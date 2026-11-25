לפני שבע שנים עמד עו"ד רז נזרי, אז המשנה ליועץ המשפטי לממשלה והיום שותף בכיר במשרד פירון, בעמדת יחיד מול כל צמרת הפרקליטות כשהתנגד להגשת סעיף השוחד בתיק 4000 ולהגשת תיק 2000. היו אז ויכוחים ודיונים סוערים ונוקבים ולא פעם גם התקפות בתקשורת על עמדתו של נזרי. כעת, כשדברי השופטים במשפט נתניהו מחזקים בדיעבד את אותה עמדה, הוא מתייחס להתפתחויות הדרמטיות וקורא למערכת להתעשת.

● הודעה דרמטית של השופטים במשפט נתניהו: לוותר על תיקים 4000 ו-2000

דברי השופטים היום תואמים את עמדתך מהדיונים הפנימיים לפני שבע שנים. אתה חש היום תחושת סיפוק?

"אני לא אסתיר שברמה האישית־מקצועית יש תחושת סיפוק", אומר נזרי לגלובס. "עמדת יחיד מול כל ראשי המערכת וכ־20 פרקליטים מלפני שבע שנים, מקבלת גושפנקא משלושה שופטים מנוסים ששמעו את התיק. עם זאת, התחושה העיקרית של היום היא תסכול מכך שניתן היה אולי לחסוך את הנזק הרב שנגרם למדינה בכל השנים הללו".

לדברי נזרי, לסיים את ההליך מוקדם יותר הוא אינטרס של כל הצדדים. "כמו שאמרתי שנים, סיום מוקדם של ההליך היה אינטרס של ההגנה, של התביעה, אבל בעיקר אינטרס ציבורי של מדינת ישראל", מסביר עו"ד נזרי. "לא משנה בהקשר זה אם מישהו הוא מ'סוגדי נתניהו' או 'שונאי נתניהו'. קשה לחלוק על הנזק הרב שנגרם מהניהול הממושך של ההליך".

מה לדעתך יקרה עכשיו ומה צריכים לעשות?

"אני מקווה מאוד שהיועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות לא יתבצרו שוב בעמדתם ויבינו שהם חייבים להתעשת. אני מאמין גדול בחשיבות עוצמתה ועצמאותה של מערכת אכיפת החוק. יש שם אנשים מוכשרים ומסורים שעושים ככלל עבודה נאמנה, לעיתים תוך מתקפות קשות ולא מוצדקות של פוליטיקאים. אבל ההתעקשות הזו עד כה פגעה לטעמי קשות גם באמון הציבורי במערכת וזה נזק גדול שאפשר וצריך לנסות לפחות למזער אותו כעת".

יש סיכוי שהם יחליטו בכל זאת להמשיך בניהול התיק?

"יש סיכוי כזה. המערכת לא מצטיינת בפתיחות ובבקרה עצמית", אומר נזרי. "ועדיין, אני מקווה שהפעם, כשהשופטים זימנו במיוחד את הדיון כדי להעביר את המסר באופן הכי ברור וחד, תהיה בכל זאת התעשתות ולא המשך ההתעקשות. אחרת, זה יהיה פשוט ללכת עם הראש בקיר וכשנוהגים כך שוב ושוב, מה שנשבר בסוף זה הראש ולא הקיר".