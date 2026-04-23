בג"ץ ידון הבוקר בשעה 09:00 בהרכב מורחב של שבעה שופטים בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר. הדיון מצולם ויועבר בשידור חי ללא נוכחות קהל נוכח חשש להפרעות והתפרצויות.

הרכב השופטים כולל את המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטים דוד מינץ, יעל מינץ, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, חאלד כבוב ויחיאל כשר.

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אשר אמור לבחור את חברי ועדת החקירה הממלכתית, העביר את ההחלטה על זהות השופטים לסגנו סולברג ונימק זאת "סבורני למען ניקיון הדעת כי אין מקום לכך שאתן החלטות בהליכים אלה".

העתירות הוגשו בשנת 2024 על ידי התנועה לאיכות השלטון, פורום חומת מגן, 15 הורים שכולים ועמותת זולת. בנובמבר 2025 הוציא בג"ץ צו על תנאי והורה לממשלה להשיב מדוע לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית מכוח חוק ועדות חקירה. הממשלה טוענת באמצעות עו"ד מיכאל ראבילו כי אין כל בסיס משפט לקבלת העתירות וקבלתן "תפרק את עקרון הפרדת הרשויות". נטען כי הקמת ועדת חקירה ממלכתית לא תזכה לאמון חלקים רחבים בציבור וגם הקמת ועדת בדיקה ממשלתית מקימה חשש שלא תזכה לאמון בחלק מהציבור.

הממשלה רוצה ועדה פוליטית

הממשלה מקדמת הצעת חוק להקמת ועדה פוליטית לחקר אירועי ה-7 באוקטובר דרך הצעת חוק פרטית של ח"כ אריאל לקנר מהליכוד. ההצעה מבקשת לעקוף את המנגנון הקבוע בחוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ולהחליפו בוועדה שהרכבה ופעילותה נקבעים בזירה הפוליטית.

ההצעה עברה בקריאה טרומית בדצמבר 2025 ברוב של 50 מול 48 מתנגדים. והיא קובעת כי תוקם ועדת חקירה "ממלכתית לאומית". לפי ההצעה הממשלה היא זו שתקבע באילו נושאים יחקרו על ידי הוועדה למרות שזו אותה ממשלה שכיהנה בזמן האירועים הנחקרים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע שיש להתחיל את הבדיקה מתקופת החתימה על הסכמי אוסלו בשנת 1993. לפי הצעת החוק, חברי הוועדה ימונו בהסכמה בין סיעות הקואליציה לאופוזיציה באישור רוב של 80 חברי כנסת. אם לא תהיה הסכמה בין האופוזיציה לקואליציה, יו"ר הכנסת ימנה את הנציגים.