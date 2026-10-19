משרד התקשורת מקל על הייבוא של מוצרי חשמל

משרד התקשורת מרחיב את רשימת המוצרים שניתן לייבא לישראל ללא צורך ברישוי מטעמו. שר התקשורת שלמה קרעי חתם בשבוע שעבר על תיקון לתקנות הטלגרף האלחוטי (שחוקקו בשנת 1987), שיאפשר יבוא מסחרי ואישי של מוצרי חשמל ביתיים, בהם מזגנים, מקררים, מכונות כביסה, תנורים ומקרני קול, ללא אישור נוסף של המשרד. התקנות ייכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות.

● שופרסל בתחרות עזה לשטראוס: נכנסת למהלך דרמטי בשוק הקפה

● לקראת מבצעי נובמבר: עלי אקספרס משיקה מועדון לקוחות בישראל עם הנחות קבועות

במסגרת התיקון יתווספו 13 קטגוריות מוצרים לרשימת הפטורים, בהן מדיחי כלים, מייבשי כביסה, מכונות קפה, ברי מים, כיריים אינדוקציה, קולטי אדים ומטהרי אוויר. התנאי לקבלת הפטור הוא שהמוצרים נושאים סימון CE, המעיד על עמידה בדרישות התקינה האירופית הרלוונטיות, לרבות תקני התקשורת האלחוטית.

עד כה, מוצרי חשמל הכוללים רכיבי תקשורת כמו Wi-Fi ובלוטות' נדרשו בחלק מהמקרים לאישור נוסף ממשרד התקשורת, גם כאשר עמדו בתקינה האירופית. ההליך כלל הגשת בקשה, הצגת מפרטים טכניים ודוחות מעבדה ולעיתים גם חידוש האישור מדי שנתיים. התיקון יאפשר ליבואנים לדלג על ההליך הזה ולשחרר את המוצרים מהמכס ללא אישור תקשורת נפרד, בכפוף ליתר דרישות היבוא החלות עליהם.

הקלה נוספת נוגעת ליבוא אישי של מערכות מולטימדיה לרכב והתקני שיקוף מסך מסוג CarPlay. צרכנים יוכלו לייבא עד חמש יחידות במשלוח ללא צורך ברישוי או בסימון CE. לעומת זאת, יבוא מסחרי של מוצרים אלה ימשיך להיות כפוף לאישור התאמה של משרד התקשורת.

הפחתת עלויות ליבואנים וקיצור זמנים

במשרד התקשורת מעריכים כי ההקלות יקצרו את זמני שחרור הסחורות ויפחיתו את העלויות ליבואנים רשמיים ומקבילים. עם זאת, בשלב זה לא הוצגה הערכה כמותית של החיסכון הצפוי ליבואנים או של מידת השפעתו על המחירים לצרכן.

המהלך מצטרף להקלות שקידם המשרד בשנתיים האחרונות, בין היתר ביבוא מצלמות אבטחה, מוניטורים לתינוקות וקונסולות משחק. לפי נתוני המשרד, מספר החבילות שנדרשו לטיפול ולבדיקה בדואר ובחברות השילוח ירד מכ-125 אלף בשנת 2024 לכ-60 אלף בשנת 2025, ירידה של כ-52%. במשרד צופים כי מספר הבדיקות ימשיך לרדת גם במהלך 2026, במקביל לגידול בהיקף היבוא המסחרי.

המשמעות המעשית של התיקון היא שגם מוצרים שעד כה התעכבו במכס בשל הצורך בקבלת אישור ממשרד התקשורת יוכלו להשתחרר במהירות רבה יותר, לאחר כניסת התקנות לתוקף ובכפוף לעמידה בתנאי הפטור. עבור היבואנים מדובר בהקלה משמעותית, בעיקר בתחום היבוא המקביל, שבו הצורך בהצגת אישורים ומסמכים נוספים עלול לייקר את היבוא ולעכב את הגעת הסחורה למדפים.