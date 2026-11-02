יזם הייטק צרפתי רכש שתי קומות בתל אביב תמורת כ-120 מיליון שקל

1 יזם הייטק מצרפת רכש שתי קומות בתל אביב ב-119 מיליון שקל | בלעדי

יזם הייטק יהודי-צרפתי, המתגורר בפריז, רכש שתי קומות במגדל דניאל בתל אביב של קבוצת יוסי אברהמי, תמורת 119 מיליון שקל. המגדל נבנה ברחוב הירקון 7, סמוך לטיילת, ומשלב דירות מגורים ומלון בוטיק. לפי מידע שהגיע לגלובס, הרכישה כוללת את הקומות ה-14 וה-16 במגדל, והתמורה הממוצעת לקומה עומדת על 59.5 מיליון שקל.

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שתי הקומות נמכרו ברמת מעטפת. ככל הנראה, בכל אחת מהן יבוצעו עבודות גמר והתאמות אדריכליות בעלות של מיליוני שקלים נוספים. המתווך בעסקה היה יהודה מרציאנו.

במודעת מכירה של משרד התיווך רונקין מוצעת דירה באותו מגדל, בקומה ה-15, תמורת 32 מיליון שקל. לפי המודעה, מדובר בדירת ארבעה חדרים בשטח בנוי של 185 מ"ר, בתוספת מרפסת של 30 מ"ר. המחיר המבוקש משקף כ-173 אלף שקל למ"ר בנוי, ללא שקלול המרפסת. חשוב לציין שמדובר על מחיר שיווק, ולא מחיר של עסקה שנחתמה. במקרה של העסקה הנוכחית, המחיר המשתקף הוא של יותר מ־145 אלף שקל למ"ר.

עסקאות קודמות בפרויקט הוזכרו בשומת מקרקעין שערך השמאי ארז כהן במרץ 2026 עבור פאי סיאם תל אביב, במסגרת הערכת נכס אחר בעיר. בשומה, שהמועד הקובע לה הוא סוף 2025, צוינו עסקאות בדניאל בטווח של 90-120 אלף שקל למ"ר.

מגדל דניאל תוכנן על ידי משרד ישר אדריכלים, וצפוי לכלול 24 קומות וכ-57 דירות, לצד מלון בוטיק ובו 81 חדרים. לדיירי המגדל מתוכננת גישה למתקני המלון ולשירותיו, ובהם ספא, בריכת שחייה על הגג ושירותי קונסיירז'. במגדל המגורים מתוכננים גם חדר כושר, חלל לפילאטיס, טרקלין עסקים וחדר קולנוע.

הפרויקט נמצא בחלקה המערבי של שכונת כרם התימנים, במתחם שבין הרחובות הירקון, נחמיה ודניאל. ביוני 2019 פורסם בגלובס כי יוסי אברהמי זכה במגרש תמורת 250 מיליון שקל. המכירה קודמה במסגרת פירוק שיתוף בין הבעלים הקודמים, לאחר שלא הגיעו להסכמות על מימוש זכויות הבנייה. באותה עת אפשרה התוכנית החלה על הקרקע הקמת מגדל בן 15 קומות, ובו 70 דירות.

בהמשך קודמה תוכנית המשלבת מגורים, מלונאות ושטחים ציבוריים, שפורסמה למתן תוקף באוגוסט 2023. התוכנית כוללת גם הרחבה של רחוב הירקון. בפברואר 2025 נהרסו המבנים הישנים במתחם לקראת הקמת הפרויקט, והשנה החלה בנייתו.

לפי פרוטוקול ועדת הנכסים של עיריית תל אביב מספטמבר 2025, במסגרת הפרויקט יוקם גם שטח ציבורי של 495 מ"ר ברוטו, הכולל 383 מ"ר שטח עיקרי ו־112 מ"ר שטחי שירות. השטח ושמונה חניות יימסרו לעירייה ללא תמורה, וזאת כתנאי לאכלוס הפרויקט.

2 מינוי מבית - זו הבכירה שמקודמת במשרד הפרסום מקאן תל אביב | בלעדי

לראשונה בתקופת אתי עבדי, מתבצע מינוי משנה למנכ"לית משרד הפרסם מקאן תל אביב: דפי אנגל, המכהנת כיום כראש מערך הלקוחות.

אנגל הצטרפה למקאן תל אביב - קבוצת הפרסום הגדולה בישראל - לפני כ-16 שנים וביצעה תפקידים שונים בתחום ניהול הלקוחות, כאשר בארבע השנים האחרונות היא עומדת כאמור בראש המערך. בין היתר, היא מטפלת בתקציבים של מקס, לוריאל, מכבי שירותי בריאות ותנובה.

בתפקידה החדש תוביל אנגל את הטמעת טכנולוגיות הבינה המלאכותית במשרד, וכן תפתח, תטמיע ותנהל תהליכי עבודה חדשים. במקביל היא תמשיך להוביל את תחום ניהול הלקוחות.

דפי אנגל / צילום: כפיר פרץ

"יש אנשים שמבינים פרסום, ויש אנשים שמבינים איך בונים את המערכת שמייצרת פרסום טוב לאורך זמן", אומרת עבדי, שמכהנת כמנכ"לית המשרד בחמש השנים האחרונות. "דפי היא מהמעטות שמחזיקות בשניהם. היא פרסומאית מצוינת, היא מכירה את התשתיות של מקאן לעומק, והיא רואה בבהירות את האתגרים שמחכים לנו בהמשך הדרך.

"בחמש השנים האחרונות מקאן צומחת בקצב דו-ספרתי מדי שנה, ובין לקוחותיה החדשים נמנים וולט, תדהר, יד 2 ומכבי שירותי בריאות. הצמיחה המשמעותית, לצד מהפכת ה-AI, מייצרות עבורנו צורך והזדמנות לשדרג את תהליכי העבודה והכלים שלנו. אין אדם מתאים מדפי להוביל תהליכים אלו במקאן. אני משוכנעת שהיא תאפשר לנו להיערך בצורה המיטבית לגל הצמיחה הבא".

3 קמעונאות

רשת סיטי מרקט של יוסי שוורץ, הכוללת עשרות סניפים, נכנסת לראשונה לעיר נתיבות ופותחת סניף דגל בהשקעה של כ־5 מיליון שקל. הסניף החדש מתפרס על פני כ־700 מ"ר, ויפעל 24 שעות במשך ששה ימים בשבוע. במקביל, לאור הפוטנציאל הקמעונאי שהרשת מזהה בעיר, נחתם בימים אלה חוזה להקמת סניף שני.

סניף של רשת סיטי מרקט / צילום: גרנות

4 מינויים חדשים

עו"ד שמואל סנראי, ששימש כיועץ המשפטי של NSO בשבע השנים האחרונות, מצטרף למשרד עורכי הדין הרצוג, וינהל במשותף את מחלקת הביטחון, רגולציה, סחר ודין בינלאומי יחד עם עו"ד רענן שגיא. סנראי כיהן בעברו גם כיועץ המשפטי של רפאל במשך כ־14 שנים.

עו''ד שמואל סנראי / צילום: באדיבות המצולם

מעוז אלמגור מונה למנהל חטיבת הרכב של קבוצת דלהום מוטורס.

דוד הלר מונה ליו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית.