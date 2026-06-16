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משפט אחרי שנה: הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו. מה צפוי עכשיו?
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משפט נתניהו

אחרי שנה: הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו. מה צפוי עכשיו?

רה"מ ייחקר בחקירה חוזרת בידי ההגנה במשך 3-4 ימים נוספים, ואז תסתיים עדותו • בשלה הבא ההגנה תעיד את עדיה, ולאחר מכן יוגשו סיכומים בתיק • במהלך עדותו היום הרים נתניהו את קולו לעבר התובע, האשים את התביעה ברדיפה פוליטית ואמר: "עשיתם מה שלא עשיתם לאף איש ציבור. השתמשתם בתוכנת ריגול, הפרתם את כל החוקים"

ניצן שפיר 15:45
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: נעם ריבקין פנטון - "הארץ"
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: נעם ריבקין פנטון - "הארץ"

חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתיימה היום (ג') לאחר כשנה - ולאחר קרוב ל-100 דיונים מאז נתניהו עלה לדוכן העדים. החקירה הנגדית החלה ביוני 2025, וקדמה לה החקירה הראשית שהחלה בדצמבר 2024.

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ראש הממשלה צפוי להיחקר בחקירה חוזרת בידי ההגנה במשך שלושה או ארבעה ימים נוספים. מחר (ד') צפוי נתניהו להיחקר על-ידי עורכי הדין של מו"ל "ידיעות אחרונות" נוני מוזס, ולאחר מכן על-ידי עורכי דינו של בעלי וואלה לשעבר שאול אלוביץ'. עם סיום החקירה החוזרת תסתיים עדותו. בשלה הבא ההגנה תעיד את עדיה, ואז יוגשו סיכומים בתיק, כאשר צפויים גם סיכומים בעל-פה.

במהלך עדותו היום הרים נתניהו את קולו לעבר התובע עו"ד יהונתן תדמור, כיום המשנה הכלכלי לפרקליט המדינה. "עשיתם מה שלא עשיתם לאף איש ציבור, והשתמשתם בתוכנת ריגול, זה מה שעשיתם במסע להפיל ראש ממשלה. הפרתם את כל החוקים", אמר. השופטת רבקה פרידמן-פלדמן ביקשה מנתניהו לחדול, והוא דפק על השולחן: "מותר לי לומר! כולם אומרים שזאת מדינת משטרה! שטאזי! רדיפה פוליטית!".

מאז החלה חקירתו של נתניהו, כשני שליש מהדיונים שנקבעו לא התקיימו מסיבות שונות, בעיקר בשל בקשות של צוות ההגנה. בתקופה זו התרחשו שתי המערכות מול איראן.

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