"ר ויליפוד צבי ויליגר ניסה להגיע להסדר כובל על העלאת מחירים באמצעות התבטאויות פומביות • כעת, לאחר שימוע שנערך בנושא, מודיעה הרשות על סגירת התיק

שירה ספיר 09:29
צבי ויליגר, יו''ר ויליפוד / צילום: איל יצהר
צבי ויליגר, יו''ר ויליפוד / צילום: איל יצהר

רשות התחרות הודיעה היום (ד') לחברת ויליפוד וליו"ר צבי ויליגר על סגירת תיק החקירה נגדם בפרשת תיאום המחירים בענף המזון, אשר במסגרתה הוגש כתב אישום נגד הרשתות ויקטורי, יוחננוף, סופר ברקת ומנהליהן. ההחלטה התקבלה לאחר שימוע שנערך בנושא.

איתן יוחננוף: "יוקר המחיה מדכא מכירה. פער של 100% במחיר לעומת אירופה לא נובע רק מתמחור"
סמוטריץ' מקדם מהפכה בענף החלב, אבל הוא עלול להישאר רק עם יבוא גבינות

בפברואר 2024 זימנה רשות התחרות לשימוע טרם הגשת כתב אישום את חברת ויליפוד ואת יושב-הראש שלה צביקה ויליגר, בחשד שניסה להגיע להסדר כובל באמצעות התבטאויות פומביות. לפי רשות התחרות דאז, חברת ויליפוד אותתה למתחרותיה כי היא מעוניינת ומוכנה להעלות מחיר, וניסתה להגיע עמן להסדר כובל על העלאת מחירים. כעת, כאמור, מודיעה הרשות על סגירת התיק.

ברשות התחרות ציינו כי מלבד זאת תלוי ועומד עניינה של חברת שופרסל ונושאי משרה בה, שזומנו לשימוע לפני הגשת כתב אישום. השימועים בעניין שופרסל התקיימו, והטענות שהועלו בהם נבחנות בעת הזאת לקראת הכרעה בהן.

בחודש פברואר האחרון הגישה רשות התחרות כתב אישום ראשון בפרשה נגד רשתות הקמעונאות ויקטורי, יוחננוף, סופר ברקת ומנהליהן. האישומים עסקו בביצוע הסדרים כובלים בענף המזון ובניסיון לביצוע הסדר כובל בגין התבטאויות פומביות של מנכ"ל ויקטורי אייל רביד בניגוד להוראות חוק התחרות; וכמו כן בהתערבות מצד רביד אצל ספקים במחירים לצרכן של קמעונאים אחרים בניגוד להוראות חוק המזון. בהמשך, בחודש יולי הוגש כתב אישום גם נגד סמנכ"ל מכירות בחברת ש.שסטוביץ בגין השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט באותה פרשה.

*** חזקת החפות: החשודים והנאשמים בפרשה לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.