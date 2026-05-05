מה קרה לגניבות הרכב בשנתיים האחרונות?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: כבר שנתיים ברציפות שיש ירידה של 20% בגניבות הרכב מה נכון:

● בין ינואר לאפריל 2026, הייתה ירידה של 23% בגניבות הרכב בפועל ביחס לתקופה המקבילה ב־2025

● בשנת 2025 הייתה ירידה של 19% בהשוואה לשנת 2024 הציון: נכון

ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תנ"צ ליאור אבודרהם, התראיין לתוכנית "אופירה, אוחנה, סרי" של קשת 12 על רקע ריבוי מקרי האלימות והפשיעה. אבודרהם זעם על כך שהמשטרה סופגת את כל הביקורת ולא זוכה לקרדיט, במיוחד בהתחשב בכך שהתנאים השתנו בשנים האחרונות לאור המלחמה וכלים שלדבריו המשטרה לא יכולה יותר להשתמש בהם.

"אי אפשר כל היום לבקר, צריך לזכור גם את הדברים הטובים", הוא אמר - ובאמת ביקש להזכיר דבר טוב: "יש לנו ירידה של 20% בגניבות הרכב כבר שנתיים ברציפות". האם היקף גניבות הרכב אכן נמצא בשיעורי ירידה כאלה?

● הנתונים מגלים: האלימות הקשה מצד קטינים מתפתחת לתופעה רחבה

● רצח ימנו זלקה: מהו העונש בישראל לקטינים שביצעו עבירות פשיעה חמורות?

● השופט שטיין בבג"ץ הוועדה לבחירת שופטים: "הפשע משתולל, וצריך שופטים"

קיבלנו ממשטרת ישראל את הנתונים על מספר כלי הרכב שנגנבו בפועל. בהתאם לנתונים הללו, בשנת 2025 נרשמה ירידה של כ־19% בגניבות רכב לעומת 2024. וגם השנה, 2026, בתקופה שבין ינואר לאפריל - נרשמה ירידה של כ־23.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כלומר, הנתונים אכן תומכים בטענתו של אבודרהם.

ועדיין, חשוב לשים את הנתונים בהקשר רחב יותר. במענה לבקשת חופש מידע שהגשנו למשטרה מבעוד מועד, קיבלנו נתונים לגבי מספר התיקים הכולל של גניבות רכב, הכוללים גם ניסיון גניבה, סיוע ועבירות נלוות - כמו גם את כל התיקים שנפתחו תחת "שימוש ברכב ללא רשות", שזה כולל גם כלי שנוהגים בהם ללא רשות למשך זמן קצר ומוצאים אותם במהירות. כך, נתונים אלה כוללים בתוכם אפילו מקרים שבהם בעל הרכב שכח איפה הוא החנה - והגיש למשטרה תלונה על גניבה. משום כך, לא השתמשנו בנתונים בשקלול הציון.

ואף על פי כן, הנתונים הללו הם לא חסרי חשיבות. זאת משום שמספר התיקים הכולל של גניבות רכב ב־2023 היה הגבוה ביותר בעשור החולף למעט 2015, עם עלייה דו־שנתית של 63%. ב־2024 מספר גניבות הרכב היה גבוה ב־14% ממה שהיה ב־2022, אף שבראייה חד־שנתית הייתה ירידה. רק ב־2025 הוא נהיה נמוך יותר ממה שהיה ב־2022. יש לציין שהזינוק ב־2023 (עלייה שנתית של 22%) לא היה רגעי וחלק ממגמת עלייה חדה שהחלה ב־2021 (40%) והמשיכה ב־2022 (33%).

כלומר, אם אכן יש מתאם מסוים בין מספר התיקים הכולל של גניבות רכב לבין גניבות הרכב בפועל (הנחה שעל פני הדברים לא נראית מופרכת) - אז ניתן להסיק ש־2023 הייתה שנה חריגה מבחינת גניבות הרכב. לכן, הירידה החדה שנראית בשנתיים האחרונות באה רק לאחר שבוחרים נקודת השוואה שהייתה חריגה בגובהה - מה שייתכן שמעיד על כך שהמצב כיום לא בהכרח משופר הרבה יותר ביחס לשנים "סטנדרטיות".

השורה התחתונה: דברי אבודרהם נכונים. בחישוב גניבות הרכב בפועל, ב־2025 נרשמה ירידה של כ־19% לעומת 2024, ובשנת 2026 נרשמת ירידה של כ־23.5%.

תחקיר: אוריה בר־מאיר