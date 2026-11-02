גב-ים סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 151 מיליון שקל - עלייה של כ-68% לעומת הרבעון המקביל (90 מיליון שקל אז). לצד פרסום התוצאות, דיווחה החברה על שני הסכמי שכירות חדשים במגדל TOHA 2 בתל אביב, עם סיילספורס ועם אמפא נדל"ן (לצורך הקמת מתחם WeWork), שני ההסכמים נחתמו לאחר תום הרבעון.

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ה-NOI (הכנסות תפעוליות נטו) הסתכם ברבעון בכ-215 מיליון שקל - עלייה של 11%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיע הכנסות אלה לכ-625 מיליון שקל -עלייה של כ-12% לעומת התקופה המקבילה. ה-NOI מנכסים זהים עלה בכ-5% בתשעת החודשים הראשונים.

ה-FFO (רווח תפעולי מפעילות הליבה) של החברה הסתכם ברבעון בכ-117 מיליון שקל - עלייה של 6%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הוא הגיע ל-349 מיליון שקל -ג ידול של כ-8% לעומת התקופה המקבילה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים הסתכם ב-545 מיליון שקל, עלייה של כ-8.6%. בתקופה זו רשמה החברה הכנסות של 577 מיליון שקל מעליית שווי הנדל"ן להשקעה. לדברי החברה, אלה נבעו בעיקר מהשפעת העלייה במדד המחירים לצרכן, מעלייה ריאלית בדמי השכירות ומשערוך נכסים בהקמה.

ה-EBITDA (רווח לפני מס, ריבית פחת והפחתות) בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמה ב-476 מיליון שקל, גידול של כ-14%. ה-EBITDA ברבעון השלישי גדל בכ-14% והסתכם בכ-165 מיליון שקל.

תיק הנכסים המניבים של גב-ים כולל כ-1.3 מיליון מ"ר, בשיעור תפוסה של כ-97%. לפי החברה, כלל הנכסים המניבים אינם משועבדים. במהלך הרבעון השלישי נחתמו 44 הסכמי שכירות בנכסים קיימים, בעלייה ריאלית ממוצעת של כ-4.6% בדמי השכירות, מעבר להשפעת מדד המחירים לצרכן. מתחילת השנה נחתמו 129 הסכמים בנכסים הקיימים, בעלייה ריאלית ממוצעת של כ-4.8%.

במקביל לפעילות בנכסים המניבים, גב-ים מקדמת שישה פרויקטים בייזום, בשטח כולל של כ־260 אלף מ"ר, לפי חלקה בדוחות המאוחדים. ההשקעה הכוללת בפרויקטים נאמדת בכ-3.6 מיליארד שקל. נכון לסוף ספטמבר נותרו להשקעה כ־952 מיליון שקל. לפי הערכת החברה, הפרויקטים יוסיפו להכנסותיה כ-290 מיליון שקל בשנה עם השלמתם ואכלוסם.

כ-64% מהשטחים העיליים בפרויקטים שבייזום שווקו, לפי הודעת החברה. בשקלול המגעים המתקדמים בתוהא 2 ובמתם מזרח 3, הנתון מגיע לכ-75%.

עסקאות בבניין TOHA 2

בעסקת WeWork, שעליה הודיעו אמות השקעות וגב-ים, יושכרו ארבע קומות בשטח כולל של כ-10,000 מ"ר. היקף העסקה מוערך בכ-180 מיליון שקל ל-10 שנים. לפי הודעת גב-ים, הסכם השכירות נחתם עם אמפא נדל"ן, לצורך הקמת מתחם של רשת חללי העבודה במגדל. אמות וגב-ים מחזיקות ב-TOHA 2 בחלקים שווים.

ההסכם עם סיילספורס, שנחשף בגלובס, כולל חמש קומות בשטח של כ-15 אלף מ"ר , עם אופציה להתרחבות לשתי קומות נוספות. יחד, שני ההסכמים החדשים כוללים כ-25 אלף מ"ר במגדל, לפני מימוש אפשרי של אופציית ההרחבה. סיילספורס צפויה לרכז במקום את פעילותה בתל אביב, הפזורה כיום בין כמה מגדלים, ולעבור למשרדים החדשים בתחילת 2028, לאחר השלמת עבודות הגמר.

שתי העסקאות מצטרפות להסכם עם גוגל, ששכרה כ-60 אלף מ"ר במגדל לתקופה של עשר שנים, עם זכות יציאה חד-פעמית בתום חמש שנים. TOHA 2 מוקם בסמוך לתחנת רכבת השלום, בצומת הרחובות יגאל אלון, דרך השלום ותוצרת הארץ. השלמת הקמתו צפויה בסוף השנה הנוכחית. שטחי המשרדים המתוכננים במגדל מסתכמים בכ-160 אלף מ"ר, והוא מוקם לצד מגדל TOHA 1 הקיים.

גב-ים מדווחת במקביל כי בפרויקט מתם מזרח 3 בחיפה נחתמו הסכמי שכירות או מתקיימים מגעים מתקדמים ביחס לכלל השטחים. גם הקמת פרויקט זה צפויה להסתיים השנה.

מנכ"לית גב-ים, נטלי משען-זכאי: "גב-ים מסכמת רבעון נוסף עם תוצאות חזקות ועמידה ביעדי הצמיחה שהצבנו לעצמנו בתחילת השנה. אנו ממשיכים לצפות כי החברה תעמוד בתחזית התלת-שנתית (2026-2028) שהציגה, לגידול של כ־50% ב-NOI וב-FFO המיוחסים לבעלי המניות".