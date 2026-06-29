משפט נתניהו: השופטים חזרו על המלצתם לסגת מסעיף השוחד

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום (ב') בבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להחלטת השופטים להגביר את קצב הדיונים לחמישה ימים בשבוע לאחר חגי תשרי. החלטת השופטים להגביר את קצב הדיונים היא חריגה ביותר.

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סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, אמר לשופטים כי ההגנה לא תעמוד בחמישה ימי דיונים בשבוע, וכי המשפט היחיד שהתנהל חמישה ימים בשבוע היה משפט אייכמן. "אם בית המשפט רוצה לקצר, הדרך היא לא להרוג אותנו", אמר. "לא נוכל לעשות את זה. הרמתי דגל אדום ואמרתי לראש הממשלה - אנחנו לפני צרה צרורה". חדד הוסיף כי לא יוכל לספק את ההגנה הראויה לנתניהו אם יתקיימו דיונים מדי יום.

גם עו"ד ז'ק חן, סנגורם של בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', טען כי הגברת קצב הדיונים תמנע ממנו לספק הגנה ראויה. "חמישה ימי דיונים בשבוע זה לא אנושי, לא מתכנס לשום יכולת כלכלית ומעשית. עניין של שקידה ראויה. נסיים בשעה ארבע. לא ננוח, לא נעשה כלום", אמר.

בנוסף, עו"ד חן טען כי דיונים מדי יום יפגעו בחופש העיסוק של משרדו: "זו גזירת שמד למשרד. יש לי מחויבות ללקוחותיי, לשותפיי. אני לא יכול לצמצם את חיי רק למשפט הזה", אמר, והוסיף כי אין דרך להעיד עדים במשך חמישה ימים מבלי לעבוד בשבת.

איום השוחד יימחק?

ראש ההרכב בתיק, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, צפויה לפרוש לגמלאות במרץ 2028, ועד אז השופטים מבקשים לסיים את המשפט.

עו"ד חדד התייחס לסד הזמנים ואמר: "אם אישום השוחד יימשך, יהיו פה מאות עדים. לא נסיים עד מרץ 2028. את אישום השוחד היה צריך לזרוק מהחלון".

השופטים הודיעו כי הם חוזרים על המלצתם מסוף יוני 2023 לסגת מסעיף השוחד. "לאחר שמיעת עדותו של ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהייתה ביוני 2023 בעינה עומדת", אמרו.

נתניהו: "עיוות דין ענק"

נתניהו פנה לשופטים ואמר כי סנגורו, עו"ד חדד, רצה להתפטר נוכח החלטת בית המשפט להגביר את קצב הדיונים. "יש לי זכות לקבל הגנה. עד היום עורכי דיני עשו עבודה הירואית", אמר.

בנוסף, ראש הממשלה תקף את מערכת אכיפת החוק וטען כי המשפט נועד להביא אותו לפרוש מהחיים הפוליטיים. "יש פה עיוות דין ענק. מה שעשו כאן זה סחיטה באיומים על עדים, הריסת משפחות והעלמת חומרים. רוב הציבור חושב שהייתה פה רדיפה פוליטית", אמר, והוסיף: "לא פרשתי כי אני רוצה צדק".

התובעת, עו"ד יהודית תירוש, הביעה מחאה על דברי נתניהו, שלטענתה מנצל את הבמה כדי לתקוף את התביעה. היא הסכימה כי דיונים מדי יום הם קשים.

בשבוע שעבר סיים נתניהו את עדותו, וכעת נמשכת פרשת ההגנה בהבאת עדי הגנה. המשפט, שעבר באופן זמני לבית המשפט המחוזי בתל אביב, חזר לירושלים.

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