1 מניות במקום כסף: בכירי החברות הציבוריות מגדילים את התרומות

תרומת מניות הפכה לאפיק משמעותי בפילנתרופיה הישראלית, כך עולה מנתוני פלטפורמת התרומות Jgive, שמדווחת על זינוק של פי 30 בתרומה כזו בין 2023 ל־2025. בשלוש השנים האחרונות הסתכמה תרומת המניות של החברות הציבוריות בכ־150 מיליון שקל.

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בין התורמים הבולטים של 2026 נמנים נחמן בנשעיה מבכירי נקסט ויז'ן עם תרומה של כ־10 מיליון שקל (בהמשך לתרומה בהיקף דומה בשנה שעברה), ואברהם פוקס, מבעלי קבוצת פוקס, שתרם כ־2.5 מיליון שקל. כרבע מהתרומות הן במניות של חברות טכנולוגיה דוגמת אנבידיה, אפל וגוגל, ויותר ממחצית הם "תורמים חוזרים".

מנתוני Jgive, בהובלת המנכ"ל אורי בן שלמה, עולה גם כי כבר בתום הרבעון השלישי של 2026 הגיע היקף התרומות לשווי שנרשם בכל שנת 2025, ובאוגוסט-ספטמבר לבדם מספר תרומות המניות היה גבוה פי שלושה מהתקופה המקבילה אשתקד. אם לוקחים בחשבון שדצמבר נחשב לחודש שיא בתרומות, לקראת סיום שנת המס, הצפי הוא ש-2026 תסתיים בגידול משמעותי לעומת השנה שקדמה לה.

2 מינוי חדש

מינוי בכיר ראשון של מנכ"לית הוט מובייל, דגנית קרמר: הרן לבאות מונה לסמנכ"ל הכספים והפיתוח העסקי. לבאות שימש בעברו כסמנכ"ל בכיר לכלכלה במשרד התקשורת, והמהלך בא כחלק מבניית שדרת ההנהלה החדשה של חברת התקשורת, שעברה לבעלות דלק ישראל, קרן קיסטון ולאומי פרטנרס.

הרן לבאות / צילום: הוט מובייל

בתפקידו האחרון שימש לבאות כמנכ"ל ושותף מנהל בחברת רציונל ייעוץ אסטרטגי וכלכלי, במסגרתה ליווה חברות וגופים מובילים במשק בתחומי האסטרטגיה, הכלכלה והרגולציה. בנוסף, הוא שותף מייסד בחברת טרי סיקסטי, העוסקת בהקמת מתקני דאטה סנטר.

3 דיגיטל

בשנה החולפת פרץ ברשת טרנד המיקרו דרמה והמיקרו ריאליטי, וכעת הוא מגיע גם לערוץ האוכל של חברת ענני (מבית סקיידאנס). הערוץ יעלה סדרת רשת בשם Food Take, שבמהלכה תוביל הקונדיטורית ויוצרת התוכן אור שפיץ תחרות קולינרית לחיפוש משפיעני האוכל הבאים. המנצח בסיום "העונה" יצטרף לנבחרת היוצרים של הערוץ.

אור שפיץ / צילום: יוגב מאיר באדיבות ערוץ האוכל