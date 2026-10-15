הגישה הישראלית: מזמינים כמה חופשות במקביל - ואז מבטלים

חודש ספטמבר אכלס את רוב-רובם של חגי תשרי, וכלל לא מעט ימי שבת, חג וחופש - מה שהוביל לכך שמספר ההזמנות של הישראלים באתרי האינטרנט המובילים רשם ירידה של כ-12% בהשוואה לחודש הקודם. במקום רכישות אונליין, רבים העדיפו לנפוש בארץ או בחו"ל, או לבלות ולרכוש בחנויות פיזיות.

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"באופן מסורתי, בתקופת החגים מספר העסקאות הכולל באונליין יורד", מסביר נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס. "אנחנו רואים שהכסף והביקושים נודדים בין קטגוריות ושחקנים, ולצד היחלשות בפעילות של השחקנים שמובילים בדרך-כלל, רואים עליות בתחומי המזון, המתנות והאופנה.

"החודש אנו מזהים גם את המשך המגמה של 'כולם מוכרים הכול' הנשענת על מדף דיגיטלי ארוך: טמו מוכר מוצרי הום סטייל, iHerb מוכר מוצרי תזונה, KSP מוכר מוצרי ניקיון לבית, טרמינל X מוכר מצעים ושמיכות, ואורבניקה מוכר מוצרי עיצוב לבית".

משריינים אפשרויות

הירידה המשמעותית יותר בספטמבר, 14%, נרשמה במספר ההזמנות באתרים הבינלאומיים. עלי אקספרס ממשיך להוביל את השוק, אך רושם ירידה של כ-20% במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם, ואף ירידה קלה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

במקום השני מתמקם אתר שיין, הרושם גם הוא ירידה של כ-15% במספר ההזמנות החודשי, לצד נסיגה קלה בהשוואה לשנה שעברה. מנגד, טמו שבמקום השלישי שומר על מספר הזמנות יציב הדומה לחודש הקודם.

במקום הרביעי מתברג iHerb, שבאוגוסט ציין 30 שנות פעילות עם מבצעים רחבי-היקף שנמשכו גם לאורך ספטמבר. במסגרת החגיגות, הציע האתר הנחה של 30% על מגוון רחב של מאות מותגים. הסל הממוצע באתר עמד החודש על 241 שקל.

העשירייה הבינלאומית כוללת שלושה שחקנים מתחום התיירות והתעופה. במקום החמישי נמצא אתר הזמנת החופשות בוקינג, שבולט בין היתר באפשרויות הביטול החינמי. מהנתונים עולה כי כ-31% מהישראלים שהזמינו חופשה במהלך החודש ביצעו לפחות ביטול אחד של הזמנה.

נציין כי ביטול הזמנה אינו מעיד בהכרח על ביטול החופשה עצמה: במקרים רבים צרכנים משריינים מראש יותר מאפשרות לינה אחת, ולעתים אף מספר מלונות, ובהמשך מבטלים את האפשרויות שלא נבחרו.

במקום השמיני נמצאת חברת הלואו קוסט ההונגרית Wizz Air, שבספטמבר הודיעה כי היא מגבירה את תדירות הטיסות השבועיות שלה לכמה יעדים מבוקשים, וכן מחדשת את פעילותם של חמישה קווים נוספים.

במקום התשיעי נמצא אתר אגודה מקבוצת בוקינג, שגם בו קיימת מדיניות ביטולים גמישה. שיעור הישראלים שביצעו לפחות ביטול אחד באתר בספטמבר עומד על כ-21%.

שחקנית האופנה המובילה

מספר ההזמנות באתרים הישראלים רשם ירידה של כ-9% בהשוואה לחודש הקודם. במקום הראשון ממשיך להוביל אתר KSP, וזאת למרות שהוא רושם ירידה של כ-20% במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם. הסל הממוצע באתר עומד על 351 שקל, כאשר חלק גדול מההכנסות מגיע ממוצרי חשמל (LG וסימנס), מזגנים (אלקטרה) וממכשירי סלולר (סמסונג).

אתר שופרסל מטפס החודש למקום השני, עם גידול של כ-5% בהזמנות על רקע תקופת החגים וסל ממוצע בגובה 737 שקל (בספטמבר הקודם עמד הסל על סכום דומה, 736 שקל). נציין כי לאחרונה קמעונאית המזון מגבירה את פעילותה במועדוני הצרכנות, ובין היתר ניתן למצוא שוברים שלה בהוט צרכנות, פועלים וונדר והייטקזון.

בעשירייה הראשונה מתברגת רק עוד קמעונאית מזון אחת - רמי לוי, במקום השישי, עם נפח הזמנות הקטן פי 2.5 מזה של שופרסל. גובה סל הקניות הממוצע דווקא דומה: 720 שקל. בעשירייה השנייה מתברגות המתחרות חצי חינם (מקום 13), טיב טעם (מקום 14) וויקטורי (מקום 16).

שחקנית האופנה החזקה ביותר החודש היא טרמינל X מקבוצת פוקס, שנמצאת במקום החמישי עם צמיחה של 11% במספר ההזמנות וסל קניות ממוצע של 415 שקל. מדובר באתר מולטי-ברנד המציע מבחר ענק של בגדים, נעליים ואקססוריז, לצד קטגוריית לייף סטייל ועיצוב הבית.

במקום השביעי נמצא אתר אורבניקה מקבוצת קסטרו, שכבר מזמן אינו אתר אופנה בלבד, אלא אתר מרקטפלייס המציע לצד אופנה, נעליים, תיקים ואקססוריז גם נעלי ספורט של מותגים כמו אדידס וניו באלנס, פריטי עיצוב לבית וצעצועים. המגוון באתר מוביל לכך שסל ממוצע כולל כ-7 פריטים, מספר גבוה מהממוצע באתרי אופנה.

כך נאספו הנתונים

חברת שופ אנליטיקס, בראשות נתי יעקובי, היא חברת מחקר טכנולוגי המפעילה ומתחזקת פאנל המונה 4,000 צרכנים בני 15 ומעלה הרוכשים בדיגיטל. הצרכנים נחלקים ביחס שווה בין נשים וגברים, ומייצגים שכבות גיל, קבוצות אוכלוסייה ופריסה גאוגרפית על-פי אזורי מגורים משתנים.

החברים במאגר מאפשרים לחברת שופ אנליטיקס גישה לתיבת המייל שלהם לטובת ניתוח הזמנות האונליין שהם מבצעים, כך שכאשר מתקבל אישור להזמנה או חשבונית קנייה, החברה מקבלת את המידע במקביל - לרבות תוכן ההזמנה וסכום הרכישה. צרכני המאגר מתוגמלים על כך. באופן הזה החברה מנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, הן מאתרים מקומיים והן מאתרים בינלאומיים.