מראים סולידריות: ב-7 באוקטובר נרשמה ירידה גורפת במחזורי הקניות

לכאורה, השבוע שאחרי חגי תשרי היה אמור להתאפיין בחזרה לשגרה הצרכנית, ואולם יום השנה השלישי למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר השפיע על הישראלים - שהפגינו סולידריות והפחיתו קניות ביום זה. בסיכומו של דבר, השבוע כולו הסתיים במגמת ירידה ברוב הענפים - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא הבוחן את היקף הרכישות בכרטיסי אשראי בישראל.

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הענפים שרשמו את הירידות הגדולות ביותר ביום השנה הם ענף האופנה וענף המסעדות ובתי הקפה. בענף האופנה נרשמה ירידה של 27% במחזור הקניות בהשוואה ליום רביעי הקודם, ומספר העסקאות ירד ב-23%. הירידה באונליין הייתה משמעותית יותר ועמדה על כ-53%, לעומת כ-21% בחנויות הפיזיות.

בענף בתי הקפה והמסעדות נרשמה ביום זה ירידה של 26% במחזורי הקניות, כאשר כמות העסקאות ירדה ב-9%.

נזכיר כי בשונה מימי אבל לאומיים, שבהם המשק פתוח כחצי יום, כאן המשק עבד באופן רגיל - אך הציבור בילה פחות. עם זאת, חשוב לזכור שיום ההשוואה חל בסוכות, שבו הצריכה לעתים גבוהה מהרגיל.

מבט על השבוע המלא מגלה כי ענף האופנה רשם את הירידה הגדולה ביותר במחזור, 14% פחות מהשבוע הקודם. הירידה המשמעותית הייתה במספר העסקאות, בעוד גובה עסקה ממוצעת נותר כמעט ללא שינוי ועמד על כ-216 שקל. הירידה מוסברת במעבר מתקופת החגים, שבה הצריכה גבוהה יחסית, לימי חול וניסיון לחסוך בהוצאות אחרי החופש.

מנגד, ענף מוצרי החשמל רושם שבוע שני רצוף של עליות, והפעם - עלייה של 14% לעומת השבוע הקודם. כעת הצפי הוא שהענף ירשום לקפיצה משמעותית במבצעי המכירות של נובמבר.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "הנתונים של ה-7 באוקטובר מראים עד כמה הצריכה בישראל קשורה למצב-הרוח הלאומי. הציבור לא הפסיק לקנות מוצרים בסיסיים, אך ויתר על בילויים, על אופנה ועל קניות אונליין לא דחופות".