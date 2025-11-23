מנכ"ל הבורסה: "לא מגרדים את פוטנציאל ההשקעות של זרים"

בשנה האחרונה למרות המלחמה והאתגרים הרבים של המשק, הצליחה הבורסה בת"א להפגין חוסן מרשים, אשר בא לידי ביטוי בשיאים חדשים ותשואות חסרות תקדים במדדי הדגל של ת"א, שלא נראו כמותם זה שני עשורים.

מי שמנצח על הבורסה לניירות ערך בת"א בשנים האחרונות הוא איתי בן זאב, שמכהן מאז שנת 2017 כמנכ"ל שלה. בשיחה שקיים במסגרת ועידת ישראל לעסקים ה־32 של גלובס, עם שי שלו, עורך מדור שוק הון של גלובס, התייחס בן זאב, לשיפור המתמשך בביצועי הבורסה וסיפק תחזית אופטימית לגבי העתיד.

"לא נכון לקרוא לזה רנסנס", הצהיר בן זאב בפתח השיחה, כשנשאל האם הופתע מהזינוק במדדים. "כשמנתחים את הכלכלה הישראלית רואים נתונים טובים בכל המישורים, וכשרואים את התפקוד שלנו אין מדינה שהייתה מסוגלת לתפקד כמו שישראל והאזרחים התנהגו. בסוף הבורסה זה הבית של הכלכלה הישראלית וכשהמשק עושה טוב, זה אמור להשתקף גם בביצועים של החברות שנסחרות בבורסה".

"צריך לזכור שגם שנת 2023 נפתחה ברעש גדול עם כל הנושא המשפטי והרבה כספים יצאו מישראל, בחלקו בעידוד חלקים מהתקשורת הישראלית. לכן, חלק מהעליות שאנחנו רואים היום זה חלק מהחזרה של הכספים הללו. נקודה שנייה היא נושא הצעירים, שכמו בארה"ב, רוצים להיות אחראיים להווה שלהם, ואנחנו רואים את זה במספרים.

"אם לפני 6 שנים משקל הסוחרים הפרטיים היה כ־5%, בשנת 2024 זה הכפיל את עצמו ל־11%. עם זאת, אם נשווה אותם לשווקים אחרים עדיין מדובר בנתון נמוך יחסית. לכן, אני חושב שיחד עם הכספים שנמצאים בעו"ש של הציבור עדיין יש מקום להרבה כספים שייכנסו בבורסה".

לדברי בן זאב מלבד הנתונים הללו, הצמיחה בשנה וחצי האחרונות הושפעה גם מהירידה בפרמיית הסיכון של ישראל. "כשבוחנים חברה תמיד מסתכלים על מצבי קיצון, ואנחנו בישראל כחברה, עברנו את כל תרחישי הקיצון ויצאנו מהם מחוזקים. המצב הגיאו-פוליטי של ישראל השתפר ונתן דחיפה לשוק, על ידי משקיעים מקומיים וזרים, שחזרו להשקיע בישראל כי התמונה התחילה להתבהר הודות להצלחות הצבאיות".

עם זאת, ולמרות השיאים ההיסטוריים בן זאב סבור שלחברות בבורסה עדיין מקום לעלות. "שוק מטבע הדברים יש בו עליות וירידות. ירידות חדות מגיעות בד"כ בתקופה של בועה וזה לא המצב אצלנו כרגע. בעיניים שלי אנחנו לא מגרדים את הפוטנציאל שלנו להביא כסף מהעולם להשקיע בישראל. אנחנו, המדינה ושוק ההון נמצאים במקום טוב שנים קדימה. ככה שאני ממש לא רואה מפולות לפנינו".

המסחר בשישי: "להיות חלק מהעולם"

בן זאב גם התייחס למעבר של הבורסה למסחר בימים שני-שישי. "זה מהלך מאד מורכב, שצריך לתת עליו את הקרדיט לרשות ני"ע ובנק ישראל, שקידמו אותו. כולנו הבנו שכדי שהמדינה תצמח ותשגשג צריך להיות חלק מהעולם, שעובד בימי שני-שישי, יש קונצנזוס שהמעבר יביא להגדיל ההשקעה של זרים. אני לא חושב שנראה שינויים מרחיקי לכת, המחזורים מאד יפים היום ויכול להיות שאפילו נראה ירידה כללית. אבל בהסתכלות אסטרטגית ארוכת טווח אין לי ספק שזה יגדיל את האטרקטיביות של הבורסה בישראל.

"אני מזהה באופן נחרץ התעניינות של משקיעים זרים בחברות ישראל ובשוק הישראלי. צריך לזכור שיש עולם שלם מחוץ לארה"ב, והמון קרנות בעולם שיש להם מנדט להשקיע רק מחוץ לארה"ב, ויש לנו הרבה מה למכור בהקשר הזה".

בן זאב, גם התייחס לעובדה, שהבורסה הישראלית מוטית לכיוון מניות בתחום הנדל"ן והפיננסים, בזמן שחברות הטכנולוגיה נעדרות כמעט כליל ממדדי הבורסה, למרות הדומיננטיות של חברות ההייטק במשק המקומי. "המדדים שלנו משקפים את הכלכלה הישראלית וחוזקה. ההייטק הישראלי לא מספיק בא לידי ביטוי כי חלק מהחברות לא רוצות לבוא אלינו. העובדה שבישראל שוק פיננסי חזק, זה דבר שמשדר המון עוצמה למשקיעים זרים. המפתח יהיה איך אפשר להביא עוד שירותים ומכשירים לשוק המקומי.

"היו לא מעט שיחות עם חברות הייטק, ובוצעו מספר מהלכים כדי שהם ירשמו למסחר גם כאן. במבחן התוצאה זה לא קרה, אין לי הסבר טוב למה, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי שהפנסיה של הישראלים שמושקעת בבורסה תעשה הכי טוב".

בהקשר זה, הצביע בן זאב גם על הקפיצה במחזורי המסחר, שגם סייעה לבורסה להגדיל את רווחיה. "המחזור היומי הוא למעלה מ-3 מיליארד שקל, פי שלוש ממה שהיה כשהנפקנו. עשינו שורה של מהלכים כדי להגדיל את המחזורים, ולזה מצטרפות החברות המעניינות והכניסה של הצעירים. אבל גם כאן, יש הרבה מה לצמוח".

הצמיחה במחזורי המכירות השפיעה גם על מחיר המניה, שזינקה בשלוש השנים האחורנות בכ־340%, והביאה לכך שקרנות ההשקעה שהשקיעו בה בעת שנכנסה לבורסה בחרו לממש את מניותיהן, תוך שהן רושמות רווחי עתק.

"לעזיבה של בעלי הבית יש השפעה בכך שהפכנו לחברה עם יותר בעלי עניין, מה שמשפר את הנזילות שלנו. בגלל שהשוק שלנו לא הכי גדול ולא הכי מפותח ולא הכי עמוק, העובדה שהיו בעלי שליטה הרחיקה משקיעים זרים למרות שהם חשבו שהתמחור אטרקטיבי".

לסיכום, סיפק בן זאב תחזית אופטימית לגבי האפשרויות שעומדות בפני הבורסה לנוכח השינויים הגיאו-פוליטיים. "יש סיכוי טוב שהאזור שלנו יעבור שינוי משמעותי, ואני בטוח שאפשר לייצר בעקבות זה שיתופי פעולה חדשים. אם הדברים יבשילו אלו דברים שמאד יעניינו אותנו".

