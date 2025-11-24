האם שוק המניות האמריקאי יחזור לעלות, או שהריבאונד עדיין רחוק?

לאחר שבוע תנודתי נוסף שנרשם בוול סטריט, עם ירידות חדות ביום חמישי והתאוששות מסוימת ביום שלמחרת, נשאלת השאלה לאיזה כיוון הולכים השווקים שמעבר לים. האם הריבאונד של יום שישי מסמנת את תחילתו של היפוך מגמה, או שמא מדובר בבליץ נוסף של סוף־שבוע בשוק מניות שהוא ביסודו שברירי?

אנליסטים ששוחחו עם מרקטוואץ' נוטים ללכת עם האפשרות האחרונה. "כל ירידה עלולה להיות הזדמנות קנייה, אבל מה שאני רואה השבוע הפך מקניית ירידות לרדיפה אחר רצפי עליות", אמר סטיב סוסניק, אסטרטג ראשי ב-Interactive Brokers. "הפכנו כה מוקסמים מרדיפה אחר המומנטום, שאני חושב שזה יוצר את ההזדמנות ל'כיסי אוויר', כי רצפי העליות האלה לא מבוססים על משהו יציב, אלא על משהו מאוד ארעי, וזה גם אומר שהם יכולים להתהפך מאוד במהירות".

סוסניק הוסיף כי לדעתו התנודות החדות בשוק המניות בשבוע החולף מדגישות עד כמה ביטחון המשקיעים הפך שברירי, וכי הראלי של יום שישי נראה כאחד חומק, מכיוון שיסודות השוק בקושי השתנו - מה שעלול לסמן צרות בימים הקרובים. "כשרואים את הרדיפה הזו אחרי רצפי עליות, זה יכול לשים אותך על מסלול מאוד בלתי־יציב בשוק", אמר סוסניק. "אנשים קונים ירידות כשהם באמת חושבים שמניות הן 'במבצע', מסיבות יסודיות או טכניות, אבל כרגע הם עושים את זה פשוט כי מניות הופכות ליקרות יותר, והם חושבים שהם יוכלו אחר כך למכור אותן למישהו אחר שישלם עליהן יותר".

בן פולטון, מנכ"ל WEBs Investments, אמר למרקטוואץ' שבעיניו, הריבאונד של יום שישי דווקא מעיד על כך שהסוחרים "עדיין איתנים כמו השמש העולה", בעוד שהופיעו ל"מבצעי הבלאק פריידיי המוקדמים של שוק המניות". עם זאת, הוא הסתייג ואמר שהבעיה היא שההתאוששות בשוק יכולה להיות קצרת־מועד, אם מימושים מוקדמים מתרחשים במקביל לריבאונד שקורה מהר מן המצופה.

המשקיעים מחפשים להיות פחות כבולים לסיפור ה-AI

אחד מהאנליסטים התייחס גם למגמה שנרשמת בוול סטריט בשבועות האחרונים, של מעבר מסקטורים מסוכנים וספקולטיביים יותר כמו טכנולוגיה וביטקוין, לסקטורים כמו ביטוח בריאות ומוצרי צריכה בסיסיים - הנחשבים לדפנסיביים, ולכאלה שממשיכים להניב ביצועים טובים גם בתקופות של משבר. מניות ביטוח הבריאות ומוצרי הצריכה במדד ה-S&P 500 עלו מתחילת החודש ב-2.2% ובכ-7.1%, בהתאמה; זאת, לעומת ירידה של 3.5% במדד עצמו באותה התקופה.

ג'ים באירד, מנהל השקעות ראשי בחברת Plante Moran Financial Advisors, אמר למרקטוואץ' שהרוטציה בקרב הסקטורים בוול סטריט מונעת יותר מהערכות השווי ופחות ממסחר קלאסי של "נסיגה לביטחון" - כאשר כסף נע החוצה מענקיות הטכנולוגיה עם הערכות שווי מתוחות, ולתוך אזורים זולים יותר של השוק - זאת, לעומת תגובה ללחצים בכלכלה האמריקאית.

"מכיוון שהערכות השווי נראות מתוחות למדי בחברות הטכנולוגיה הענקיות הללו, המשקיעים מתחילים לחפש דרכים אחרות לשפר את הגיוון בתיקי ההשקעות שלהם, להיות קצת פחות כבולים לסיפור ה-AI ולמקם את עצמם באופן יותר מגוון", אמר באירד. "לקחת קצת מהרווחים האלה ולהוריד אותם מהשולחן, במיוחד במהלך תקופות של חוסר־ודאות, זה משהו שיכול לעזור לך לישון בלילה".