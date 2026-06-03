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מבקר המדינה

בחירת מבקר המדינה: אלרון מוביל, יתקיים סיבוב שני

שופט העליון לשעבר יוסף אלרון, שנתמך ע"י האופוזיציה, קיבל 60 קולות - ובכך הוביל במרוץ לתפקיד מבקר המדינה על פני עו"ד מיכאל ראבילו, מועמדו של רה"מ בנימין נתניהו, שקיבל 57 קולות • מאחר שאף אחד משני המועמדים לא גייס את הרוב הנדרש של 61 ח"כים, יתקיים סיבוב נוסף

עמירם גיל 13:29
שופט העליון בדימוס יוסף אלרון / צילום: שלומי יוסף
שופט העליון בדימוס יוסף אלרון / צילום: שלומי יוסף

הכנסת תקיים סיבוב הצבעה שני בבחירות החשאיות לבחירת מבקר המדינה הבא, זאת לאחר שאף אחד משני המועמדים לא גייס היום (ד') את הרוב הנדרש - 61 חברי כנסת - כדי להיבחר בסיבוב הראשון.

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שופט בית המשפט העליון לשעבר, יוסף אלרון, שנתמך על-ידי האופוזיציה, קיבל 60 קולות - ובכך הוביל על פני עו"ד מיכאל ראבילו, מועמדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שקיבל 57 קולות. שני חברי כנסת לא הצביעו, וקול נוסף לא נמנה במניין הקולות וייתכן שנפסל.

שני המועמדים מתחרים ביניהם על החלפתו בתפקיד של מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה המסיים את תפקידו בתום שבע שנים. אלרון, שפרש מכס השיפוט ב-2025, מבקש לחדש את המסורת שבה שופטים בדימוס נבחרו לתפקיד המבקר - מסורת שנשמרה עד לבחירתו לתפקיד של אנגלמן.

אלרון נחשב לשופט שמרן, שיצא נגד מערכת המשפט ואף הציע את מועמדותו לתפקיד נשיא בית המשפט העליון מול השופט יצחק עמית ובניגוד לשיטת הסניוריטי, שבה השופט הוותיק בעליון נבחר לנשיא. אלרון אף עסק רבות במשפט הפלילי ומזוהה עם החמרת הענישה.

עו"ד ראבילו, אשר לא כיהן כשופט, הוא עורך דין פרטי שייצג את נתניהו ואת הממשלה בשורה של הליכים בבג"ץ. ראבילו ייצג את הממשלה בתיקים שבהם היועצת המשפטית לממשלה סירבה להגן על עמדתה בבג"ץ, לרבות בדיון בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל ה-7 באוקטובר.