אחרי ביטול הפטור ממע"מ עד 130 דולר: מה יעלה בגורל החבילות?

הכנסת החליטה אמש (ב') לבטל את הצו שמרחיב את הפטור ממע"מ ביבוא אישי. מדובר בצו השני שמוציא שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומבוטל על-ידי הכנסת. ביטול הצו נכנס לתוקף מיידי.

שר האוצר פרסם אתמול, לפני ההצבעה, סרטון בחשבון ה-X שלו, שבו הגן על המהלך להרחבת הפטור ממע"מ ביבוא אישי וקרא לצרכנים למהר ולהזמין מחו"ל לפני ביטולו האפשרי. "אם אתם רוצים להזמין מוצר מחו"ל בזול - תעשו את זה היום", אמר. לדבריו, קבוצת חברי הכנסת שהצביעה נגד המהלך "מעדיפים לתמוך בטייקונים שמרוויחים על גבם של אזרחי ישראל". סמוטריץ' הוסיף: "תעקבו מחר ותראו מי עובד אצלכם ומי עובד נגדכם בשירות המונופולים".

מה יעלה בגורל החבילות שהוזמנו מחו"ל, והאם מדובר בסוף הסאגה? גלובס עושה סדר.

מה בעצם החליטה הכנסת?

הכנסת ביטלה את הצו שהעלה את תקרת הפטור ממע"מ ביבוא אישי ל-130 דולר, כך שהמצב חוזר לתקרה הקודמת: פטור ממע"מ רק על הזמנות מחו"ל עד 75 דולר. אמש במליאה 59 חברי כנסת הצביעו נגד המשך כינון הצו, מול 23 בלבד שתמכו בו.

מה זה אומר לצרכנים שמזמינים מאתרי האיקומרס בחו"ל?

המשמעות המיידית היא שהזמנות שמחירן מעל 75 דולר צפויות להיות חייבות במע"מ, כלומר תוספת של 18% למחיר המוצר ולעתים גם לעלות המשלוח (אם היא נכללת בחישוב החשבון הסופי, לצורכי מס). בפועל, מוצרים שהיו עד אתמול מתחת לרף החדש של 130 דולר, חוזרים להיות יקרים יותר לצרכן הישראלי.

מה יעלה בגורל החבילות שכבר הזמנתי?

חשוב לציין כי ביטול הצו הוא מיידי, ובגלל שאת תעריף המע"מ משלמים במכס, אחרי שהחבילה נקלטת במסופים בישראל, חבילות שהוזמנו וטרם נקלטו בישראל עד אתמול - יחויבו במע"מ כרגיל. ביטול הצו מחזיר מיידית את גובה הפטור ל-75 דולר, כך שכל החבילות שהוזמנו במחיר גבוה מכך ייאלצו לשלם מע"מ.

מי מרוויח ומי מפסיד מהביטול?

המרוויחים המרכזיים הם הקמעונאים והיבואנים המקומיים, בעיקר בתחומים שבהם התחרות מול אתרי הסחר מחו"ל חדה במיוחד: אופנה, הנעלה, צעצועים, כלי בית, מוצרי חשמל קטנים ואביזרים. מבחינתם, הפטור המורחב יצר פער מס מובנה: עסק ישראלי גובה מע"מ מהשקל הראשון, בעוד שאתר זר נהנה מפטור עד תקרה גבוהה יותר.

המפסידים הם הצרכנים שמבצעים קניות אונליין מחו"ל, בעיקר מי שניצלו את הרף של 130 דולר כדי להזמין מוצרים יקרים יותר בלי מע"מ. גם אתרי הסחר והחברות הלוגיסטיות עלולים להיפגע, משום שהעלאת המחיר הסופי עשויה לצמצם חלק מהביקוש להזמנות בטווח שבין 75 ל-130 דולר.

האם הסיפור נגמר?

לא בהכרח. כבר בפעם הקודמת הכנסת ביטלה צו דומה, ושר האוצר סמוטריץ' חתם יום למחרת על צו חדש שהעמיד את תקרת הפטור על 130 דולר במקום 150 דולר. לכן השאלה הפוליטית והמשפטית היא האם שר האוצר ינסה שוב לקדם צו חדש, או שהפעם תקרת הפטור תישאר על 75 דולר. חשוב לציין כי ימיה של הכנסת ה-25 מתקצרים, עם ההחלטה על פיזור הכנסת בחודש הבא, ויהיה קשה להביא צו חדש לביטול במליאה.

"החלטת הכנסת לבטל פעם נוספת את הרחבת הפטור ממע"מ על יבוא אישי ולהחזירו לרף של 75 דולר, היא עדות נוספת לחוסר היציבות הרגולטורי המקשה על המגזר העסקי בישראל", טוען נמרוד מגידוב, מנכ"ל חברת השילוח והבלדרות הישראלית redbox parcel. "מדיניות של שינוי תקנות 'מהיום למחר', ללא תקופת היערכות וללא שיתוף-פעולה או תיאום מראש, מייצרת כאוס תפעולי ומחשוב מחדש פנים-ארגוני עצום. במקום להתמקד בשיפור השירות, אנו נאלצים שוב ושוב לעדכן מערכות טכנולוגיות מורכבות בין-רגע ולשנות נהלי עבודה בהתראה אפסית".

"הנפגע העיקרי מחוסר העקביות הזה הוא הצרכן הישראלי", הוא מוסיף. "לקוחות רבים שביצעו הזמנות בימים האחרונים מתוך ידיעה והסתמכות על כך שהם פטורים מתשלום, מגלים כעת כי חבילותיהם עשויות להיות מחויבות במס עם הגעתן ארצה".