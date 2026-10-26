קבוצת שטראוס , בניהולו של שי באב"ד, הציגה הבוקר (ב’) את האסטרטגיה העסקית שלה לשנים 2027-2030, שבמרכזה הרחבת פעילותה בישראל ובשווקים הבינלאומיים שבהם היא פועלת. במסגרת התוכנית, המכונה Winning with Loved Local Brands, מתכוונת החברה להשקיע יותר מ-2 מיליארד שקל בתשתיות הייצור ובשרשרת האספקה בישראל, להרחיב את פעילות המזון שלה בברזיל ולהיכנס לקטגוריות נוספות באירופה.

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במקביל לפרסום התוכנית, הודיעה שטראוס על מהלך שצפוי להניב לה רווח חשבונאי חד-פעמי של 630-650 מיליון שקל. החברה מסרה לפפסיקו הודעת מימוש בלתי חוזרת לרכישת כ-0.1% ממניות שטראוס פריטו-ליי (חברת החטיפים, יצרנית תפוצ'יפס, דוריטוס וצ'יטוס), תמורת כ-400 אלף דולר. בעקבות הרכישה תגדל החזקתה בחברה המשותפת לכ-50.1%, והיא פועלת לתיקון הסכם בעלי המניות באופן שישקף את שליטתה.

אם המהלך יושלם ויתקבל אישור רשות התחרות, שטראוס תאחד לראשונה את תוצאות פריטו-ליי בדוחותיה הכספיים, החל מהרבעון שבו תושלם העסקה. כתוצאה מהשגת השליטה, היא צפויה להכיר ברווח חשבונאי חד-פעמי בהיקף של מאות מיליוני שקלים. מדובר ברווח חשבונאי הנובע משינוי באופן ההחזקה והדיווח על החברה המשותפת, ולא בתזרים מזומנים שיתקבל בקופת שטראוס כתוצאה מהרכישה.

מכוונים לצמיחה שנתית דו-ספרתית

באשר לתוכנית האסטרטגית, שטראוס מציבה יעד לצמיחה כמותית שנתית ממוצעת של 3%-5% במכירות מוצריה, לצד צמיחה שנתית ממוצעת של 7%-9% ברווח הנקי. החברה מכוונת גם לצמיחה שנתית דו-ספרתית בתזרים המזומנים החופשי, ומתכננת להקצות להשקעות הון 5%-7% מהכנסותיה לאורך תקופת התוכנית.

בישראל תתמקד שטראוס בחיזוק פעילותה בתחומי המזון והמשקאות, בין היתר באמצעות הרחבת פעילות המחלבות, פיתוח מוצרים בתחום התזונה הפונקציונלית והרחבת מגוון המוצרים של שטראוס מים. לצד ההשקעה במפעלים ובתשתיות, הקבוצה מתכוונת להמשיך בתהליכי התייעלות תפעולית ולהטמיע כלי בינה מלאכותית בפעילותה.

בברזיל, שבה פועלת שטראוס באמצעות המיזם המשותף Três Corações, מתכננת הקבוצה להרחיב את פעילותה מעבר לשוק הקפה. אחד המהלכים המרכזיים יהיה שילוב פעילותה של חברת Yoki, שנרכשה, והרחבת היצע מוצרי המזון היבש. שטראוס תבחן גם כניסה לתחומי פעילות נוספים והתרחבות למדינות אחרות באמריקה הלטינית.

במקביל, בפולין, ברומניה ובאוקראינה מתכוונת הקבוצה להמשיך לפתח את עסקי הקפה שלה ולבחון כניסה לקטגוריות מוצרים משיקות, בין היתר באמצעות מיזוגים ורכישות. הרחבת הפעילות במדינות אלה נועדה להגדיל את מקורות ההכנסה של הקבוצה מעבר לקטגוריות שבהן היא פועלת כיום.

"שטראוס נכנסת לתקופת האסטרטגיה הנוכחית אחרי שהשלימה את פרק האסטרטגיה הקודמת בהצלחה", מסר באב"ד. "נמשיך להעמיק את הפעילות שלנו בשווקים שבהם אנו פועלים, נחזק את ההשקעות במפעלים ובפעילויות שלנו בישראל, לצד המשך התרחבות בברזיל, בפולין, ברומניה ובאוקראינה, בין היתר לקטגוריות נוספות מעבר לקפה".