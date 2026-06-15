יוסף אלרון לבג"ץ: ההצבעה על מבקר המדינה לא הייתה חוקית

שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון פנה היום (ב') לבג"ץ בבקשה לפסול את ההצבעה בה נבחר עו"ד מיכאל ראבילו, עורך דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, למבקר המדינה. לטענתו, ההליך לא היה חוקי. אלרון הצטרף לעמדת העותרים - התנועה לאיכות השלטון ומפלגות מהאופוזיציה.

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עו"ד ראבילו נבחר לתפקיד מבקר המדינה ברוב של 61 קולות מול 57 קולות שקיבל השופט אלרון בסבב ההצבעה השני, לאחר שחברי כנסת התבקשו, על-פי הנטען על-ידי האופוזיציה, להצטלם עם פתק ההצבעה מאחורי הפרגוד, וחלקם פרסמו את צילומיהם עם שמו של ראבילו - זאת למרות שהייעוץ המשפטי אסר להכניס טלפונים ניידים אל מאחורי הפרגוד. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי זכותו של כל בוחר לבחור אם לצלם את עצמו.

בסבב ההצבעה הראשון אלרון זכה למרבית הקולות עם 60 קולות מול 57 קולות, אך לא עמד ברוב הדרוש של 61 קולות.

ביום חמישי הקרוב ידונו שופטי בג"ץ בשידור חי בעתירות שהוגשו נגד הליך הבחירה בעו"ד ראבילו למבקר המדינה. בעתירות נטען כי הליך הבחירה זוהם, וכי עיקרון חשאיות הדיון נפגע. חוק יסוד: מבקר המדינה קובע כי הבחירה במבקר המדינה תהיה בהצבעה חשאית.

בעתירה מובאות דוגמאות להתנהלות שהייתה במליאה בזמן ההצבעה. נטען כי דרישת התיעוד מאחורי הפרגוד ביטלה את דרישת החשאיות שנועדה לאפשר לחברי הכנסת להצביע באופן חופשי. בנוסף, נטען כי הבחירה בעורך דינו של ראש הממשלה פוגעת קשות באמון הציבור במוסד מבקר המדינה.