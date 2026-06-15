ועדת הכנסת אישרה לח"כ טלי גוטליב חסינות מפני העמדה לדין

ועדת הכנסת קבעה היום (ב') כי לחברת הכנסת טלי גוטליב עומדת חסינות מפני העמדה לדין, למרות שחשפה את זהותו של איש שב"כ במכוון. ההצבעה הסופית תתקיים במליאה ביום רביעי הקרוב.

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11 חברי כנסת תמכו בבקשה, ושלושה התנגדו. ההחלטה התקבלה בתום שלושה ימי דיון סוערים, שעסקו בשתי עילות: המעשה בוצע במסגרת מילוי התפקיד כחבר כנסת; וכתב האישום הוגש שלא בתום-לב או תוך אפליה.

חברי הכנסת שתמכו בבקשה הם אופיר כץ, ניסים ואטורי, עמית הלוי, משה סעדה, אביחי בוארון, שמחה רוטמן, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יצחק גולדקנופף, מישל בוסקילה ולימור סון הר-מלך. המתנגדים הם חברי הכנסת עודד פורר, נאור שירי ומירב בן ארי.

בחודש שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, על כוונתה להגיש כתב אישום נגד ח"כ גוטליב בעבירה של "גילוי ופרסום מידע סודי" לפי חוק שירות הביטחון הכללי. בהמשך לכך הגישה גוטליב בקשה כי הכנסת תקבע שתהיה לה חסינות. גוטליב טענה כי כתב האישום הוגש נגדה בחוסר תום-לב.

בהרב-מיארה אמרה בדיון כי "החקירה נגד גוטליב נפתחה בעקבות פנייה של שירות הביטחון הכללי, בשל הסיכון שנוצר מחשיפת פרטיו של לוחם שפרטיו אסורים בפרסום תוך כדי מלחמה", וכי "הפרסום מצוי בליבת העבירה הפלילית המיוחסת ופוגע במישרין בערכים המוגנים על-ידי החוק". היא הוסיפה כי "קבלת הבקשה לקבוע כי עומדת חסינות במקרה הזה תפגע בצורה קשה בשוויון בפני החוק ובאינטרס הציבורי".

תאוריות קונספירציה והטחת האשמות

ועדת הכנסת קיימה דיונים במשך שעות ארוכות, שכללו צעקות, הטחת האשמות והפצת תאוריות קונספירציה על-ידי ח"כ גוטליב. במהלך הדיונים גוטליב תקפה את היועמ"שית ואת ראש השב"כ לשעבר רונן בר.

היום אמרה גוטליב בוועדה: "אנשים לא קראו את כתב האישום. מייחסים לי שיתוף של ידיעה ששותפה באלפי שיתופים מאתר 'עדנה', ואף אחד לא נחקר. אם לא הייתי צודקת, לא היו מתעסקים בזה בכלל. באיזה עולם ראש ממשלה לא מקבל מידע עד 6:29 על 'צוות טקילה' שיכל למנוע את כל התופת. מי שפגע בביטחון המדינה זה מי שחשב שאפשר לבוז לממשלת ימין. יש לכם עסק עם חברת כנסת שמטורפת על העם הזה, ואתם לא תטילו עליי אימה".

לדברי ח"כ מירב בן ארי, יו"ר סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה, שנכחה בכל הדיונים בנושא, "קרוב לשש שעות גוטליב הפיצה תאוריות קונספירציה על בגידה שלא הייתה, ריססה רעל לכל כיוון, אפילו על ציון מיארה ז"ל היה לה מה לומר. ‏היא לא הגישה אף ראיה, רק צרחה על כולם - היועמ"שית, הפצ"רית, בג"ץ והפרקליטות. לענות לגופו של עניין, למה פרסמה את שמו של איש השב"כ וסיכנה את חייו ואת חיי משפחתו? כלום".