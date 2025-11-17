ח"כ ביטן: איך זה שמחירי חומרי הגלם יורדים - והמחירים בסופר לא?

בדיון שהתקיים היום (ב') בוועדת הכלכלה בראשות ח"כ דוד ביטן על יוקר המחיה בישראל - ובפרט על הירידות במחירי חומרי הגלם בענף המזון ואי-השפעתן על המחיר לצרכן - הרוחות סערו עוד מתחילתו.

ח"כ ביטן פתח ואמר כי הוא לא מבין כיצד חברות שהודיעו על העלאות מחירים בשנתיים האחרונות בצל המלחמה, טענו כי הסיבה לכך היא מחירי חומרי הגלם - בזמן שעוד ועוד נתונים על ירידת מחירי חומרי הגלם נחשפים.

נציגת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בת חן רוטנברג, ציינה כי באוקטובר הייתה עלייה דרמטית של 1.4% במחירי המזון, ומתחילת המלחמה נרשמה עלייה של 8.5% במחירי המזון, בעוד שבאוקטובר המדד הכללי עלה ב-0.5% בלבד.

לדבריה, יש פער שלא מגיע מהתעשייה, ולפי מדד מחירי הסחורות של האו"ם, מאז ינואר 2022 הייתה בעולם ירידה של 6.8% במחירי הסחורות, בעוד שבישראל נרשמה עלייה של 17.7%, והייסוף בשקל מגדיל את הפער.

"אתם לא קוראים עיתון? כותבים שמחירי חומרי הגלם יורדים. מה אתם עושים כדי שהמחירים יירדו? ואל תבלבלו לי את המוח על תחרות כזו או אחרת שתהיה טובה בעוד עשר שנים", תקף ביטן בפנותו לנציג משרד האוצר, והוסיף: "אל תסמכו על זה ששר המשפטים בוועדת השרים לחקיקה הולך רק על מה שהאוצר רוצה. ההסכמים האלה לא מקובלים, כי הם הולכים נגד הציבור. תגידו מה אתם הולכים לעשות בעניין. אני רוצה לדעת מה האוצר הולך לעשות. דפקתם את החוק שעשיתי במהלך המלחמה, מסמסתם אותו עד שאי-אפשר היה להכריז על מצב חירום. מספיק כבר עם זה".

"צריך לפרק את הריכוזיות"

נציג אגף התקציבים באוצר, עמית גולדמן, הסביר כי אכן מחיר חומרי הגלם קפץ משמעותית ב-2020, אחרי הקורונה, אבל מחיר מוצרי המזון לא עלה באותו שיעור, ועכשיו כשהמחיר של חומרי הגלם יורד, יש תקופה מסוימת שהגיוני שיהיה פיצוי. "עכשיו אנחנו בנקודה שהאיזון צריך לבוא לידי ביטוי. לנו חשוב ליישם רפורמות רוחביות כמו 'מה שטוב לאירופה טוב לישראל'", אמר.

ח"כ ששון גואטה התפרץ ואמר כי צריך לפרק את הריכוזיות, אבל זה לא מעניין את אגף התקציבים באוצר, שכל פעם בא עם רפורמה אחרת שלא עובדת.

"הרפורמות שלכם לא עובדות", קרא ח"כ גואטה. "לא טיפלתם באמת ביוקר המחיה. צריך לפרק פה את הריכוזיות, ואם יתחילו להגזים, צריך לעשות מחיר מפוקח. כל הרפורמות של 'מה שטוב לאירופה' לא עובדות. תפרקו את הריכוזיות. כל השאר לא עובד. אגף התקציבים כל הזמן בא ברעיונות חדשים. היום המרגרינה של היבוא עולה בעשרות אחוזים מהמרגרינה של הישראלים. אגף התקציבים - נכשלתם בטיפול ביוקר המחיה. אנשים קורסים, הרפורמות שלכם לא עובדות".

"הבעיה היא שחלק מהחברות עושות מה שהן רוצות, וחלק מהמוצרים שמהווים את סל המוצרים הבסיסי צריכים להיות תחת פיקוח", אמר ביטן.

