אחרי חודשים ארוכים של משא ומתן, נחתמו הבוקר (ב') הסכמי הסדרה ענפית בין הרשות הארצית לתחבורה ציבורית לבין מרבית מפעילי התחבורה הציבורית המובילים בישראל. זאת, בהיקף של 28 מיליארד שקל.

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המהלך, שדרש תיאום רחב היקף והסכמות בין גורמי הממשלה השונים לבין חברות האוטובוסים, צפוי לשנות באופן משמעותי את הענף. במסגרת זו שודרג מערך קווי השירות, וגובש מודל כלכלי שיוצר זיקה בין הכנסות החברות המפעילות לבין איכות השירות, תפוסת הקווים ועמידה במדדי בקרה מחמירים. זאת בניגוד למצב כיום, שבו החברות תוגמלו רק על ק"מ שנסעו.

במסגרת המתווה החדש דוללו קווים מועטי נוסעים ויחול כאמור תמרוץ ישיר על בסיס גידול בנוסעים. כמו כן, במשרד התחבורה שואפים להגביר את קצב היציאה למכרזים תחרותיים חדשים.

במטרופולין ידוללו קווים בעלי ביקוש נמוך

בתוך כך, קרן ג'נריישן מדווחת הבוקר לבורסה שחברת מטרופולין, המוחזקת בכ-79% על ידי הקרן, חתמה על הסכם הסדרה ענפית עם משרד התחבורה. לדברי החברה, בשנתיים האחרונות התנהל משא ומתן בין המפעילות למשרד. מטרופולין מפעילה כיום כ-1,800 אוטובוסים הפועלים בארבעה אשכולות תח"צ - הנגב, השרון, שרון-חולון מרחבי ואונו-אלעד.

במסגרת ההסדרה הוחלט על הארכת תקופת הפעלת האשכולות בארבע שנים נוספות ממועד סיום תקופת הזיכיון המקורית, ועל עדכון וייעול מפות השירות כדי להבטיח שירות מיטבי לנוסעים, כך שידוללו קווים בעלי ביקוש נמוך ויוסטו שירותים לאזורים עם ביקוש גבוה. כמו כן, מנגנון התשלום והתמרוץ ישתנה כך שכ-15% מהתגמול יתבסס על תיקופי נסיעה של המשתמשים, בעוד שכ-85% יתבססו על תשלום קבוע בגין ק״מ נסיעה.

עידן מועלם, מנכ״ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, מסר: "חתימת הסכמי ההסדרה היום מהווה אבן דרך בענף התחבורה הציבורית. בניגוד לכל הספקות, הוכחנו כי בהידברות מקצועית ונחישות ניתן להוביל שינוי עומק רוחבי, כזה שמציב את הנוסע במוקד וקושר את התמריצים הכספיים לרמת השירות ואיכותו. אני רוצה להודות לשותפים - החשכ"ל ואגף התקציבים, לשרה מירי רגב ולמנכ״ל משה בן זקן על הגיבוי לעובדי הרשות ועל העבודה האינטנסיבית והמסורה, ולמפעילי התחבורה הציבורית על שיתוף הפעולה, בלעדי כולם יחד מהלך כה מורכב לא היה מצליח".