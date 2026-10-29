1 כך הפכו המשפיענים למכרה הזהב של עולם השיווק

בשנים האחרונות הפכו המשפיענים מ"גורם משלים" לשחקנים מרכזיים בבניית מותגים, ולדמויות אטרקטיביות עבור רוב סמנכ"לי השיווק. בעולם צופים שכלכלת יוצרי התוכן תגיע ב-2027 לחצי טריליון דולר, ובישראל, המצליחים שבהם מגלגלים מאות אלפי שקלים בחודש.

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בכנס המשפיענים השני של איגוד השיווק הישראלי וחברת HUMANZ עסקו השבוע במגמות הצפויות בתחומי הדאטה, קריאייטיב, קהילות ושותפויות ארוכות טווח שמגלגלות מיליוני שקלים בכל מהלך. את הכנס פתחו מנכ"לית האיגוד סיגלית הורן-גלפרין ולירן ליברמן מייסד ומנכ"ל HUMANZ, ובין הדוברים הייתה מעיין שריג, סמנכ"לית תקשורת ושותפויות במטא ישראל, שהסבירה "איך לג'נרט אותנטיות" בעידן הבינה המלאכותית.

"בעידן הזה יותר קל לכולנו לייצר תוכן, תגובה, גאנט, לערוך ריל - הרצפה עלתה כמה מדרגות למעלה אבל התקרה לא זזה מילימטר", הסבירה שריג. "זה אומר שעם כל הכבוד לבינה מלאכותית, הגורם האנושי הוא עדיין זה שמנצח בסושיאל מדיה.

"אנשים מגיעים לרשתות החברתיות כדי להרגיש, להזדהות, לצחוק, להתווכח ולהיות חלק ממשהו. כאן נמצא היתרון של יוצרי תוכן שמבינים אנשים, תרבות וקהילה. האתגר הבא של אנשי השיווק הוא לא לייצר יותר תוכן, אלא להוסיף ממד של אמפתיה ואנושיות בתוכן, גם אם AI יצר אותו".

2 פיתוח

קרן אדמונד דה רוטשילד תעניק 2.5 מיליון שקל (במצטבר) לחמישה גופים או יזמים שיפתחו פתרונות מבוססי AI שיסייעו ללימודיהם של סטודנטים מהפריפריה, מילואימניקים ונפגעי המלחמה. למעשה הקרן הוציאה קול קורא תחרותי למוסדות אקדמיים, יזמים, חברות טכנולוגיה וארגונים חברתיים המתמחים בפיתוחי בינה מלאכותית, והיא אף תעניק לכל מיזם שייבחר עד 60 אלף שקל נוספים לליווי מקצועי.

אלי בוך, מנהל הפילנתרופיה של הקרן / צילום: יח''צ

לדברי אלי בוך, מנהל הפילנתרופיה של קרן אדמונד דה רוטשילד, המטרה היא לשמש כגורם מזרז להטמעת פתרונות עמוקים ומדידים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 22 בנובמבר.

3 מינויים חדשים

שלומי סודרי, מנהל מפעל חלל בתעשייה האווירית IAI, מונה לסמנכ"ל בכיר ומנהל חטיבת מערכות טילים וחלל. סודרי הצטרף לתעשייה האווירית ב-2015, והוא מביא עמו לתפקיד ניסיון ניהולי, עסקי וטכנולוגי של כ-30 שנה בהובלת תוכניות אסטרטגיות ומערכות ביטחוניות מורכבות בתחומי הטילים, ההגנה האווירית והחלל. המינוי ייכנס לתוקף ב-1 בדצמבר.

שלומי סודרי / צילום: IAI

עקיבא קייטס מונה לסמנכ"ל שיווק ושותפויות ב-PointFive, והצטרף להנהלת החברה. קודם לכן כיהן בתפקידי ניהול ואסטרטגיה בבנק אוף אמריקה.

ליה ספילקין, 26, מונתה למנכ"לית "פוש ביזנס", זרוע הכלכלה, העסקים והצרכנות החדשה של קבוצת PUSH.

ליאור שמואלי מונה למנכ"ל עמותת עלם, הפועלת למען בני ובנות נוער וצעירים המתמודדים עם מצבי סיכון, משבר ומצוקה. קודם לכן כיהן במשך 13 שנים כמנכ"ל עמותת גדולים מהחיים, וכסמנכ"ל לפיתוח בינלאומי בתגלית.