"קורעים לנו את הצורה"

דרור שטרום, לשעבר הממונה על התחרות וההגבלים העסקיים, שנכח בדיון, ציין כי "מה שיש לעשות זה לא מה שמציעים בחוק ההסדרים, אלא צריך לקחת את שדרת ארבע הקבוצות המונופוליסטיות, שני היבואנים המונופוליסטיים, שופרסל שהיא מונופול אחד ענק שיושב בעשרות שווקים, ונותנים להם כל פעם היתרים לעוד ועוד חנויות... כשזו רמת הריכוזיות, זה מה שנמשיך לקבל. לצד זאת, הנקודה המרכזית היא בעיה קשה של היעדר יכולת לראות מה העלויות של המונופולים האלה.

"רשתות השיווק הן ציבוריות. שופרסל, רמי לוי, יוחננוף, ויקטורי. אתה יכול לראות בדיוק מה קרה להן, הרווחים שלהן ממריאים בשנתיים האחרונות. 29% רווח גולמי, אין רשת שיווק באירופה שמרוויחה כמו שופרסל. לטסקו, ולאלדי אין רווחיות כזו. פשוט קורעים לנו את הצורה, כי יושבים במשרד האוצר ורואים שלהנהגה אין שום עדיפות לזה. אז יש מה לעשות, יש תוכנית מסודרת שבשנתיים אפשר להוריד את יוקר המחיה ב-15% לפחות בלי לתקן את המע"מ ובלי כל התירוצים האחרים".

ח"כ ביטן נתן הוראה לקביעת ישיבה מיוחדת להצגת התוכנית שבנה שטרום.

ח"כ יוראי להב-הרצנו גרס כי בעוד מחיר האורז עלה בישראל בשנתיים האחרונות ב-10%, בעולם מחירו ירד ב-30%. גם עו"ד נועה זלצמן, מנהלת תחום הכנסת בלובי 99, ציינה דוגמאות לירידות משמעותיות במחירי חומרי הגלם, שלא באו לידי ביטוי בהפחתות מחיר מצד הספקים.

"בחוק ההסדרים הנוכחי אין שום רפורמה משמעותית לטיפול ביוקר המחיה, ואנחנו קוראים לך, כבוד היו"ר, לעשות דיון ולזמן את שר הכלכלה ואת שר האוצר - שהם יבואו ויגידו מה הם עושים לטובת יוקר המחיה", אמרה זלצמן לביטן. "מחיר הסוכר ירד ב-33% בשנה האחרונה, מחיר הקקאו אומנם היה בשיא ב-2024 ובשנה האחרונה ירד ב-37%. אומרים לנו פה בדיון שמדובר בחוזים ל-12 חודשים קדימה - בואו נראה אם בעוד שנה אנחנו באמת נראה את ההוזלות האלה, ואני חותמת פה שאנחנו לא נראה את זה. במקרה הטוב המחירים יישארו אותו דבר, במקרה הרע הם ימשיכו לעלות, והם ימצאו סיבה לדבר הזה. הפתרונות ידועים, ורק צריך לקדם אותם".

שובו של המע"מ הדיפרנציאלי

נזכיר כי בעבר קידם ביטן הצעת חוק להטלת מע"מ דיפרנציאלי (0-8%) על מוצרי מזון בסיסיים כמו לחם, חלב, בשר, עוף, ביצים, קמח סוכר ושמן, בדומה לשיעור המע"מ במדינות ה-OECD, אולם הסכים לעצור אותה בעקבות הוצאות המלחמה.

ביטן סיכם את הדיון באומרו כי במלחמה הוא אומנם הסכים לעצור את ההצעה של מע"מ דיפרנציאלי על מוצרי מזון, לאחר שהציגו לו עלות של כ-4.5 מיליארד שקל, אך כעת בכוונתו לקדם זאת בוועדת השרים לחקיקה לנוכח המצב.

"המלחמה הסתיימה, ועכשיו אני אביא את זה", הודיע ביטן. "האוצר - קחו את עצמכם בידיים, ואם צריך, תוציאו צווים שיעצרו את המחירים", אמר.