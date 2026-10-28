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אירועים ומינויים בכיר בנקסט ויז'ן תרם מניות ב־10 מיליון שקל. מי עוד ברשימה?
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אירועים ומינויים

בכיר בנקסט ויז'ן תרם מניות בשווי 10 מיליון שקל. ומי עוד ברשימת התורמים הציבוריים?

תרומות המניות של חברות ציבוריות הסתכמו בכ־150 מיליון שקל בשלוש שנים, והיקפן זינק פי 30 מאז 2023 • הרן לבאות מונה לסמנכ"ל הכספים והפיתוח העסקי של הוט מובייל • ערוץ האוכל של חברת המדיה ענני משיק סדרת רשת בהובלת אור שפיץ לאיתור משפיעני האוכל הבאים • אירועים ומינויים

גלית חתן 17:40
מנכ''ל Jgive, אורי בן שלמה / צילום: אריק סולטן
מנכ''ל Jgive, אורי בן שלמה / צילום: אריק סולטן

1מניות במקום כסף: בכירי החברות הציבוריות מגדילים את התרומות

תרומת מניות הפכה לאפיק משמעותי בפילנתרופיה הישראלית, כך עולה מנתוני פלטפורמת התרומות Jgive, שמדווחת על זינוק של פי 30 בתרומה כזו בין 2023 ל־2025. בשלוש השנים האחרונות הסתכמה תרומת המניות של החברות הציבוריות בכ־150 מיליון שקל.

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בין התורמים הבולטים של 2026 נמנים נחמן בנשעיה מבכירי נקסט ויז'ן עם תרומה של כ־10 מיליון שקל (בהמשך לתרומה בהיקף דומה בשנה שעברה), ואברהם פוקס, מבעלי קבוצת פוקס, שתרם כ־2.5 מיליון שקל. כרבע מהתרומות הן במניות של חברות טכנולוגיה דוגמת אנבידיה, אפל וגוגל, ויותר ממחצית הם "תורמים חוזרים".

מנתוני Jgive, בהובלת המנכ"ל אורי בן שלמה, עולה גם כי כבר בתום הרבעון השלישי של 2026 הגיע היקף התרומות לשווי שנרשם בכל שנת 2025, ובאוגוסט-ספטמבר לבדם מספר תרומות המניות היה גבוה פי שלושה מהתקופה המקבילה אשתקד. אם לוקחים בחשבון שדצמבר נחשב לחודש שיא בתרומות, לקראת סיום שנת המס, הצפי הוא ש-2026 תסתיים בגידול משמעותי לעומת השנה שקדמה לה.

2מינוי חדש

מינוי בכיר ראשון של מנכ"לית הוט מובייל, דגנית קרמר: הרן לבאות מונה לסמנכ"ל הכספים והפיתוח העסקי. לבאות שימש בעברו כסמנכ"ל בכיר לכלכלה במשרד התקשורת, והמהלך בא כחלק מבניית שדרת ההנהלה החדשה של חברת התקשורת, שעברה לבעלות דלק ישראל, קרן קיסטון ולאומי פרטנרס.

הרן לבאות / צילום: הוט מובייל
 הרן לבאות / צילום: הוט מובייל

בתפקידו האחרון שימש לבאות כמנכ"ל ושותף מנהל בחברת רציונל ייעוץ אסטרטגי וכלכלי, במסגרתה ליווה חברות וגופים מובילים במשק בתחומי האסטרטגיה, הכלכלה והרגולציה. בנוסף, הוא שותף מייסד בחברת טרי סיקסטי, העוסקת בהקמת מתקני דאטה סנטר.

3דיגיטל

בשנה החולפת פרץ ברשת טרנד המיקרו דרמה והמיקרו ריאליטי, וכעת הוא מגיע גם לערוץ האוכל של חברת ענני (מבית סקיידאנס). הערוץ יעלה סדרת רשת בשם Food Take, שבמהלכה תוביל הקונדיטורית ויוצרת התוכן אור שפיץ תחרות קולינרית לחיפוש משפיעני האוכל הבאים. המנצח בסיום "העונה" יצטרף לנבחרת היוצרים של הערוץ.

אור שפיץ / צילום: יוגב מאיר באדיבות ערוץ האוכל
 אור שפיץ / צילום: יוגב מאיר באדיבות ערוץ האוכל

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מיליון שקל
מימון המפלגות שצפויות לקבל הרשימות "עמך ישראל" ו"המילואימניקים",
שלא עברו את אחוז החסימה