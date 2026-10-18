ענקית המסחר המקוון הסינית עלי אקספרס (AliExpress) משיקה לראשונה בישראל מועדון לקוחות תחת המיתוג Elite. המהלך יצא לדרך לקראת אירועי הקניות של נובמבר, בהם יום הרווקים הסיני, בלאק פריידיי וסייבר מאנדיי.

● הגישה הישראלית: מזמינים כמה חופשות במקביל - ואז מבטלים

● משרד התקשורת בוחן האם זרוע הפצה של עלי אקספרס פועלת בישראל כחוק

ההצטרפות למועדון תהיה ללא תשלום, אך בניגוד למועדוני לקוחות הפתוחים לכלל הציבור, החברות ב- Elite תתאפשר בהזמנה בלבד. עלי אקספרס תבחר את הזכאים בהתאם להיסטוריית הרכישות שלהם, והלקוחות שיוזמנו יצורפו למועדון באופן אוטומטי. החברה לא פירטה מהו היקף הרכישות הנדרש לקבלת חברות במועדון או כמה לקוחות בישראל צפויים להיות זכאים להטבות.

ההטבה המרכזית לחברי המועדון היא הנחה קבועה של 5% על מיליוני מוצרים המשתתפים בתוכנית, לרבות מוצרים מקטגוריות Choice ו- Brand +. בנוסף, ביום הראשון של כל חודש יתקיים אירוע המכירות Elite Day, שבמסגרתו תינתן לחברי המועדון הנחה של 8% על מוצרים מסוימים.

לצד ההנחות, המועדון יציע תנאי החזרה משופרים למוצרים הכלולים בתוכנית, לרבות החזרה ללא עלות וללא צורך בצירוף אסמכתאות נוספות, בכפוף להגשת הבקשה בתוך 15 ימים מקבלת המוצר. החברים יקבלו גם גישה לשירות לקוחות באתר 24/7.

האתר המוביל בהזמנות

השקת מועדון הלקוחות החדש מגיעה בהמשך לשורת מהלכים שביצעה עלי אקספרס בשנים האחרונות להרחבת פעילותה בישראל. באוגוסט 2022 החלה החברה להפעיל מחסנים במתחם איירפורט סיטי, שבהם מאוחסנים מוצרים פופולריים המיועדים לשוק המקומי, במטרה לקצר את זמני האספקה ולהוזיל את עלויות השילוח.

המהלך סייע לה לשמור על רציפות יחסית במשלוחים גם במהלך מבצע "שאגת הארי" במרץ האחרון, כשמוצרים שכבר אוחסנו בישראל המשיכו להגיע ללקוחות למרות המגבלות על השינוע האווירי.

במקביל, החברה הרחיבה את פעילותה הלוגיסטית באמצעות Parcel Home, זרוע הפצה מקומית שהחלה לפעול ב-2024 ומפעילה רשת של נקודות איסוף חבילות. עם זאת, פעילותה של פרסל הום עוררה גם שאלות רגולטוריות, ובאפריל האחרון חשפנו בגלובס כי משרד התקשורת בוחן את הנושא.

נתוני חברת שופ אנליטיקס, המנטרת את רכישות הישראלים באונליין, מראים עד כמה הנוכחות של עלי אקספרס בישראל משמעותית. מקרב האתרים הבינלאומיים, האתרים הסיניים הם לרוב המבוקשים ביותר על ידי הצרכנים בארץ. מבין שלושתם, עליאקספרס רושם את מספר ההזמנות הגדול ביותר חודש אחרי חודש - ולמעשה, מספר ההזמנות בו גדול יותר משל כל אתר ישראלי.

הביקושים לאתר גדלים במיוחד בתקופת המבצעים הגדולים של נובמבר, וכחלק מההשקה אומרים בעליאקספרס כי חברי Elite יקבלו הנחה נוספת של 5% גם על מחירי המבצע של מוצרים ספציפיים.

אריק ג'אנג, סגן נשיא עליאקספרס, מסר כי "החלטנו להציע את המועדון בחינם, ללא דמי מנוי או דמי הרשמה וללא עלויות נסתרות. זו הדרך שלנו להודות ללקוחות הנאמנים שליוו את צמיחת הפלטפורמה, ולהעניק להם הנחות נוספות ושירות משופר".