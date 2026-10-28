כמה הוציאו הישראלים ביום הבחירות?

במהלך יום השבתון של הבחירות לכנסת ה-26 הוציא הציבור הישראלי סכום של 1.752 מיליארד שקל, עלייה של 30.2% לעומת יום הבחירות הקודם בנובמבר 2022, אז עמד הסכום על 1.346 מיליארד שקל. כך עולה מנתוני חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית.

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הענף שגלגל את המחזור הגדול ביותר הוא רשתות המזון, עם מחזור של -238 מיליון שקל, עלייה של 24% לעומת הבחירות לכנסת ה-25 בשנת 2022. במקום השני נמצא ענף המסעדות ובתי הקפה, עם מחזור יומי של 181 מיליון שקל - עלייה מרשימה של כ-54% לעומת בחירות 2022.

במקום השלישי נמצא ענף האופנה וההנעלה, שיצא בשורה של מבצעים בחנויות הפיזיות ובאונליין לקראת יום הבחירות. מחזור ההכנסות הסתכם בכ-168 מיליון שקל, ועלייה של 27% לעומת בחירות 2022. הענף שבו נרשם הזינוק הגדול ביותר, כ-72% הוא הבידור והפנאי, אך במספרים מוחלטים מדובר ב-19 מיליון שקל "בלבד".

ישראלים רבים יצאו אתמול לטיולים, לקניות ולביקורי חברים ברחבי המדינה, ובשבא בדקו גם את נתוני הדלק. מהנתונים עולה כי הישראלים מילאו דלק בסכום כולל של כ-60 מיליון שקל, עלייה של 14% לעומת בחירות 2022.

מהחברה נמסר כי בשיא הפעילות אתמול, בין השעות 8:00 ל-17:00, היקף ההוצאות עמד על סכום כולל של 1.149 מיליארד שקל, בעוד בשעות המקבילות ביום הבחירות לכנסת ה-25 היקף ההוצאות עמד על כ-808.5 מיליון שקל.

נקודת השוואה נוספת היא יום הבחירות המוניציפליות האחרון, שנערך בתחילת 2024. אז היקף ההוצאות עמד על 1.591 מיליון שקל, כלומר עלייה בשיעור של 10.2% לעומת יום הבחירות לכנסת ב-2022.