מה קרה לגניבות הרכב בשנתיים האחרונות?

להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: כבר שנתיים ברציפות שיש ירידה של 20% בגניבות הרכב
מה נכון:
● בין ינואר לאפריל 2026, הייתה ירידה של 23% בגניבות הרכב בפועל ביחס לתקופה המקבילה ב־2025
● בשנת 2025 הייתה ירידה של 19% בהשוואה לשנת 2024
הציון: נכון
ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תנ"צ ליאור אבודרהם, התראיין לתוכנית "אופירה, אוחנה, סרי" של קשת 12 על רקע ריבוי מקרי האלימות והפשיעה. אבודרהם זעם על כך שהמשטרה סופגת את כל הביקורת ולא זוכה לקרדיט, במיוחד בהתחשב בכך שהתנאים השתנו בשנים האחרונות לאור המלחמה וכלים שלדבריו המשטרה לא יכולה יותר להשתמש בהם.
"אי אפשר כל היום לבקר, צריך לזכור גם את הדברים הטובים", הוא אמר - ובאמת ביקש להזכיר דבר טוב: "יש לנו ירידה של 20% בגניבות הרכב כבר שנתיים ברציפות". האם היקף גניבות הרכב אכן נמצא בשיעורי ירידה כאלה?
קיבלנו ממשטרת ישראל את הנתונים על מספר כלי הרכב שנגנבו בפועל. בהתאם לנתונים הללו, בשנת 2025 נרשמה ירידה של כ־19% בגניבות רכב לעומת 2024. וגם השנה, 2026, בתקופה שבין ינואר לאפריל - נרשמה ירידה של כ־23.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כלומר, הנתונים אכן תומכים בטענתו של אבודרהם.
ועדיין, חשוב לשים את הנתונים בהקשר רחב יותר. במענה לבקשת חופש מידע שהגשנו למשטרה מבעוד מועד, קיבלנו נתונים לגבי מספר התיקים הכולל של גניבות רכב, הכוללים גם ניסיון גניבה, סיוע ועבירות נלוות - כמו גם את כל התיקים שנפתחו תחת "שימוש ברכב ללא רשות", שזה כולל גם כלי שנוהגים בהם ללא רשות למשך זמן קצר ומוצאים אותם במהירות. כך, נתונים אלה כוללים בתוכם אפילו מקרים שבהם בעל הרכב שכח איפה הוא החנה - והגיש למשטרה תלונה על גניבה. משום כך, לא השתמשנו בנתונים בשקלול הציון.
ואף על פי כן, הנתונים הללו הם לא חסרי חשיבות. זאת משום שמספר התיקים הכולל של גניבות רכב ב־2023 היה הגבוה ביותר בעשור החולף למעט 2015, עם עלייה דו־שנתית של 63%. ב־2024 מספר גניבות הרכב היה גבוה ב־14% ממה שהיה ב־2022, אף שבראייה חד־שנתית הייתה ירידה. רק ב־2025 הוא נהיה נמוך יותר ממה שהיה ב־2022. יש לציין שהזינוק ב־2023 (עלייה שנתית של 22%) לא היה רגעי וחלק ממגמת עלייה חדה שהחלה ב־2021 (40%) והמשיכה ב־2022 (33%).
כלומר, אם אכן יש מתאם מסוים בין מספר התיקים הכולל של גניבות רכב לבין גניבות הרכב בפועל (הנחה שעל פני הדברים לא נראית מופרכת) - אז ניתן להסיק ש־2023 הייתה שנה חריגה מבחינת גניבות הרכב. לכן, הירידה החדה שנראית בשנתיים האחרונות באה רק לאחר שבוחרים נקודת השוואה שהייתה חריגה בגובהה - מה שייתכן שמעיד על כך שהמצב כיום לא בהכרח משופר הרבה יותר ביחס לשנים "סטנדרטיות".
השורה התחתונה: דברי אבודרהם נכונים. בחישוב גניבות הרכב בפועל, ב־2025 נרשמה ירידה של כ־19% לעומת 2024, ובשנת 2026 נרשמת ירידה של כ־23.5%.
