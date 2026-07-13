הפתרון של עלי אקספרס לשאלת המע"מ

אתר הקניות הסיני עלי אקספרס, שהוא האתר המצליח ביותר בישראל לפי מדד רכישות הישראלים באונליין של גלובס ושופ אנליטיקס, משנה מדיניות.

השינוי המשמעותי ביותר באתר, שפועל במגוון עצום של קטגוריות, הוא שעבור הזמנות בשווי גבוה יותר מ-75 דולר (רף הפטור ממס הנהוג כיום בישראל), האתר יחשב את המע"מ הנדרש בזמן התשלום - פעולה שנעשתה עד כה על-ידי חברות השילוח.

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מדובר בנקודה משמעותית עבור המזמינים באתר, משום שעד כה לא פעם נרשמו תהיות של רוכשים לפי איזה סכום חושב המע"מ - זה שלפני או שאחרי ההנחות השונות. גם השאלה האם כדאי לפצל שתי רכישות של 80 דולר, או שאיחוד שלהן לא ישפיע על המס המשולם, עלתה בקרב גולשים. כעת התשובות יינתנו כבר במעמד הקנייה.

"הרבה מעבר לשינוי טכני"

לדברי מוטי אלבז, מנכ"ל פירמת הייעוץ האסטרטגי-שיווקי Success Code, "המהלך של עלי אקספרס הוא הרבה מעבר לשינוי טכני בגביית המע"מ. החברה למעשה משנה את תחושת המחיר ואת חוויית הקנייה כולה: במקום שהצרכן ישלם סכום אחד באתר, ויגלה בהמשך תוספת שמרגישה כמו קנס, הוא רואה כבר בקופה את המחיר הסופי ויודע בדיוק למה הוא נכנס.

"מבחינה שיווקית, צרכנים לא שונאים רק מחיר גבוה, אלא גם ובעיקר הפתעות - ועלי אקספרס נותנת מענה בדיוק לכך. ברמה האסטרטגית, עלי אקספרס עוברת מתחרות שמבוססת בעיקר רק על מחיר לתחרות על נוחות, ודאות ואמון.

"היא מבינה שהאויב הגדול שלה בישראל כבר אינו רק המתחרים, אלא כל החיכוכים בדרך: חוסר ודאות, עיכובים, תשלומים נוספים וטיפול מול גורמים חיצוניים. לכן היא מאמצת מודל שיותר מזכיר את אמזון: מחיר סופי מראש, פחות הפתעות ויותר שליטה במסע הלקוח. המס עצמו לא נעלם, אבל החיכוך סביבו כן - ולעתים זה בדיוק מה שמגדיל את הנכונות לקנות ואף לעבור את רף 75 הדולר".

מהלך נוסף של עלי אקספרס הוא הגדלת מספר נקודות המסירה בישראל, בהתאם לחברת השליחויות שנבחרת. נזכיר כי בניגוד לאתרי איקומרס רבים, עלי אקספרס מחזיקה מחסנים בישראל (איירפורט סיטי), כך שמוצרים פופולריים במיוחד מאוחסנים בארץ, וזמן השילוח שלהם קצר יחסית.

יתרון נוסף הוא היכולת לשמור על פעילות רציפה גם במקרים של בעיות אקוטיות בשילוח. בזמן מבצע "שאגת הארי", למשל, מוצרים המשיכו להישלח ללקוחות תוך עקיפת מגבלות השינוע האווירי.