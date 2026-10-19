בדיקה קצרה של המסעדות שישראלים מחפשים באינטרנט מגלה שהמטבח האיטלקי עדיין שולט, בעוד המטבח האסייתי שבמקום השני רושם חצי מהחיפושים וההזמנות שלו. אבל מתברר שזו לא הדרך המדויקת ביותר ללמוד על העדפות הבילוי של הישראלים.

"בעבר אנשים חיפשו מסעדה בעיקר לפי סוג המטבח שהיא מציעה, אבל היום מחפשים יותר לפי סוג הבילוי - האם המקום מתאים לדייט, להפי האוור או לערב קליל עם יין", מסביר איציק אדרי, סמנכ"ל השיווק של אונטופו, המפעילה פלטפורמות לניהול והזמנת מקום למסעדות בישראל ובאירופה. "במספרים, 40% מהחיפושים הם לפי פילטרים של אווירה, לעומת 30% של מטבחים".

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באונטופו - שמדי חודש פוגשת 2 מיליון גולשים ייחודיים, ומתוך זה מתבצעות כמיליון הזמנות - בדקו את הרגלי ההזמנות של כ-4,000 לקוחות, שביקרו במסעדה לפחות פעם אחת ברבעון האחרון. מהנתונים עולה העדפה ברורה לאונליין ולספונטניות, אפקט מוגבל למשפיענים וחשיבות גדולה לנוכחות בכלי הבינה המלאכותית.

אוהבים ספונטניות

לפי הנתונים, 71% מההזמנות למסעדות מתבצעות באונליין, ורק 29% טלפונית. הישראלים אוהבים ספונטניות, ולכן בשגרה, כמחצית מההזמנות למסעדות נעשות ביום הבילוי עצמו. 75% נעשות שלושה ימים לפני, ו־86% שבוע לפני. ההכרעה על מועד ההזמנה קשורה לסוג הבילוי - לבר יין מזמינים יותר "מעכשיו לעכשיו", ולמסעדות יוקרה, מעצם אופיין, ההזמנה נעשית יותר מראש.

עם זאת, הספונטניות משתנה לפי המצב הבטחוני. "אנחנו הברומטר של מה שקורה במדינה", אומר אדרי, "אם יש עניין בטחוני אנשים לא יוצאים למסעדה, והפוך - הדבר הראשון שבו משתחררים זה מסעדות, ואז יש המון הזמנות לאותו יום".

עד כמה חשוב שמסעדה תשקיע בתמונות של המקום והמנות? כ-80% מהמשיבים ציינו שחשוב להם שהמקום ייראה טוב בתמונות, כאשר בקרב צעירים עד גיל 24 כבר מדובר ב-89%. יותר מ-40% מכלל המשיבים מציינים שזה חשוב להם מאוד.

כאשר נבחנו השיקולים המובילים בבחירת מסעדה, בלטו סוג האוכל, ביקורות ודירוגים, מחיר, מיקום וחנייה, מקום פנוי בשעה המתאימה ואווירה שקטה לשיחה. פחות מ-7% ציינו את האמירה "המקום מדובר עכשיו" כשיקול מרכזי.

בלי קוד קופון

כלכלת המשפיענים הישראלית נחשבת חזקה יחסית, אך מנתוני אונטופו עולה שהסועדים לא מסתפקים בהמלצות שלהם. מצד אחד, כ-61% מהמשיבים יצאו בשנה האחרונה למסעדה בעקבות יוצר תוכן קולינרי (35% פעם-פעמיים, 25% כמה פעמים). מצד שני, כ-75% מעידים ששיתוף פעולה מסחרי פוגע באמון שלהם בהמלצה - כ-43% מתייחסים לתכנים של משפיעני אוכל בעירבון מוגבל, ו-32% רואים בהם פרסומת לכל דבר.

כאשר מבצעים פילוח דורי בשאלה "האם תצא למסעדה בעקבות המלצה של יוצר תוכן", נמצא כי עד גיל 24 זה אכן אפקטיבי מאוד (91%), אך בקרב בני 35-44 השיעור כבר יורד ל-75%, ובגילאי 65 ומעלה הוא צונח ל-36% בלבד. בממוצע, הבחירה לאן לצאת מבוססת בעיקר על המלצת חברים או בני משפחה (כ-82%).

"משפיען זה מנוע דיסקברי וחשיפה, יותר מאשר מקור לאמינות", אומר אדרי. "זה טוב לשלב הראשון של מותג ולדחיפה שלו, אבל ההחלטות יתקבלו לפי המלצות של חברים. אלה לא עולמות של קוד קופון".

ומה התפקיד של כלי הבינה המלאכותית? כ-44% מהמשיבים נעזרו בג'מיני או צ'אט GPT להמלצות קולינריות בחצי השנה האחרונה; עם זאת, רק 7.7% סומכים על המלצות AI, וכ-77% מאלו שקיבלו המלצה בדקו אותה באמצעות מקור נוסף - בין אם אלה ביקורות, גוגל או אונטופו.

החסמים העיקריים של כלי ה-AI, לפחות בשלב הנוכחי, הם חוסר שקיפות לגבי בסיס ההמלצה (52%), המלצה כללית מדי (33%), וחוסר ידיעה אם המקום זמין (28%). במבחן התוצאה, מעל מחצית מאלו שביקרו במקום בעקבות AI, דיווחו שהיה מוצלח.

"אנחנו עוקבים באופן קבוע אחרי ההמלצות שמופיעות בכלי AI", משתף אדרי. "פיתחנו מערכת ניטור משלנו, כי מה שחשוב עבורנו זה לא השם של אונטופו, אלא מה גרם לצ'ט להחליט על ההמלצה. כלומר האם כשחיפשו מסעדות שף מומלצות בתל אביב, ההופעה של &moshik או טאיזו הייתה בזכות עמודי התוכן שאנחנו יוצרים, או אחרים".

הפי האוור בתל אביב

לאונטופו - שלאחרונה עברה מיתוג מחדש - יש כ-250 אלף משתמשים באפליקציה, ו-300 אלף קוראים שמקבלים מדי שבוע ניוזלטר עם המלצות לאן לצאת בסופ"ש. המתחרה הגדולה שלה היא Tabit, ולדברי אדרי "בקרב מסעדות עם סרוויס מלא, נתח השוק שלנו מגיע ל-80%".

נתוני אונטופו מראים כי בתל אביב תגית החיפוש הפופולרית ביותר היא "הפי האוור", בעוד שבמקומות אחרים היא כמעט לא קיימת. "אפילו בערים אחרות במרכז זה רק מקום 7-8", אומר אדרי. "מגמת הגידול העכשווית היא בחיפוש של בר יין ובראנץ', בעיקר בשישי-שבת".

בירושלים מובילה התגית של "מסעדות בשר", אך אדרי מציין כי בשתי הערים הנתונים הם בנטרול התגית "כשר". למה? "זה פילטר שנהוג להוסיף בחיפושים, אבל הוא לא בא לידי ביטוי במספר ההזמנות".