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שופרסל

שופרסל בתחרות עזה לשטראוס: נכנסת למהלך דרמטי בשוק הקפה

שופרסל מרחיבה כעת את פעילותה בשוק הקפה הישראלי, במסגרת מהלך להגדלת היבוא העצמאי ולצמצום התלות בספקי המזון הגדולים • התרחבות שופרסל מכוונת לשוק שבו נהנית שטראוס ממעמד דומיננטי • שוק הקפה הקמעונאי בישראל מגלגל קרוב ל-2 מיליארד שקל בשנה

נבו שפיר 09:00
האחים אמיר (מימין: שלומי ויוסי) / צילום: יונתן בלום
האחים אמיר (מימין: שלומי ויוסי) / צילום: יונתן בלום

שופרסל מרחיבה את פעילותה בשוק הקפה הישראלי, במסגרת מהלך להגדלת היבוא העצמאי ולצמצום התלות בספקי המזון הגדולים. הרשת, שהחלה במהלך לפני כשנה, מרחיבה כעת את היצע המוצרים שלה לקטגוריות נוספות, בהן קפה מגורען, פולי קפה וקפסולות תואמות למכונות נספרסו, במטרה להציע חלופות למותגים הוותיקים בענף, ובראשם קפה עלית של שטראוס.

במסגרת המהלך החלה שופרסל לשווק את מותג הקפה הטורקי Nagi, המיוצר בישראל, ואת הקפה הנמס Monro. במקביל הרחיבה את היצע הקפה המגורען של ARNESTO ואת מגוון הקפסולות של המותגים Vero, ARNESTO ו-Caffe Dellucci.

לפי החברה, כיום נמכרים בסניפיה כ-18 מותגי קפה שונים. חשוב לציין כי מדובר בחלקם במותגים פרטיים של שופרסל. ברשת מציינים כי בכוונתם להמשיך ולהכניס מותגים נוספים, כחלק מהרחבת מערך היבוא העצמאי של הרשת. עם זאת, החברה לא פרסמה נתונים על פערי המחירים בין המוצרים החדשים למותגים המתחרים.

המעמד של שטראוס בשוק הקפה

התרחבות שופרסל מכוונת לשוק שבו נהנית שטראוס ממעמד דומיננטי, בעיקר באמצעות מותגי הקפה השחור והנמס של עלית. שוק הקפה הקמעונאי בישראל מגלגל קרוב ל-2 מיליארד שקל בשנה, מתוכם קרוב לחצי מיליארד שקל בקטגוריית הקפה השחור, שבה החזיקה שטראוס בנתח של יותר מ-80% מההכנסות (נכון לשנת 2022). החברה פעילה גם בקטגוריית הקפסולות, לצד מתחרות ובהן נספרסו, אסם-נסטלה ולנדוור.

בשנים האחרונות התמודדה שטראוס עם התייקרות חומרי הגלם בשווקים הבינלאומיים, והעלתה בעקבותיה את מחירי מוצרי הקפה. בינואר 2025 התייקרו מוצרי הקפה השחור והנמס שלה בשיעור של עד 18%, וביולי אותה שנה ביצעה העלאה נוספת של עד 5% בקפה הטורקי ועד 8% בקפה הנמס והמגורען.

מנגד, במהלך 2026 נרשמה ירידה במחירי חומרי הגלם, שתרמה לשיפור ברווחיות שטראוס. בדוחות הרבעון השני דיווחה החברה על עלייה של 46% ברווח התפעולי בישראל, שהסתכם ב-198 מיליון שקל, בין היתר בהשפעת הירידה בעלויות.

המהלך של שופרסל עשוי להוסיף לחץ תחרותי על המותגים הוותיקים, בדומה למהלך ייבוא הבשר שלה, שנועד לקרוא תיגר על הספקים הגדולים כמו בלדי ונטו. השפעתו בפועל תהיה תלויה במחירי המוצרים החדשים וביכולתם למשוך לקוחות המורגלים במותגים הקיימים.