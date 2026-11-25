היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, תתייצב היום (ד') בבית המשפט המחוזי בירושלים בשעה 12:00 במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בהתאם להחלטת השופטים. נתניהו לא צפוי להגיע לדיון.

הדיון צפוי להיות קצר ולעסוק בקידום המשפט. ההערכה היא שהדיון יעסוק בעמדת השופטים לפיה על הפרקליטות לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000, כך שיישאר באישום זה רק סעיף עבירת המרמה והפרת האמונים.

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השופטים הורו לבהרב-מיארה להגיע לדיון כדי לקיים "דיאלוג דו-צדדי תכליתי". החלטתם התקבלה חרף עמדתה כי הפרקליטים בתיק מפרקליטות מיסוי וכלכלה מוסמכים לקיים דיון ומעבירים לה את המסר.

השופטים ציינו כי "יש בכל זאת ערך מוסף בהתייצבותה של היועצת המשפטית עצמה. הטעם לכך הוא שעל-מנת לקיים דיאלוג דו-צדדי תכליתי, להערכתנו יש צורך בכך שהגורם האחראי לקבלת ההחלטות יוכל לשמוע את הדברים במישרין ולהתייחס אליהם במידת הצורך".

נקבע כי תכלית הדיון הוא "לבחון עם הנציגים המוסמכים של הצדדים אפשרויות שונות הנוגעות לאופן ניהולו של ההליך וקידומו, בכל הנוגע למר נתניהו".

ביוני 2023 ושוב ביוני האחרון השופטים המליצו לתביעה לסגת מסעיף השוחד בכתב האישום, בו נטען למתן הטבות רגולטריות על-ידי נתניהו לשאול אלוביץ', בעלי בזק ואתר וואלה אז. השופטים הודיעו בספטמבר כי "לאחר שמיעת עדותו של ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהייתה ביוני 2023 בעינה עומדת".

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