תחקיר: אוריה בר־מאיר
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: תנ"צ ליאור אבודרהם
תפקיד: ראש חטיבת הדוברות של משטרת ישראל
תוכנית: "אופירה, אוחנה, סרי", קשת 12
תאריך: 1.5.26
ציטוט: "יש לנו ירידה של 20% בגניבות הרכב כבר שנתיים ברציפות"
ציון: נכון
ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תנ"צ ליאור אבודרהם, התראיין לתוכנית "אופירה, אוחנה, סרי" (יש לבחור בתוכנית של 1.5.26, הריאיון מתחיל בדקה 1:22:44) של קשת 12 על רקע ריבוי מקרי האלימות והפשיעה. אבודרהם זעם על כך שהמשטרה סופגת את כל הביקורת ולא זוכה לקרדיט, במיוחד בהתחשב בכך שהתנאים השתנו בשנים האחרונות לאור המלחמה וכלים שלדבריו המשטרה לא יכולה יותר להשתמש בהם. "אי אפשר כל היום לבקר, צריך לזכור גם את הדברים הטובים", הוא אמר. "יש לנו עלייה בחשיפה של עבירות פרוטקשן - 21% לשנת 2025. יש לנו ירידה של 20% בגניבות הרכב כבר שנתיים ברציפות. גם השנה יש לנו ירידה בתאונות הדרכים".
פנינו למשטרת ישראל ושם הסבירו לנו שההשוואה היא לחודשים ינואר-אפריל 2026 מול התקופה המקבילה ב-2025, והשוואה של 2025 המלאה ל-2024. לפי המשטרה, "בשנת 2025 נרשמה ירידה של כ-19.04% בגניבות רכב לעומת 2024, ובשנת 2026 (לעומת התקופה המקבילה ב-2025) נרשמת ירידה של כ-23.5%". המשטרה לא הייתה יכולה לספק לנו בזמן הקצר את המספרים עצמם, אך ברור מהתגובה שאכן תנ"צ אבודרהם נקב במספרים הנכונים.
בינואר 2026, מבלי קשר לאמירה הנבדקת, פנינו למשטרת ישראל עם בקשת חופש מידע לגבי מספר גניבות הרכב בעשור האחרון (2015-2025; בנתונים המלאים ניתן לעיין כאן). אנחנו מציגים את תמונת המצב שעולה מהם, מבלי שהדבר ישפיע על הציון. הסיבה לכך היא, כפי שהסבירו במשטרה, "נתוני חופש מידע משקפים מספר תיקים כולל (הכוללים גם ניסיון גניבה, סיוע ועבירות נלוות)". פירוש הדבר הוא שהנתונים שהתקבלו במסגרת חופש המידע לא כוללים רק את הגניבות בפועל, ולצורך העניין גם את אדם ששכח היכן החנה את רכבו או שמישהו ממשפחתו לקח את הרכב ללא היתר, ובעקבות כך הוגשה תלונה גם אם הרכב נמצא בהמשך, ייספר. מאחר שבמשטרה הסבירו לנו שאבודרהם התכוון לגניבות בפועל, השתמשנו בנתונים האלו רק כדי לבחון את המגמה, בהנחה שיש התאמה מסוימת בין מספר התיקים הכולל למספר הגניבות בפועל.
לפי הנתונים, נראו ירידות ב-2024 ו-2025 לעומת 2023 ו-2024 בהתאמה. עם זאת, 2023 הייתה שנת שיא בעשור החולף, למעט 2015. השיא הזה הגיע לאחר מגמת עלייה בשנים 2021-2023. כלומר, הירידה שנראית עכשיו היא אחרי כמה שנים פחות מוצלחות שהביאו לשיא. כמובן, בהנחה שיש מתאם בין המגמה של סך התיקים לבין המגמה של הגניבות בלבד, ולכן אין בכך כדי להשפיע על הציון.
למרות שזו לא האמירה שבמרכז הבדיקה, מצאנו לנכון לבחון גם את הטענה שמספר תאונות הדרכים ירד, מבלי שהדבר ישפיע על הציון. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), אכן בשנים האחרונות יש ירידה במספר הכולל של תאונות הדרכים. עם זאת, תאונות הדרכים הקטלניות ומספר ההרוגים נמצא במגמת עלייה מתמדת, ולפי הלמ"ס ב-2025 מספר ההרוגים היה הגבוה ביותר ב-19 השנים האחרונות (459). ב-2025 מספר התאונות הקשות ומספר הפצועים קשה היו נמוכים מב-2024, אך גבוהים מאלו שב-2023 ואחורה. לפי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד), עדיין אין שקלול של הרוגי 2025 לק"מ נסועה, אך ב-2023 ו-2024 נראתה עלייה גם עם שקלול זה.
לסיכום, לפי נתוני המשטרה, ב-2025 הייתה ירידה של 19% לעומת 2024 במספר גניבות הרכב, ובינואר-אפריל 2026 הייתה ירידה של 23.5% ביחס לתקופה המקבילה ב-2025. לכן דבריו של אבודרהם נכונים.
