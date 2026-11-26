שופרסל פרסמה הבוקר את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2026, עם ירידה בהכנסות וברווח. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-130 מיליון שקל, לעומת 152 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של כ־14.5%. הכנסות הקבוצה התכווצו בכ־4.6% והסתכמו בכ־3.55 מיליארד שקל, לעומת כ־3.72 מיליארד שקל ברבעון המקביל.

הרווח הנקי של הקבוצה כולה, הכולל גם את חלקם של בעלי מניות המיעוט בחברות הבנות, הסתכם ב־132 מיליון שקל, לעומת 168 מיליון שקל ברבעון המקביל.

לפי החברה, הירידה בהכנסות מגזר הקמעונאות נבעה בעיקר מצמצום המכירות באונליין בעקבות שינוי במערך ההפצה, שפגע בזמינות השירות לחלק מהלקוחות, ומירידה בהכנסות הפעילות הסיטונאית. עוד מייחסת שופרסל את הירידה לגידול בתנועת היוצאים לחו"ל ולעיתוי חגי תשרי ביחס לימי השבוע. לפי נתוני הלמ"ס שהציגה החברה, תנועת היוצאים לחו"ל גדלה בכ-21% לעומת התקופה המקבילה.

הרווח הגולמי הסתכם בכ־1.06 מיליארד שקל, לעומת כ־1.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל. למרות הירידה בסכום, שיעורו מההכנסות עלה מעט, מ־29.6% ל־29.8%. בחברה מציינים כי לצד הירידה בהכנסות התמודדה הקבוצה עם התייקרות תשומות, ובפרט עלויות שכר העבודה. לדבריה, צעדים למיקוד הפעילות המסחרית ולשיפור היעילות התפעולית קיזזו חלק מההשפעה.

הרווח התפעולי לפני הכנסות אחרות ירד בכ־15% ל־189 מיליון שקל, לעומת 222 מיליון שקל ברבעון המקביל. שיעורו מההכנסות נשחק מ־6% ל־5.3%. הרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) ירד בכ-9% ל-430 מיליון שקל, לעומת 473 מיליון שקל ברבעון המקביל, ושיעורו מההכנסות ירד מ-12.7% ל-12.1%.

גם בסיכום תשעת החודשים הראשונים, נרשמה ירידה בתוצאות. ההכנסות הסתכמו בכ-10.65 מיליארד שקל, לעומת כ-10.94 מיליארד שקל בתקופה המקבילה - ירידה של כ-2.7%. הרווח התפעולי לפני הכנסות אחרות ירד מכ-718 מיליון שקל לכ-634 מיליון שקל. הרווח הנקי של הקבוצה כולה ירד בכ-15% ל-442 מיליון שקל, לעומת 521 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

שופרסל תקים רשת חדשה

לצד התוצאות, הודיע המנכ"ל המשותף שלומי אמיר על השקת פורמט "היפר נטו". בשלב הראשון צפוי הפורמט לכלול כ־20 סניפים, באמצעות הסבת סניפים קיימים ופתיחת סניפים חדשים. הסניף הראשון צפוי להיפתח בקריית מוצקין בשבועות הקרובים. לפי החברה, הפורמט יפעל בשפה שיווקית ומסחרית חדשה ויציע מגוון רחב של מוצרים, לרבות במחלקות הטריות.

באונליין דיווחה הקבוצה על השלמת פרויקט לבנייה מחדש של מערך השליחויות, מאתרי הליקוט ועד לבית הלקוח. בנוסף שודרגו האתר והאפליקציה, לרבות שינויים בניווט, התאמת הצעות ללקוחות והרחבת מגוון המוצרים והקטגוריות. זאת לאחר שהשינויים במערך ההפצה פגעו בהכנסות הפעילות בתקופת הדוח.

במקביל, ממשיכה הקבוצה בשדרוג סניפים ומחלקות טריות, בפתיחת סניפים ובהסבת סניפים קיימים, לצד סגירת סניפים מפסידים. עוד דיווחה על יבוא ישיר של בשר מדרום אמריקה ועל הרחבת פעילות יבוא מוצרי הנון־פוד. מועדון הלקוחות של שופרסל מונה כ־2.4 מיליון חברים.

בתחום הנדל"ן דיווחה הקבוצה כי LARO, זרוע הנדל"ן שלה, חתמה עם תדהר על עסקת קומבינציה בקרקע שבבעלותה בשטח של כ־5.6 דונם בתלפיות בירושלים. בנוסף הודיעה על תחילת הקמת מרכז מסחרי בשכונת רמות בבאר שבע. אלה מצטרפים לזכייה במכרז להקמת מתחם מסחר, תעסוקה ותיירות ברמת הנגב, לרכישת יתרת הזכויות במתחם כורדני בקריית מוצקין ולרכישת זכויות המסחר בפרויקט בחבצלת השרון בנתניה.